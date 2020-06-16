Güvenli martingal. - sayfa 10
zaten karar verdiniz - ya bir ağ pozisyonu ya da diğer her şey (bir kilitle korunuyor). Borsada bunu deneyeceksin...
Bir zil sesi duydum, ama nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece bir şeyi karalamak için. Basit bir martingale karşıtı ise, dairedeki riskleri artıracaktır. Artan bir lotla kaybedilen işlemlerin ve ilk lotla karlı işlemlerin elde edildiği bir durum düşünün. Bu durumda bile, söz konusu yöntemde artan lot nedeniyle ek kayıplar yoktur, bu nedenle henüz burada açıklanmayan bazı koşullarla anti-martingale'den farklı olduğu için riskler artmaz.
Bu arada, muhataplarınıza saygı gösterin ve Rusça yazın, işte Rusça bir forum ve Albany artık moda değil.
Bazıları sürekli duman üflemeye çalışsa da antimartinin ne olduğunu anlamıyor :)
Aksine, hemen hemen tüm kârsız olanlar ilk lotla açılır ve ilk kârlı olandan sonra lot artar. Bir apartman dairesinde, evet, ilk lot değerinde bir dizi kayıp olacak, ancak en az bir düzine, sonraki kar yine de bu kaybı karşılayacaktır. Buradaki ana şey, TP'nin SL'den en az 2-3 kat daha fazla olması gerektiğidir.
Ama madem ki yönteminiz antimartin gibi değil, öyle olsun, "antimartin icadı" ile dalga geçmiyorum (:
Bu arada, bu Albany değil, bu "savin" (yaşlılar anlayacaktır))))
Belki de doğru koymadım. Locom , ters yönde bekleyen bir emir çağırdı. Çalışırsa, hemen bir örtüşme ile kapatılan bir kilit oluşur. Şimdi, umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır.) Genel olarak, bir durak yerine bir gecikme.
(Moda yapıyordum, dikkatlice okuduğumu göstermek istedim :-) ). ve yöntem muhtemelen şudur - kârsız pozisyon kapalıysa ve sakinleşirse. pozisyon karlı bir şekilde kapatılırsa, bu pozisyondaki kar, bir sonraki açılan pozisyonun zararı durdurma (lot büyüklüğü) hesaplamak için kullanılır.
Peki, önerdiğim şeyin antimartin olduğunu düşünün, belirli alanlarda ek kayıplar yaratmamak için 3 miktarı birbirine bağlayan belirli bir formül var. Ve eğer bu formül yerine getirilirse, o zaman partiyi arttırmanın kullanımı her durumda güvenli hale gelir.
Bu arada, " Tam tersi, hemen hemen tüm kârsız olanlar ilk lotla açılır " ifadeniz, bir dizi kârsız ticaretin başladığı bir site için uygundur. Ve kârsız ve kârlı işlemlerin değiştiği ve ortalamalık yasasına göre kârsız olanların tam lot artırıldığında düştüğü uzun bir bölümün olduğu bir durumu hayal edin. Böyle bir sitede artan lottan kaynaklanan kayıp somut olacaktır. Ancak güvenliği sağlayan formülün ifade ettiği koşula bağlı kalırsanız böyle bir bölümde herhangi bir kayıp olmayacaktır.
Buradaki gibi?
Kayıpların sadece uzun serilerde fark edildiği ve dönüşümlü olarak anında telafi edildiği açıkça görülmektedir. Üstelik, zarar eden bir seride, yalnızca artan lotlu ilk kayıp, gerisi - ilkiyle. Ve işte kısa da olsa karlı bir seri - partide bir artış.
Buradaki gibi?
Kayıpların sadece uzun serilerde fark edildiği ve dönüşümlü olarak anında telafi edildiği açıkça görülmektedir.
Ben burada böyle alanlar göremiyorum.
//////, muhtemelen bir sonraki - pozisyon kârsızsa, kapatılır ve sakinleşirse. pozisyon karlı bir şekilde kapatılırsa , bu pozisyondaki kar, bir sonraki açılan pozisyonun zararı durdurma (lot büyüklüğü) hesaplamak için kullanılır.
versiyonum doğru mu?
Hacimlere bakın, göreceksiniz. Kârlı seriler kısa, kârsız seriler daha uzun ama denge büyüyor. Ve "değişim" alanında denge en aktif şekilde büyür.
//////, muhtemelen bir sonraki - pozisyon kârsızsa, kapatılır ve sakinleşirse. pozisyon karlı bir şekilde kapatılırsa , bu pozisyondaki kar, bir sonraki açılan pozisyonun zararı durdurma (lot büyüklüğü) hesaplamak için kullanılır.
versiyonum doğru mu?