Подскажите индикатор на подобие candle_body_size но чтобы показывал хай и лоу

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Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такой индикатор, чтобы сверху и снизу свечи показывал ХАЙ и ЛОУ в цифрах.
 

Вот, наподобие как на картинке, только на картинке показывает опен и клоуз, а надо, чтобы хай и лоу


 
Vitalii Dobrenko:

Вот, наподобие как на картинке, только на картинке показывает опен и клоуз, а надо, чтобы хай и лоу


Смотрите справку по OBJ_TEXT

нужно примерно так?

objtext

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов / OBJ_TEXT
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов / OBJ_TEXT
  • www.mql5.com
OBJ_TEXT - Типы объектов - Константы объектов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vladimir Karputov:

Смотрите справку по OBJ_TEXT

нужно примерно так?


Добрый день. Здесь я так понимаю, показываются хай и лоу свечи, это я наверное не правильно вопрос сформулировал :) Нужно, чтобы в цифрах было показано сколько пунктов прошла цена от открытия свечи (от опен) до ХАЙ, и от открытия до ЛОУ, в цифрах.

 
Vitalii Dobrenko:

Добрый день. Здесь я так понимаю, показываются хай и лоу свечи, это я наверное не правильно вопрос сформулировал :) Нужно, чтобы в цифрах было показано сколько пунктов прошла цена от открытия свечи (от опен) до ХАЙ, и от открытия до ЛОУ, в цифрах.

Выносить цифры на график конечно красиво, но это создаст миллион графических объектов - это непрактично.

Хорошее решение - отображать размер в Pips в виде гистограммы в подокне. Как пример: Size of a candle histogram v2

Size of a candle histogram v2

только переделать, чтобы гистограмма показывала согласно Вашим условиям ( от опен до ХАЙ, и от открытия до ЛОУ)

Size of a candle histogram v2
Size of a candle histogram v2
  • www.mql5.com
Индикатор отображает размер свечи (Close-Open) и направление в виде гистограммы. При этом свечи меньше определённого размера не показываются.
 

Добавлено: индикатор Size of a candle histogram v3

Size of a candle histogram v3

 
Vladimir Karputov:

Добавлено: индикатор Size of a candle histogram v3


Благодарю Вас! Помогли!

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