Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 5200: MQL5'te OpenBLAS desteği genişletildi ve kontrol iyileştirildi
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 1 Ağustos 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.
Bu sürümde, MQL5'teki OpenBLAS lineer cebir kütüphanesi için desteği önemli ölçüde genişlettik ve yaklaşık otuz yeni fonksiyon ekledik. Bu yenilikler, makine öğrenimini kullanan Uzman Danışmanlar geliştirmek için daha fazla yetenek sağlar.
Buna ek olarak, MQL5 artık geliştirilen programların kalitesinden emin olmak için daha güçlü kontrollere sahiptir. Yeni derleyici kontrolleri ve kısıtlamaları, uygulama davranışındaki olası hataları önlemeye yardımcı olur.
Masaüstü platformu ayrıca işletim sistemi ayarlarınıza göre otomatik arayüz geçişi sunarak manuel olarak ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
MetaTrader 5 müşteri terminali
Matris indirgemeleri
Öz değerler ve öz vektörler
Lineer denklemler
Faktörlü hesaplamalar
Matris normu hesaplamaları
Matris sınıflandırması
Bu değişiklik kodun okunabilirliğini basitleştirir ve daha önce yalnızca derleyici uyarısıyla birlikte gelen belirsizliği ortadan kaldırır.
Öncesinde, derleme bir uyarı veriyordu:
Bazı sürümler için, parametrelere göre daha uygun bir gizli metot mevcutsa günlükte bir uyarı görünmeye devam edecektir:
see declaration of function 'B::func'
see declaration of function 'A::func'
truncation of constant value from 'double(3.141592653589793)' to 'int(3)'
Eşleşen adlar farklı kapsamlarda kullanılabilir.
Tüm şablon parametreleri ve argümanları artık açıkça belirtilmelidir:
OnnxSetOutputShape( … , ulong_array );
MetaTrader 5 Web Terminali
Güncelleme, Canlı Güncelleştirme sistemi aracılığıyla sunulacaktır.