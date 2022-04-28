Dikkat! Yarışma! - sayfa 4
Kaynaklar olmadan, bu çok saçma.
Hayır, hepsi orada
Ancak bu şeffaflık meselesi bile değil - asıl sorun, arka ışığın yalnızca bulmacanın üzerine gelindiğinde çalışması ve BMP dikdörtgeninde değil.
Ancak bu şeffaflık meselesi bile değil - asıl sorun, arka ışığın yalnızca bulmacanın üzerine gelindiğinde çalışması ve BMP dikdörtgeninde değil.
Anladığım kadarıyla, yüklenen herhangi bir resim oradaymış gibi tabloya yazılacak şekilde düzeltmeniz gerekiyor? bulmacalar nasıl? Bir bulmaca mı yoksa kare mi, eşkenar dörtgen mi yoksa bir köpek mi? Zor ve bu kontrolü bir rakam için nasıl uygulayacağımı henüz bilmiyorum, ama yapmaya çalışacağım.
Veya ayarlarda grafik nesnelerinin mesafesini ve eğim açısını belirtmek mümkün müdür?
Ateşlendi. =)
hayır, ilk mesajı oku. bir bağlantı var
resimlerin eğimi hakkında daha ayrıntılı olarak? :-)
Dosyaları nereden buldunuz bilmiyorum ama eklediğim arşivde alfa kanallı *.bmp dosyası yok.
Kontrol ettim - orada. Dosyalarınızda ve kaynaklarınızda . Onlarla hiçbir şey yapmadım - onları oldukları gibi kullandım. Herhangi bir şey varsa - alfa kanalı yalnızca kaynaklarda mevcuttur. Ama biliyor gibisin...
Grafik editörüm bana acımasız bir şaka yaptı. ona inandım.
:) Şimdi herşey iyi!
İmlecin konumu işaretlendi - arka ışığın çalışmaması gerekiyor.
bulmacalar arasındaki mesafe 47 piksel daha küçükse, ne hakkında olduğu daha net olacaktır.
dizine çizdi. Yani kod "kirli"
Güncellenmiş.