khorosh :
Burada böyle bir alan yok. İlk lot ile karlı bir ticaretten sonra, artan lot ile kaybedilen bir ticaret olmalıdır. Ve böylece arka arkaya birkaç kez tekrarlayın. Ve seninle böyle bir durumun sadece tek vakalarını görüyorum.

Kim size bir kârdan sonra derhal bir zarar olması gerektiğini ve hatta artan bir lotla olması gerektiğini söyledi? Peki ya bir eğilim varsa? Artan bir lotla kaybedilen bir ticaret olacaktır, ancak her zaman ilk lotla ilk kârdan sonra değil, sık sık olsa da.

Tamam, resimde bu tür işlemleri (artan lotla kârsız) kırmızı çizgilerle işaretleyeceğim:


 
Vitalie Postolache :

Karlı bir işlemin ardından kaybedilen bir işlem geldiğinde durumların olabileceğini ve bunun birkaç kez tekrarlandığını kastettim. Uzman Danışmanınızda değil, başka birinde.
 
Bir kişi zaten lotta güvenli bir artış koşulunun formülünü buldu ve bana bir PM gönderdi. Bir diğeri de çözülmeye yakın.
 
))) Böyle bir formül yok
 
Фьючерсные объемы для МТ :
))) Böyle bir formül yok

İnsanlar dünyanın düz olduğunu söylerlerdi. Ve güneş dünyanın etrafında döner.) Ama insan gelişir ve yeni bilgiler edinir.

Değildi, ama şimdi öyle. Ve bir kişi bunu zaten onaylayabilir.

Parti=2πR
 
Ivan Vagin :
Parti=2πR
Ve n ve R nedir?
 
Çocuklar, boşlukları duydunuz mu? En sevdiğiniz sent standartları ve klasikleri arasında bir boşluk olması durumunda durakların uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri okuyun.
 
Фьючерсные объемы для МТ :
))) Böyle bir formül yok
Evet, bu, serideki ikinci ve sonraki anlaşmanın çarpanının 0 olduğu zamandır ;)))))
 
Sergey Efimenko :
Evet, bu, serideki ikinci ve sonraki anlaşmanın çarpanının 0 olduğu zamandır ;)))))
Ticareti bırak ya da ne? diziden ne anlıyorsunuz
