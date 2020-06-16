Güvenli martingal. - sayfa 12

Yeni yorum
 
Фьючерсные объемы для МТ :
Çocuklar, boşlukları duydunuz mu? En sevdiğiniz sent standartları ve klasikleri arasında bir boşluk olması durumunda durakların uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri okuyun.
Yukarıda, büyük bir parti ile çalışırken kaymanın tehlikeli olduğunu zaten yazdım.
[Silindi]  
khorosh :
Ve n ve R nedir?
R yarıçaptır.
 
Ivan Vagin :
R yarıçaptır.
Neyin yarıçapı?
 
khorosh :
Neyin yarıçapı?
Depozito
 
Vitalie Postolache :
Depozito
İşte düşündüğüm şey, eğer anti-martingale kullanıyorsanız, demek istediğim orana uyulursa, güvenli hale getirmeniz oldukça olasıdır. Sadece bilmiyorsun. Parametreleri optimize ederken, optimize edicinin kendisi bu parametreleri güvenlik bölgesine getirebilir. Ancak bu oranı bilmek daha iyidir.
 
Testerden bugün resimler gelecek mi?
 
Martin bir boşaltma uzmanını karlı hale getirebilir (en azından bir süre için), antimartin'in bunu yapması çok zordur, çünkü bir drenaja yol açan bir dizi kârsız ticaret sırasında çalışmaz. Bazı durumlarda depozitoyu tam bir tahliyeden kurtarabilse de, uzun bir kârsız sipariş dizisinden önce, bu nedenle danışman, uzun bir dizi kayıptan kaynaklanan kaybı telafi etmek için yeterli ek fonlar kazandı.
 
Younga :
Testerden bugün resimler gelecek mi?

Burada, üstte antimartin, aşağıda orijinal uzman var. Uzman dün 2 vuruşta aceleyle kör oldu. Kartlar H4'te olduğu için birkaç anlaşma var.

Gördüğünüz gibi karlılık daha yüksek, matematiksel beklenti daha yüksek, kurtarma faktörü daha yüksek, göreceli düşüş daha düşük. Sadece antimartinin maksimum düşüşü daha yüksektir, ancak bu oldukça doğaldır: - lot artışı olan bir danışman ve lot artışı olmayan bir danışman, geri kazanım faktörü ile karşılaştırılmalıdır - net kar / maksimum düşüş.

 
khorosh :

Burada, üstte antimartin, aşağıda orijinal uzman var. Uzman dün 2 vuruşta aceleyle kör oldu. Kartlar H4'te olduğu için birkaç anlaşma var.

Gördüğünüz gibi karlılık daha yüksek, matematiksel beklenti daha yüksek, kurtarma faktörü daha yüksek, göreceli düşüş daha düşük. Sadece antimartinin maksimum düşüşü daha yüksektir, ancak bu oldukça doğaldır: - lot artışı olan bir danışman ve lot artışı olmayan bir danışman, geri kazanım faktörü ile karşılaştırılmalıdır - net kar / maksimum düşüş.

kısacası, doğru sinyal seviyesine ihtiyacınız var - gerisi ikincil
 
khorosh : Böyle güvenli bir martingale çeşidinin olasılığını birkaç cümleyle kanıtlayabilirim. Ama şimdilik, entrikayı tutacağım.)

Bunu kanıtlamak zorunda değilsin. Kontrol etmek.
Tura / tura sistemini alıyoruz - her sonucun eşdeğeri ya P (kar) ya da L (zarar). Komisyon, emir türleri ve takasları atlıyoruz.

Örneğin, sadece (fenerden) bir dizi 4 olay alıyoruz. O zaman tüm sonuçların 2^4 = 16'sını elde ederiz.

1) P, P, P, P
2) L, L, L, L

3) P, P, P, L
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P

7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L

10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P

13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L

Her sonucu süper-duper MM sistemi (ala "güvenli martini", "karlı antimartini" vb.) üzerinden yürütürüz. Kurallar çok çeşitlidir (yalnızca her sonuç için aynı şekilde çalışmalıdır) - örneğin, "arka arkaya iki kayıp varsa, bir sonraki ticaretin lotunu 1,7 * önceki kârların sayısını artırın." Her sonuç için kendi zarar / kar rakamımızı alıyoruz - X. Tüm Xn'yi topluyoruz: X1 + X2 + .. + X16 = 0. Eğer sıfırınız yoksa, Nobel Ödülü için koşmadan önce yeniden hesaplıyoruz.

Basit bir ikili oyunda herhangi bir MM - herhangi bir uzunlukta bir dizi için kaybedildi / kazanıldı - sonunda her zaman tarafsızdır, ne kazanır ne kaybeder.

1...5678910111213141516
Yeni yorum