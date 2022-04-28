Dikkat! Yarışma! - sayfa 3

Evet, kahretsin, ne istediğinizi tartışın, asıl mesele kodsuz. Daha sonra kodlayın.
 
TheXpert :

Evet. Hala olay işleme ve puan hesaplama ile ilgili karışıklıklar var, ancak genel olarak görev zor değil ve forumda ilgili konulardaki aramaları dikkate alarak bir günde uygulamak oldukça mümkün.

Eğer zorlarsanız, muhtemelen birkaç saat içinde.

Katılıyorum - programcı olmadığımı ve MKL5 dışında hiçbir şey bilmediğimi dikkate alarak + hiç böyle şeyler uygulamadım - 6-7 saatimi aldı. 2-3 saatinde düğmeler çizdim :) Andrey sadece sabahına koydu...
 
Vladon :

Ve monitör dokunmatik bir kampanya olacak???
 
MigVRN :

Evet, tam olarak bunu tahmin etmiştim. Teşekkür ederim. nesne üzerindeki alfa kanalının nasıl hesaplanacağını bulmak için kalır. Teşekkür ederim. tamamen kendim için. İlginç konu.
 
Lütfen, kırpılmış bir arka plana ve 100 * 100 boyutuna sahip *.bmp düğmeleri verin, arzu edilir, aksi takdirde form büyük olacaktır.
 

Genel olarak, burada. Standart kitaplıkta değişiklik yok. Kendi kendine yeten düğme sınıfı. Düğme dosyaları MQL5 .../Images klasöründe bulunmalıdır. Çizimleri her zaman değiştirebilmek için kaynaklar aracılığıyla yapmadım. Her ne kadar gelecekte hiç kimse düğmelerin kaynak biçiminde kullanılmasını yasaklamasa da.

Dosyalar:
Competition.ex5  109 kb
200_on_passive.zip  101 kb
 
barabashkakvn :

Genel olarak, burada. Standart kitaplıkta değişiklik yok. Kendi kendine yeten düğme sınıfı. Düğme dosyaları MQL5 .../Images klasöründe bulunmalıdır. Çizimleri her zaman değiştirebilmek için kaynaklar aracılığıyla yapmadım. Her ne kadar gelecekte hiç kimse düğmelerin kaynak biçiminde kullanılmasını yasaklamasa da.

Vladon :
barabashkakvn :

Kaynaklar olmadan, bu çok saçma.

