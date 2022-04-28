Dikkat! Yarışma! - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu konu hakkında kararsızım.
Bir yandan, belirlenen görevin ticaretle ve MQL4\5'in anlamıyla - ticaret stratejileri yaratmakla - pek ilgisi yoktur.
Öte yandan TheXpert'ten başka hiç kimse bir bonus ile rekabet sorunu yaratmaya başladı. Yazarın saygı duyduğu ve saygı duyduğu.
Kendim katılmıyorum çünkü grafiklerde dizlerim zayıf...
Uzun süre bir uzmandan görev bekledik. Sonuç tam bir hayal kırıklığı. Görev, hem programlama açısından hem de pratik açıdan ilginç değil. "Rekabet" anlamsızdır ve yalnızca MT5'in şeffaf bmp ile çalışmak için özel yeteneklerini inceler.
Görev oldukça spesifik - tam teşekküllü dikdörtgen olmayan bir düğme yapmak.
Ve oldukça pratik - MT için ticaret panelleri oldukça popüler hale geliyor.
Yarışma sonuçlarına göre standart kitaplık da biterse genel olarak süper olur.
Pekala, kusur bulmaya gelmek - her durumda, bir seçenek değil. Bir alternatif önerin - evet. Sorunu süper verimli bir şekilde çözmek ve rekabeti kazanmak da mümkündür. Ama sadece "fi"nizi ifade etmek yapıcı değil.
Yarışmaya katılmıyorum. Ancak rekabetin kendisi ilginç.
Önerilen çözümler birçok sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır.
Ticaret yapıp yapmamak ne fark eder.
Örneğin, C# ile aşina değilim. Belki gerek yoktu? Ben de ihtiyaç varken "diz" üzerine mql4\mql5 çalıştım.
Ve standart olmayan şeffaf arka planlara tıklamak hakkında - kişisel olarak benim için çok faydalı. Profesyoneller için İYİ olan ticaret panelleri yapıyorum.
Tema fikri güzel. herkes denemeye karar verdi.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------
nedense resimlerimdeki bazı pikseller saydam değil.
ve açıkça şeffaf olmayanlar şeffaf kabul edilir.
Bence pikselleri yükleme ve kontrol etme yöntemi herkes için aynı.
işte resimlerden bir örnek.
olmalı:
ama bu yüzden şeffaflık her zaman işe yaramıyor.
yoksa eğri kesim mi?
Teşekkürler, ama grafik görevleriyle ilgilenmiyorum. Ben şu kanaatteyim:
Görünüşe göre tüm palyaçolar sizi eğlendirmek için burada toplanmış... :-)
Not: Dosya biçimini bantla veya dosyanın kendisiyle verin, deneyeceğim)
Girişteki dizi -- (bilet fiyatı hacim yönü) saklanan verilerde görünmelidir.
Kaseti nereden alacağınızı neden bilmiyorsunuz? ) bu kripto için
Burada neyimiz var? Ne öğreniyoruz? Bir grafikte serbest biçimli resimler mi oluşturuyorsunuz? Tamam, çizelgeye bir çeşit bulmaca mozaiği çizelim. - Kimin ihtiyacı olacak? Programcılar bundan ne elde edecek? MT5 için oyunlar yaratmanın (çok tartışmalı bir alan) yanı sıra, görevin artık pratik bir ilgisi yok. Programlama açısından da potansiyelden yoksundur. Çünkü uygulanması, algoritma ve programlama bilgisi gerektirmez, ancak MT5 içindeki belirli bir özellik teknolojisi hakkında bilgi gerektirir.
Kaynaklarla, olaylarla, resimlerle çalışın. Anında resim nesli yok ve tuval yok, resimler önceden çizilmiş.
Ve aslında, yarışma başlamadan önce, hepsini nasıl yapacağımı ve mümkün olup olmadığını bilmiyordum. Bu nedenle, yarışmaya başlamadan önce her şeyi kendisi uyguladı ve kontrol etti. Ve diğer tüm katılımcılar için olduğu kadar benim için de yeniydi.
Girişteki dizi -- (bilet fiyatı hacim yönü) saklanan verilerde görünmelidir.
Kaseti nereden alacağınızı neden bilmiyorsunuz? ) bu kripto için
Anladım, kaseti zaten diziye ayrıştırdım (ekran görüntülerini koydum), ancak bundan sonra bir şey tembelleşti, terminalde son fiyatı olan grafikler belirdi (hacimler olmadan, sadece göstergeyi yazmak için kalır) hacimlerin doğru şekilde oluşturulması) ve görsellik iyi çalışıyor.
Kripto ticaretinde hacimlere güvenmiyorum.
ama eğer bir yarışma içinse, o zaman hatırlayabilirim (ama bilirsiniz, piyasaya süreceğim))).
ama eğer bir yarışma içinse, o zaman hatırlayabilirim (ama bilirsiniz, piyasaya süreceğim))).