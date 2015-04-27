Ofiste çalışacak tüccarlar ve analistler nasıl bulunur? - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
loki neden orada?
yosuf :Maksimum düşüş 2697,83 (%51,09)
Göreceli düşüş % 86,48 (1452.17)?????
Ticarette VM kullanma ihtiyacını reddeden herkese: SL=TP=300pp, TF D1 ile VM'yi reddederek bu tür sonuçlara ulaşmak mümkün mü? sunmak. zaman?:
Tarihte Barlar 2273
Simüle keneler 3889
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (27)
Net kar 12132.12
Toplam kar 27922,48
Toplam kayıp -15790.36
Karlılık 1.77
7.50 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 113,96
Maksimum düşüş 2451,97 (%35,49)
Göreceli düşüş %52,97 (2243.38)
Toplam anlaşma 1617
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 816 (%63.48)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 801 (% 54,43)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 954 (%59,00)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 663 (%41.00)
En büyük
karlı ticaret 29.99
ticaret kaybetmek -31.39
Ortalama
karlı ticaret 29.27
ticaret kaybetmek -23.82
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 91 (2686.27)
sürekli kayıplar (kayıp) 76 (-823.92)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 2686,27 (91)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -1309,25 (45)
Ortalama
sürekli galibiyet 18
sürekli kayıp 12
Sevgili yosuf, benim pratiğim gösteriyor ki bu vitrinler olmadan da istediğinizi elde edebilirsiniz.
1. Sabit bir 0.01 lotu gösterin.
2. İlk depozitonuzu artırın.
3. Veya D1'de 2009'un başından beri mega trendleri nasıl yakalayabilirsiniz:
Tarihte Barlar 2273
Simüle keneler 3889
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (27)
Net kar 28423,97
Toplam kar 39481,74
Toplam kayıp -11057,77
Karlılık 3.57
Kazanma beklentisi 18.59
Mutlak düşüş 355.93
Maksimum düşüş 7585,95 (%52,85)
Göreceli düşüş 58.60% (911.80)
Toplam anlaşma 1529
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 730 (%27.95)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 799 (% 22.15)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 381 (%24,92)
İşlem kaybetme (tümünün yüzdesi) 1148 (%75.08)
En büyük
karlı ticaret 274.43
ticaret kaybetmek -11.61
Ortalama
karlı ticaret 103.63
ticaret kaybetmek -9.63
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 100 (22827,35)
sürekli kayıplar (kayıp) 140 (-1409.30)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 22827,35 (100)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -1409.30 (140)
Ortalama
sürekli galibiyet 12
sürekli kayıp 36
Loki'yi nerede gördün? Bu Uzman Danışman hiçbir şekilde kilit yerleştirmez, sinyal değiştiğinde, kayıp olsa bile tüm pozisyonları hemen kapatır.
Övünecek bir şey bulduk: 6 yılda depozito ikiye katlandı.
Aşağıda neyin hedefleneceğine dair bir örnek verilmiştir. 1 (!!!) hafta takas edin. 1.000.000$'lık bir depo ile.
ve işte rapor:
Tamir edilemezsin!
bir saati ikiye katlamayı hedefliyor)
Tüm göstergelerde ve VM'de ayrım gözetmeksizin hata bulmaya gerek yok, VM'ye dayalı göstergemin 2014'ün başından günümüze H1'deki eğilimleri nasıl yakaladığını görün . EUR/USD'de TP=400 ve SL=20pp'de zaman. (dört haneli):
Ve onları nasıl yakalar?
Ve onları nasıl yakalar?