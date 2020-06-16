Güvenli martingal. - sayfa 12
Çocuklar, boşlukları duydunuz mu? En sevdiğiniz sent standartları ve klasikleri arasında bir boşluk olması durumunda durakların uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri okuyun.
Ve n ve R nedir?
R yarıçaptır.
Neyin yarıçapı?
Depozito
Testerden bugün resimler gelecek mi?
Burada, üstte antimartin, aşağıda orijinal uzman var. Uzman dün 2 vuruşta aceleyle kör oldu. Kartlar H4'te olduğu için birkaç anlaşma var.
Gördüğünüz gibi karlılık daha yüksek, matematiksel beklenti daha yüksek, kurtarma faktörü daha yüksek, göreceli düşüş daha düşük. Sadece antimartinin maksimum düşüşü daha yüksektir, ancak bu oldukça doğaldır: - lot artışı olan bir danışman ve lot artışı olmayan bir danışman, geri kazanım faktörü ile karşılaştırılmalıdır - net kar / maksimum düşüş.
Bunu kanıtlamak zorunda değilsin. Kontrol etmek.
Tura / tura sistemini alıyoruz - her sonucun eşdeğeri ya P (kar) ya da L (zarar). Komisyon, emir türleri ve takasları atlıyoruz.
Örneğin, sadece (fenerden) bir dizi 4 olay alıyoruz. O zaman tüm sonuçların 2^4 = 16'sını elde ederiz.
1) P, P, P, P
2) L, L, L, L
3) P, P, P, L
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P
7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L
10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P
13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L
Her sonucu süper-duper MM sistemi (ala "güvenli martini", "karlı antimartini" vb.) üzerinden yürütürüz. Kurallar çok çeşitlidir (yalnızca her sonuç için aynı şekilde çalışmalıdır) - örneğin, "arka arkaya iki kayıp varsa, bir sonraki ticaretin lotunu 1,7 * önceki kârların sayısını artırın." Her sonuç için kendi zarar / kar rakamımızı alıyoruz - X. Tüm Xn'yi topluyoruz: X1 + X2 + .. + X16 = 0. Eğer sıfırınız yoksa, Nobel Ödülü için koşmadan önce yeniden hesaplıyoruz.
Basit bir ikili oyunda herhangi bir MM - herhangi bir uzunlukta bir dizi için kaybedildi / kazanıldı - sonunda her zaman tarafsızdır, ne kazanır ne kaybeder.