Ofiste çalışacak tüccarlar ve analistler nasıl bulunur? - sayfa 10
gizli gösterge
Yalnızca yüksek matematik (HM) piyasayı kazanabilir, insan zekasına yalnızca HM'ye dayalı karlı stratejiler oluşturmak için ihtiyaç vardır. Piyasa, insan aklının işgali değildir.
BİRİM ZAMAN İÇİN DEĞİL, BELLİ SAYIDA İŞLEM İÇİN ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUM.
Bu yaklaşım riski azaltır. 10 pip kâr için 100 işlem yapmak, 1000 pip kâr için bir işlem yapmaktan daha iyidir.
Tüm göstergelerde ve VM'de ayrım gözetmeksizin hata bulmaya gerek yok, VM'ye dayalı göstergemin 2014'ün başından günümüze H1'deki eğilimleri nasıl yakaladığını görün. EUR/USD'de TP=400 ve SL=20pp'de zaman. (dört haneli):
Tarihte Barlar 6925
Simüle keneler 12847
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (27)
Net kar 8391.08
Toplam kar 16619.49
Toplam kayıp -8228,41
Karlılık 2.02
1.60 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 806.09
Maksimum düşüş 2697,83 (%51,09)
Göreceli düşüş %86,48 (1452.17)
Toplam anlaşma 5257
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 3446 (% 22,75)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 1811 (%6,90)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 909 (%17,29)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 4348 (%82,71)
En büyük
karlı ticaret 39.99
ticaret kaybetmek -3.20
Ortalama
karlı ticaret 18.28
ticaret kaybetmek -1.89
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 100 (1405.31)
sürekli kayıplar (kayıp) 313 (-598.32)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 1750.50 (44)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -598,32 (313)
Ortalama
sürekli galibiyet 12
sürekli kayıp 56
Övünecek bir şey bulduk: 6 yılda depozito ikiye katlandı.
Aşağıda neyin hedefleneceğine dair bir örnek verilmiştir. 1 (!!!) hafta takas edin. 1.000.000$'lık bir depo ile.
ve işte rapor:
Bir hafta seçerek, bir milyon gösterebilir, parametreleri yeniden yapılandırmadan ve sabit bir lotla arka arkaya birkaç ay boyunca aynı şeyi yapmaya çalışabilirsiniz.
2014'ün başından beri Eurodolar'da dikkat çekici bir trend var. Sadece tembel, başlangıcını ve seyrini fark etmedi. Ve göstergenizi örneğin GBPNZD'ye eklemeye çalışıyorsunuz. Sonuç aynıysa - göstergeniz gerçekten olağanüstü.
Lütfen GBPNZD, 2012'nin başından itibaren, pameterleri D1'e yeniden yapılandırmadan, 0.01 sabit lot ile:
Tarihte barlar 1840
Simüle edilmiş keneler 2677
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (441)
Net kar 15788.62
Toplam kar 17476.00
Toplam kayıp -1687,38
Karlılık 10.36
Beklenen galibiyet 19.09
Mutlak düşüş 470.39
Maksimum düşüş 4860.22 (%56.87)
Göreceli düşüş %63,38 (1729,58)
Toplam fırsatlar 827
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 390 (%87,44)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 437 (%81.01)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 695 (%84.04)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 132 (%15,96)
En büyük
karlı ticaret 91.02
ticaret kaybetmek -52.21
Ortalama
karlı ticaret 25.15
ticaret kaybetmek -12.78
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 122 (4499.02)
sürekli kayıplar (kayıp) 15 (-411,37)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 4499.02 (122)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -411,37 (15)
Ortalama
sürekli galibiyet 19
sürekli kaybetme 4
parametreleri yeniden yapılandırmadan ve sabit bir lotla ve birkaç çift için aynı şeyi arka arkaya birkaç ay yapmaya çalışın.