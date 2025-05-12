MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in eski sürümleri için destek 1 Temmuzda sona erecektir
1 Temmuzdan 2025 tarihinden itibaren, işlem platformlarının desteklenen minimum sürümleri şu şekilde olacaktır:
Bu tarihten sonra, masaüstü terminallerinin eski sürümleri artık aracı kurum sunucularına bağlanamayacaktır. Platformun her sürümü çok sayıda özellik ve performans iyileştirmesi sunduğundan, zamanında güncelleme yapmanızı önemle tavsiye ederiz.
MetaTrader 5
Geçtiğimiz birkaç ay içinde MetaTrader 5 için üç büyük güncelleme yayınlandı:
MetaTrader 4
MetaTrader 4'ün her yeni sürümü, performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve Mağaza hizmeti için daha gelişmiş güvenlik sunar.
