Güvenli martingal. - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır böyle değil. Danışman kârsız olsa bile, düşünülen partiyi artırma yöntemi kârsızlığını artırmaz.
Herhangi bir kombinasyon olmadığını kanıtla?
Dolayısıyla ticaretteki görev, kârlılığı artırmaktır, "karsızlığı artırmamak" değil. Karlılığı arttırmadan yavaş yavaş birleştirebilirsiniz.
Buraya her şeyi doğru yazdın mı? Düşünebilirsin.)
Konu: var.
Ve 1.000.000 için 0.01'in çoğu hiç gerekli değil.
Konu: var.
Ve 1.000.000 için 0.01'in çoğu hiç gerekli değil.
Bu kanıt değil. Bir formüle ihtiyacımız var.
Neyin formülü, çok mu? bu nedenle her sistem için giriş sistemine bağlıdır ve riskleri en aza indirmek için lotun farklı sayılması gerekir.
Bana göre karekök üzerinden lottaki artış göz önüne alındığında, depo ne kadar çok artarsa lot artışındaki ilerleme o kadar az olur, risk 1000 ile 100000 aynı olduğu için yapılması mantıklı değildir.
Konu: var.
Ve 1.000.000 için çok fazla 0.01 hiç gerekli değil.
Hesabın neden bir sent olduğu ve en az 1000 dolar olmadığı belli değil.
İnsanlar başarılarını mikro hesaplarda gösterdiğinde hep şaşırırdım. Benim için bu, insanların kendi araçlarına güvenmediklerinin bir göstergesi ve bu nedenle, oradaki kâr sadece rastgele ... şanslı.
1000 ve 100000 için risk aynı olduğu için yapmak mantıklı değil.
Giriş. Bu nedenle, TS'nin son derece güvenilmez olması "makul değil" ...
Hesabın neden bir sent olduğu ve en az 1000 dolar olmadığı belli değil.
İnsanlar başarılarını mikro hesaplarda gösterdiğinde hep şaşırırdım. Benim için bu, insanların kendi araçlarına güvenmediklerinin bir göstergesi ve bu nedenle, oradaki kâr sadece rastgele ... şanslı.
Giriş. Bu nedenle, TS'nin son derece güvenilmez olması "makul değil" ...
Neyin formülü, çok mu? bu nedenle her sistem için giriş sistemine bağlıdır ve riskleri en aza indirmek için lotun farklı sayılması gerekir.
Paritede karekök üzerinden bir artış var, depo ne kadar artarsa lot arttırmadaki ilerleme o kadar az kabul edilir, 1000 ve 100000 riski aynı olduğu için yapılması mantıklı değildir.