Uzun süre bir uzmandan görev bekledik. Sonuç tam bir hayal kırıklığı. Görev, hem programlama açısından hem de pratik açıdan ilginç değil. "Rekabet" anlamsızdır ve yalnızca MT5'in şeffaf bmp ile çalışmak için özel yeteneklerini inceler. Blog doğru bir şekilde şunları kaydetti:
Affedersiniz ama bu ticaretin karlılığını artıracak mı? Evet ise, dışarı çıkmak mantıklı ...))))
arkadaşım, senin üç düğmen var ve işin özünde == anında bmp oluşturmak ve onları kaynaklara gömmek… kaynaklar, onu yiyecektir .. yemek bile diyebilirsin. ve bu, site inşasında bile arayüzlerin tamamen basitleştirilmesi ve düzleştirilmesi çağında...))
Kaynaklar, 3B düğmeler ve anında BMP üretimi hakkında - bir teklif eklemek için acele ettiniz. Standart kitaplıkla karşılaştırıldığında, karmaşıklık, döngüler olmadan 3 if koşulunun eklenmesiyle geldi. Hangi kaynaklardan bahsediyorlar???
Rekabet (başka bir konuda) ticaretin karlılığını artırmak amacıyla tasarlanmamıştı. Bir göreve ticaret işlevi eklemek, programcılar için değil, tüccarlar için zaten bir rekabettir.
Her durumda, bir döngüdeki sayıların doğru bir şekilde nasıl sıralanacağı konusunda 30 sayfalık bir holivardan daha faydalı olacaktır.
Not: Size tüm saygımla - çok çirkin davranıyorsunuz - bir alternatif sunmadan bir kişinin inisiyatifini siktir edin ...
Hemen dedim ki - görev ticaretle ilgili olmayacak. Çünkü herkesin ticaretin uygulanması konusunda kendi görüşü vardır.
Beğenmiyorsan daha iyisini yap.
C-4 :
Для кого это будет нужно? Что получат программисты от этого?
Diyelim ki - program arayüzünde yuvarlak buton kullanımı... Gerekli değil mi? Ve sadece yuvarlak olanlar değil.
MSDN'ye bakın. Artık değişen derecelerde karmaşıklıktaki 20 programlama problemini çözmeyi teklif ediyor. "Şakalarına" rağmen, çok önemsiz ve en önemlisi ilgili sorunları çözmek için algoritmaların nasıl oluşturulacağını öğretebilirler.
Teşekkürler, bir bakacağım! Ancak görevin "kısa" olması gerektiğini unutmamalıyız. Kim rekabet uğruna bir hafta oturmak ister ki?
C-4 ve benimle ilgili bir görev önerebilirim. İlerleme çubuğu.
Teşekkürler, ama grafik görevleriyle ilgilenmiyorum. Ben şu kanaatteyim:
SSS :...ve bu, arayüzlerin tamamen basitleştirilmesi ve düzleştirilmesi çağında, hatta web sitesi yapımında bile...))
Dolayısıyla, görevin PROGRAMLAMA ile de ilgisi yoktur.
Bir anlaşma kasetinden çizelgeler oluşturma görevi vardır. Her iki cildin de uygun şekilde saklanması ile. Ve tercihen bandın kendisi de.
Ancak böyle bir yüz için yeterli değil ve kasvetli ve ilgi çekici değil.