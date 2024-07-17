MQL5 Bulut Ağı: Ticaret stratejisi testinde teknolojik bir atılım

Yeni yorum
 

MQL5 Bulut Ağı, faaliyete geçtiğinden bu yana 16 milyardan fazla görev tamamlamıştır. Bu rakam, kullanıcıların ticaret stratejilerini kaç kez test ettiklerini göstermektedir. Ağ, her gün algoritmik yatırımcıların yerel bir makinede sonuçları beklemek zorunda kalmadan sadece birkaç tıklamayla dünya çapında on binlerce bilgisayarda hesaplamalar yapmasını sağlıyor.

Ticaret robotları için milyonlarca parametre kombinasyonu ağ üzerinden kolayca test edilebilir. Kullanıcılar binlerce çekirdeğe anında erişim sağlarken, ağ görevleri ve gerekli tüm hesaplama parametrelerini otomatik olarak dağıtır. Sonuçlar dakikalar içinde alınabilir:



Kısa süre önce performansını artırmak için tüm MQL5 Bulut Ağı altyapısında iyileştirmeler yaptık:

  • Daha iyi temsilci kaydı ve görev dağıtımı için yeni sunucular eklendi ve mevcut sunucular geliştirildi. Ağ şu anda dünya çapında bulunan 7 konum üzerinden faaliyet göstermektedir. Geliştirilmiş yük dengeleme, daha verimli görev yönetimi ve dağıtımı sunmaktadır. Optimize edilmiş coğrafi kapsama alanı, hesaplamalar sırasında ağ gecikmesini azaltmıştır.
  • Toplam ağ bant genişliği 60 Gbps'ye yükseltildi. Ağ, yatırımcılar ve görevleri yerine getiren temsilciler arasında hızlı veri iletimi sağlar. Her bir ağ düğümünün bant genişliği, strateji sınayıcıda adının yanında görüntülenir.
  • Geçmiş veri önbelleği iyileştirildi. Sunuculardaki optimize edilmiş "sıcak önbellek" sayesinde temsilciler gerekli test verilerini daha hızlı alır ve bu da yatırımcılar için genel test sürecini hızlandırır.
  • Yavaş temsilciler kapsam dışı bırakılmıştır. Ağ artık sanallaştırma sistemleri altında çalışan temsilcileri kabul etmemektedir. Bu kısıtlama, dürüst olmayan katılımcıların neden olduğu hesaplama yavaşlamalarını önlemek için getirilmiştir.

Şu anda ağ, çok karmaşık ve zaman alıcı hesaplamaların verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan yaklaşık 50.000 hızlı ve aktif temsilci içermektedir. Strateji sınayıcının özel hızlı matematiksel modunu ve OpenCL desteğini kullanarak bilimsel araştırmalar bile yapabilirsiniz.

MQL5 Bulut Ağı aracılığıyla hesaplamalarınızı hızlandırın ve altyapı hazırlamak veya sonuçları beklemek zorunda kalmadan daha hızlı bir şekilde stratejiler geliştirin.


MQL5 Bulut Ağına katılın ve para kazanmaya başlayın

Bilgisayarınızda günlük aktiviteler gerçekleştirirken, bilgisayarınızın hesaplama gücünün çoğu kullanılmadan kalır. Test temsilcilerini kurun ve bu atıl kaynakları kiraya vererek para kazanın:

  1. MetaTrader 5 Strateji Sınayıcı Temsilcileri Yöneticisini indirin
  2. Hizmetler bölümünden "Ekle"ye tıklayarak temsilcileri yükleyin - herhangi bir ayar yapma gerektirmez
  3. Ödeme almak için MQL5 Bulut Ağı bölümünde MQL5.com hesabınızı belirtin



Yüklü temsilcilerinin bundan sonraki tüm çalışmaları otomatik olacaktır. Ağ, görevleri dağıtacak, sonuçları toplayacak ve tamamlanan işler için ödemeleri günlük olarak hesabınıza aktaracaktır. Ayrıntılı raporu kullanarak temsilcilerinizin çalışmasını izleyin. MQL5 Bulut Ağına katılın ve para kazanmaya başlayın.


Temsilci Yöneticisini indirin ve para kazanmaya başlayın
Yeni yorum