MrSs
- Uzman Danışmanlar
- Feruza Yuldasheva
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 12 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
It is so similar as "waka waka" EA, but upgraded, with less risk and more profit.
Pyramid and martingale.
Using RSI BB.
Minimum amount of deposit that you can start is 500$ and can choose 3 different risk management to risk 500$, 1000$ or 1500$ drawdown of your balance(not active on test version).
Test version works on 1h candle, but its for copyright, main EA works on 15 mins, more accurate, better risk and profit than test version.
Test version works just for AUDCAD (2016.1.1 - 2025.1.1) but main EA works on 6 pairs with no limits:
minimum deposit 500$:
AUDCAD (low risk ,medium risk ,high risk)
AUDNZD (low risk ,medium risk ,high risk)
NZDCAD (low risk ,medium risk ,high risk)
minimum deposit 1000$:
EURUSD (low risk ,medium risk)
EURGBP (low risk ,medium risk)
GBPUSD (low risk ,medium risk)
If you need to know anything else feel free to text me im always online
please text me here or on telegram @m26107 after purchase for full version