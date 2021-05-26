Подскажите индикатор на подобие candle_body_size но чтобы показывал хай и лоу
Вот, наподобие как на картинке, только на картинке показывает опен и клоуз, а надо, чтобы хай и лоу
Вот, наподобие как на картинке, только на картинке показывает опен и клоуз, а надо, чтобы хай и лоу
Смотрите справку по OBJ_TEXT
нужно примерно так?
- www.mql5.com
Смотрите справку по OBJ_TEXT
нужно примерно так?
Добрый день. Здесь я так понимаю, показываются хай и лоу свечи, это я наверное не правильно вопрос сформулировал :) Нужно, чтобы в цифрах было показано сколько пунктов прошла цена от открытия свечи (от опен) до ХАЙ, и от открытия до ЛОУ, в цифрах.
Добрый день. Здесь я так понимаю, показываются хай и лоу свечи, это я наверное не правильно вопрос сформулировал :) Нужно, чтобы в цифрах было показано сколько пунктов прошла цена от открытия свечи (от опен) до ХАЙ, и от открытия до ЛОУ, в цифрах.
Выносить цифры на график конечно красиво, но это создаст миллион графических объектов - это непрактично.
Хорошее решение - отображать размер в Pips в виде гистограммы в подокне. Как пример: Size of a candle histogram v2
только переделать, чтобы гистограмма показывала согласно Вашим условиям ( от опен до ХАЙ, и от открытия до ЛОУ)
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Добавлено: индикатор Size of a candle histogram v3
Добавлено: индикатор Size of a candle histogram v3
Благодарю Вас! Помогли!
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