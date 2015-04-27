Ofiste çalışacak tüccarlar ve analistler nasıl bulunur? - sayfa 8
İnsanların başkaları için akıl yürütme yeteneğine hayret ediyorum.
Bu tür ofislerde sürekli olarak bir fon veya handikapla kazanabilen bir kişi, bir yüzde ve maaş için işe gitmez ... Aynısını evde yapıyorsa, yüz buçuk için işe gitmek mantıklı mı? birçok kez daha olmak?
Bir tüccarın işletme sermayesinin olmaması bir mazeret değil, nasıl kazanılacağını biliyorsunuz ve eminsiniz, minimumdan gerekli miktarlara yükselebilir ve evde sakince, patronlar olmadan, yükümlülükler olmadan ve sadece kendinizinkini riske atarak çalışabilirsiniz ...
Böyle bir arama ile, sadece zaten her şeyini kaybetmiş kaybedenleri bulacaksınız ve paranız için geri kazanmaya çalışacak ...
ama burada ne kadar "büyük para" olduğunu anlamanız gerekiyor ....
Efsane, sana nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu tür aramalardan bıktım.
Önce kendi başınıza ticaret yapmaya çalışıyorsunuz. Ardından, bir komisyoncudan veya DC'den ilgi gördüyseniz, yönetmek istediğiniz miktarı size verirler. Yarıda kar, zararı kendin iade edersin. Sınır - deponun ortası - dönüş zamanı.
Bu para dolandırıcılığı en az 9 aydır yürürlükte ve aynı zamanda sadece böyle bir ofis çalışanı kaybeder.
Bir kez daha tekrarlıyorum: ticaret belirli bir zeka gerektirir, ancak yine de yüksek matematik değil, sağduyuya güvenmek. Bu yüzden bir grup karmaşık göstergenin neredeyse hiçbir değeri yoktur.
Yalnızca yüksek matematik (HM) piyasayı kazanabilir, insan zekasına yalnızca HM'ye dayalı karlı stratejiler oluşturmak için ihtiyaç vardır. Piyasa, insan aklının işgali değildir.
Forex için daha yüksek matematik gerekmez. Forex için okul matematiği yeterlidir.
Felsefe + psikoloji + okul matematiğine ihtiyacımız var.
Onların yardımıyla Forex kazanabilirsiniz.
Ticarette VM kullanma ihtiyacını reddeden herkese: SL=TP=300pp, TF D1 ile VM'yi reddederek bu tür sonuçlara ulaşmak mümkün mü? sunmak. zaman?:
Tarihte Barlar 2273
Simüle keneler 3889
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (27)
Net kar 12132.12
Toplam kar 27922,48
Toplam kayıp -15790.36
Karlılık 1.77
7.50 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 113,96
Maksimum düşüş 2451,97 (%35,49)
Göreceli düşüş %52,97 (2243.38)
Toplam anlaşma 1617
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 816 (%63.48)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 801 (% 54,43)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 954 (%59,00)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 663 (%41.00)
En büyük
karlı ticaret 29.99
ticaret kaybetmek -31.39
Ortalama
karlı ticaret 29.27
ticaret kaybetmek -23.82
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 91 (2686.27)
sürekli kayıplar (kayıp) 76 (-823.92)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 2686,27 (91)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -1309,25 (45)
Ortalama
sürekli galibiyet 18
sürekli kayıp 12
VM kullanımını inkar etmek yok, geliştirmenin bir yolu var.
Ve testler hakkında cevap şudur - bu ne yazık ki işe yaramadı. , durak yok.
Bir kez daha tekrarlıyorum: ticaret belirli bir zeka gerektirir, ancak yine de daha yüksek matematik (HM) değil, sağduyuya güvenmek. Bu yüzden bir grup karmaşık göstergenin neredeyse hiçbir değeri yoktur.
Tüm göstergelerde ve VM'de ayrım gözetmeksizin hata bulmaya gerek yok, VM'ye dayalı göstergemin 2014'ün başından günümüze H1'deki eğilimleri nasıl yakaladığını görün. EUR/USD'de TP=400 ve SL=20pp'de zaman. (dört haneli):
Tarihte Barlar 6925
Simüle keneler 12847
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (27)
Net kar 8391.08
Toplam kar 16619.49
Toplam kayıp -8228,41
Karlılık 2.02
1.60 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 806.09
Maksimum düşüş 2697,83 (%51,09)
Göreceli düşüş %86,48 (1452,17)
Toplam anlaşma 5257
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 3446 (% 22,75)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 1811 (%6,90)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 909 (%17,29)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 4348 (%82,71)
En büyük
karlı ticaret 39.99
ticaret kaybetmek -3.20
Ortalama
karlı ticaret 18.28
ticaret kaybetmek -1.89
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 100 (1405.31)
sürekli kayıplar (kayıp) 313 (-598.32)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 1750.50 (44)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -598,32 (313)
Ortalama
sürekli galibiyet 12
sürekli kayıp 56
