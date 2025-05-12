MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in eski sürümleri için destek 1 Temmuzda sona erecektir

1 Temmuzdan 2025 tarihinden itibaren, işlem platformlarının desteklenen minimum sürümleri şu şekilde olacaktır:

  • MetaTrader 4 - Yapı 1440, 21 Şubat 2025 tarihinde yayınlandı
  • MetaTrader 5 - Yapı 4755, 13 Aralık 2024 tarihinde yayınlandı

Bu tarihten sonra, masaüstü terminallerinin eski sürümleri artık aracı kurum sunucularına bağlanamayacaktır. Platformun her sürümü çok sayıda özellik ve performans iyileştirmesi sunduğundan, zamanında güncelleme yapmanızı önemle tavsiye ederiz.

MetaTrader 5

Geçtiğimiz birkaç ay içinde MetaTrader 5 için üç büyük güncelleme yayınlandı:

  • Yapı 4620: OpenBLAS desteği genişletildi, tik geçmişi sorguları düzeltildi.
  • Yapı 4730: Genişletilmiş OpenBLAS desteği ve genel performans optimizasyonu.
  • Yapı 4755: Strateji Sınayıcı hata düzeltmeleri ve genel iyileştirmeler.


MetaTrader 4

MetaTrader 4'ün her yeni sürümü, performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve Mağaza hizmeti için daha gelişmiş güvenlik sunar.


