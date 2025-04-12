Fusion FX v3.8 – Consulente esperto intelligente per MetaTrader 4 (MT4) Multi-timeframe M15 / M30 / H4 – Sistema di punteggio intelligente, trailing, inversioni di tendenza e protezione del capitale Fusion FX v3.8 è un Expert Advisor (EA) professionale sviluppato per MetaTrader 4 , progettato per negoziare automaticamente XAUUSD e le principali coppie Forex. Utilizza una strategia di punteggio intelligente che combina pattern di candele, indicatori tecnici, analisi di tendenza, zone di suppo