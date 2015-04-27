Ofiste çalışacak tüccarlar ve analistler nasıl bulunur? - sayfa 11
Bir aydan fazladır yapamıyorum.... test cihazındaki para bitiyor! :)
parametreleri yeniden yapılandırmadan ve sabit bir lotla ve birkaç çift için art arda birkaç ay boyunca aynı şeyi yapmaya çalışın.
Pound / Aud, 2013'ün başından beri daha mütevazı çıktı:
Tarihte barlar 1580
Simüle keneler 2157
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 10000.00
Yayılmış Akım (205)
Net kar 7653.03
Toplam kar 11232.36
Toplam kayıp -3579,33
Karlılık 3.14
13.72 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 5168.11
Maksimum düşüş 6957,34 (%59,01)
Göreceli düşüş %59,01 (6957,34)
Toplam fırsatlar 558
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 328 (%75.30)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 230 (% 75.22)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 420 (%75,27)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 138 (%24,73)
En büyük
karlı ticaret 81.70
ticaret kaybetmek -120.45
Ortalama
karlı ticaret 26,74
ticaret kaybetmek -25,94
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 71 (2226.01)
sürekli kayıplar (kayıp) 36 (-2550.03)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 2226.01 (71)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -2550.03 (36)
Ortalama
sürekli galibiyet 16
sürekli kaybetme 5
GBPNZD'yi izlerken, belirlediğiniz herhangi bir çifti yapacağım.
Pound / Aud, 2013'ün başından beri daha mütevazı çıktı:
Bir aydan fazladır yapamıyorum.... test cihazındaki para bitiyor! :)
Not: Çoklu para birimim var, bu birkaç çiftle ilgili.
Euro/CAD, 2013'ün başından beri:
Tarihte barlar 1580
Simüle keneler 2157
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (80)
Net kar 1224.41
Toplam kâr 3159,68
Toplam kayıp -1935.27
Karlılık 1,63
2.12 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 472.66
Maksimum düşüş 629,97 (%54,43)
Göreceli düşüş %54,43 (629,97)
Toplam fırsatlar 578
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 292 (%56,85)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 286 (%72.38)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 373 (%64,53)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 205 (%35,47)
En büyük
karlı ticaret 37,45
ticaret kaybetmek -35,91
Ortalama
karlı ticaret 8.47
ticaret kaybetmek -9.44
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 41 (347,34)
sürekli kayıplar (kayıp) 20 (-251.39)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 347.34 (41)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -253.18 (11)
Ortalama
sürekli galibiyet 9
sürekli kaybetme 5
Prensip olarak, tüm bu testler inandırıcı geliyor.
Sonunda göstergeye dikkat etme zamanı.
Benim için değil, tamam mı? Kendi ve çok basitim var, sadece "+" ve "-" var. İlke: EUR/USD=EUR-USD.
Prensip olarak, tüm bu testler inandırıcı geliyor.
Göreceli düşüş %63,38 (1729,58). Ve grafikte böyle bir şey yok.
Prensip olarak, örneğin GBPNZD'nin şunları gösterdiğini lütfen unutmayın: Maksimum düşüş 4860.22'dir (%56.87)
Göreceli düşüş %63,38 (1729,58). Ve grafikte böyle bir şey yok.