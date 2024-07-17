MQL5 Bulut Ağı: Ticaret stratejisi testinde teknolojik bir atılım
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MQL5 Bulut Ağı, faaliyete geçtiğinden bu yana 16 milyardan fazla görev tamamlamıştır. Bu rakam, kullanıcıların ticaret stratejilerini kaç kez test ettiklerini göstermektedir. Ağ, her gün algoritmik yatırımcıların yerel bir makinede sonuçları beklemek zorunda kalmadan sadece birkaç tıklamayla dünya çapında on binlerce bilgisayarda hesaplamalar yapmasını sağlıyor.
Ticaret robotları için milyonlarca parametre kombinasyonu ağ üzerinden kolayca test edilebilir. Kullanıcılar binlerce çekirdeğe anında erişim sağlarken, ağ görevleri ve gerekli tüm hesaplama parametrelerini otomatik olarak dağıtır. Sonuçlar dakikalar içinde alınabilir:
Kısa süre önce performansını artırmak için tüm MQL5 Bulut Ağı altyapısında iyileştirmeler yaptık:
Şu anda ağ, çok karmaşık ve zaman alıcı hesaplamaların verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan yaklaşık 50.000 hızlı ve aktif temsilci içermektedir. Strateji sınayıcının özel hızlı matematiksel modunu ve OpenCL desteğini kullanarak bilimsel araştırmalar bile yapabilirsiniz.
MQL5 Bulut Ağı aracılığıyla hesaplamalarınızı hızlandırın ve altyapı hazırlamak veya sonuçları beklemek zorunda kalmadan daha hızlı bir şekilde stratejiler geliştirin.
MQL5 Bulut Ağına katılın ve para kazanmaya başlayın
Bilgisayarınızda günlük aktiviteler gerçekleştirirken, bilgisayarınızın hesaplama gücünün çoğu kullanılmadan kalır. Test temsilcilerini kurun ve bu atıl kaynakları kiraya vererek para kazanın:
Yüklü temsilcilerinin bundan sonraki tüm çalışmaları otomatik olacaktır. Ağ, görevleri dağıtacak, sonuçları toplayacak ve tamamlanan işler için ödemeleri günlük olarak hesabınıza aktaracaktır. Ayrıntılı raporu kullanarak temsilcilerinizin çalışmasını izleyin. MQL5 Bulut Ağına katılın ve para kazanmaya başlayın.