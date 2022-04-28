Dikkat! Yarışma! - sayfa 3
Evet. Hala olay işleme ve puan hesaplama ile ilgili karışıklıklar var, ancak genel olarak görev zor değil ve forumda ilgili konulardaki aramaları dikkate alarak bir günde uygulamak oldukça mümkün.
Eğer zorlarsanız, muhtemelen birkaç saat içinde.
Bir düğme üzerine gelindiğini nasıl anlar? -> Geçerli fare konumunun x ve y'sinin dikdörtgen bir alanda olup olmadığını kontrol eder.
Buna buradaki alfa kanalının kontrolünü de eklersek herşey hazır :)
Genel olarak, burada. Standart kitaplıkta değişiklik yok. Kendi kendine yeten düğme sınıfı. Düğme dosyaları MQL5 .../Images klasöründe bulunmalıdır. Çizimleri her zaman değiştirebilmek için kaynaklar aracılığıyla yapmadım. Her ne kadar gelecekte hiç kimse düğmelerin kaynak biçiminde kullanılmasını yasaklamasa da.
Düğmeler eklendi. Bir şey ilk kez işe yaramadı.
Kaynaklar olmadan, bu çok saçma.