Dikkat! Yarışma! - sayfa 9

TheXpert :
Hmm... Vladon düğmeleri olan bir sürüm topluyordum - hangi hatadan bahsettiklerini anladım... Yeniden yapacağım :)
 

MigVRN :
Хм... Собирал вариант с кнопками  Vladon  - понял о каком баге говорили... Буду переделывать :)

Ayrıca şeffaflıkla ilgili bir hatanız var mı?
 
Vladon :
Numara. Düğmeler sizin tarafınızdan mükemmel bir şekilde kesilir - şeffaflıkla her şey mükemmel. Tıklamayla ilgili bir hatam var. Gönderdiğim uzmanlardan herhangi birini alın ve yapbozun resmine tıklayın (şeffaf kısımda). Düğme tıklanacak, ancak tıklanmamalı.

Herkesin son sayfada yayınlanan Vladon resimlerini kullanmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Onlarla hatalar çok daha hızlı tespit edilir :) 4 buton için 4 farklı resim. TheXpert, "birçok düğme" içeren 1 resme sahiptir.

Şimdi zaman yok - hafta sonuna kadar düzeltmeye çalışacağım ...

 
TAMAM :-)
 
TheXpert :

Bulduğum tüm söveleri düzelttim ... Orada her şey o kadar korkutucu değildi :)

lütfen hataları kontrol edin...

+ Bir diğer önemli nokta. İletişim kutusundan ayrı düğmelerin çalışması kritik mi? Ve göstergenin altında?

Dosyalar:
Test_Transparent_Button.ex5  884 kb
 

Beyler, demolu 30 saniyelik bir video yayınlamak için tembel olmayın.

Lütfen.

 
komposter :

Beyler, demolu 30 saniyelik bir video yayınlamak için tembel olmayın.

Lütfen.


 
MigVRN :


Güzellik!

Bir dahaki sefere görev yöneticisi de görünürse, genel olarak süper olur)

 

Düğmenin diyalog olmadan nasıl oluşturulduğunu kontrol etmeye karar verdim ... bir uzman çizdim - her şey çalışıyor gibi görünüyor.

Ana şey - eski bir rüyayı gerçekleştirdi - kullanıcı için ideal bir GUI :)))

Düğmeye tıklarsanız ne olacak - indir, bakın :))) ana şey, başlatmadan önce grafiği genişletmek...

Not: Geriye sadece ticaret işlevini eklemek kalıyor - ve "kase" hazır.

Dosyalar:
Profit_Button.ex5  595 kb
 
Dosyalar:
3dButtons.ex5  184 kb
