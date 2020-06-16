Güvenli martingal. - sayfa 11
Burada böyle bir alan yok. İlk lot ile karlı bir ticaretten sonra, artan lot ile kaybedilen bir ticaret olmalıdır. Ve böylece arka arkaya birkaç kez tekrarlayın. Ve seninle böyle bir durumun sadece tek vakalarını görüyorum.
Kim size bir kârdan sonra derhal bir zarar olması gerektiğini ve hatta artan bir lotla olması gerektiğini söyledi? Peki ya bir eğilim varsa? Artan bir lotla kaybedilen bir ticaret olacaktır, ancak her zaman ilk lotla ilk kârdan sonra değil, sık sık olsa da.
Tamam, resimde bu tür işlemleri (artan lotla kârsız) kırmızı çizgilerle işaretleyeceğim:
))) Böyle bir formül yok
İnsanlar dünyanın düz olduğunu söylerlerdi. Ve güneş dünyanın etrafında döner.) Ama insan gelişir ve yeni bilgiler edinir.
Değildi, ama şimdi öyle. Ve bir kişi bunu zaten onaylayabilir.
Parti=2πR
))) Böyle bir formül yok
Evet, bu, serideki ikinci ve sonraki anlaşmanın çarpanının 0 olduğu zamandır ;)))))