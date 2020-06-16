Güvenli martingal. - sayfa 8

khorosh :
Hayır böyle değil. Danışman kârsız olsa bile, düşünülen partiyi artırma yöntemi kârsızlığını artırmaz.
Dolayısıyla ticaretteki görev, kârlılığı artırmaktır, "karsızlığı artırmamak" değil. Karlılığı arttırmadan yavaş yavaş birleştirebilirsiniz.
 
Heroix :
Herhangi bir kombinasyon olmadığını kanıtla?
Söz konusu yöntemin özünü biliyormuş gibi söylüyorsunuz. Eğer öyleyse, kişisel olarak yazın, öyle olup olmadığını teyit edeceğim.
 
Alexandr Murzin :
Buraya her şeyi doğru yazdın mı? Düşünebilirsin.)
 
khorosh :
Doğru şekilde. Kârsızlığı artırmazsanız (yani, hala mevcut), o zaman yavaşça birleşiriz (karsızlığı artırmaktan daha yavaş)
Konu: var.

Ve 1.000.000 için 0.01'in çoğu hiç gerekli değil.


 
Vladimir Zubov :

Bu kanıt değil. Bir formüle ihtiyacımız var.
khorosh :
Neyin formülü, çok mu? bu nedenle her sistem için giriş sistemine bağlıdır ve riskleri en aza indirmek için lotun farklı sayılması gerekir.

Bana göre karekök üzerinden lottaki artış göz önüne alındığında, depo ne kadar çok artarsa lot artışındaki ilerleme o kadar az olur, risk 1000 ile 100000 aynı olduğu için yapılması mantıklı değildir. 

   double LotMM = NormalizeDouble ((StartLot * MathSqrt (AccountBalance() / Balance)), 2 );
 
Vladimir Zubov :

Hesabın neden bir sent olduğu ve en az 1000 dolar olmadığı belli değil.

İnsanlar başarılarını mikro hesaplarda gösterdiğinde hep şaşırırdım. Benim için bu, insanların kendi araçlarına güvenmediklerinin bir göstergesi ve bu nedenle, oradaki kâr sadece rastgele ... şanslı.


1000 ve 100000 için risk aynı olduğu için yapmak mantıklı değil.


Giriş. Bu nedenle, TS'nin son derece güvenilmez olması "makul değil" ...

George Merts :

bir kuruş hesabında, hesaplama aralığı daha geniş olduğu için lot daha doğru hesaplanır ve kar bu şekilde çekilirse hangi hesap olursa olsun farketmez. 1$ ne var ne var 1$ var.
 
Vladimir Zubov :

Hayır, lot formülü değil, güvenli lot artışının şartını gösteren bir formül.
