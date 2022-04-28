Dikkat! Yarışma! - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MigVRN :
Хм... Собирал вариант с кнопками Vladon - понял о каком баге говорили... Буду переделывать :)
Ayrıca şeffaflıkla ilgili bir hatanız var mı?
Numara. Düğmeler sizin tarafınızdan mükemmel bir şekilde kesilir - şeffaflıkla her şey mükemmel. Tıklamayla ilgili bir hatam var. Gönderdiğim uzmanlardan herhangi birini alın ve yapbozun resmine tıklayın (şeffaf kısımda). Düğme tıklanacak, ancak tıklanmamalı.
Herkesin son sayfada yayınlanan Vladon resimlerini kullanmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Onlarla hatalar çok daha hızlı tespit edilir :) 4 buton için 4 farklı resim. TheXpert, "birçok düğme" içeren 1 resme sahiptir.
Şimdi zaman yok - hafta sonuna kadar düzeltmeye çalışacağım ...
Bulduğum tüm söveleri düzelttim ... Orada her şey o kadar korkutucu değildi :)
lütfen hataları kontrol edin...
+ Bir diğer önemli nokta. İletişim kutusundan ayrı düğmelerin çalışması kritik mi? Ve göstergenin altında?
Beyler, demolu 30 saniyelik bir video yayınlamak için tembel olmayın.
Lütfen.
Beyler, demolu 30 saniyelik bir video yayınlamak için tembel olmayın.
Lütfen.
Güzellik!
Bir dahaki sefere görev yöneticisi de görünürse, genel olarak süper olur)
Düğmenin diyalog olmadan nasıl oluşturulduğunu kontrol etmeye karar verdim ... bir uzman çizdim - her şey çalışıyor gibi görünüyor.
Ana şey - eski bir rüyayı gerçekleştirdi - kullanıcı için ideal bir GUI :)))
Düğmeye tıklarsanız ne olacak - indir, bakın :))) ana şey, başlatmadan önce grafiği genişletmek...
Not: Geriye sadece ticaret işlevini eklemek kalıyor - ve "kase" hazır.