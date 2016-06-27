Strateji test cihazı (gelecek için soru) - sayfa 5
Temsilci tipini programlı olarak belirlemek mümkün olacak mı - Yerel/Uzak?
Ne için?
Bu seçeneğin kullanılması, test sırasında MQL program işlem günlüklerinin dağıtımını düzenlerken, harici DLL modüllerinden gelen işlev çağrılarını kısıtlarken vb. uygun olacaktır.
IMHO Test cihazının konsepti, onu farklı modlarda kullanmayı mümkün kılacak şekildeyse, buna göre bu modları programlı olarak belirleme ihtiyacı veya isteği vardır.
1. Erken bağlama, DLL'den içe aktarılan işlevleri kullanan uzak aracılara ex5 yüklenmesine izin vermez
2. Test, hem yerel temsilciler hem de uzak temsilciler üzerinde tamamen aynı şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde, hepimiz mucizevi sonuçlar bekliyoruz.
Uygulamamda, her durumda, pozisyonları/siparişleri açarken ve değiştirirken günlüğe iletilerin genişletilmiş çıktısını kullanırım.
Tabii ki, terminalin kendisinin de olayla ilgili kendi bilgilerini gösterdiği ortaya çıktı. Ancak çoğu durumda bu bilgi gereksizdir.
Bu, özellikle test mesajlarını izlemek için önemlidir (elbette, gerçek günlüklerden bahsetmiyoruz).
çünkü bazen çok fazla mesaj + kendi mesajlarımız var ve sonuç olarak günlüğün iki katına çıktık.
Bu nedenle, test cihazı mesajlarının çıktısının özelleştirilebilir hale getirilmesi için bir istek vardır (bazı olaylar için çıktıyı kapatma ve özel dizelerle değiştirme yeteneği)
Başlangıç olarak, farklı ticari olay türleri için test cihazındaki mesajların çıktısını devre dışı bırakmanın yeterli olacağını düşünüyorum (farklı işlevleri okuyun).
Bu, örneğin farklı ticaret olayları için bir test kullanıcısının davranış yapısını (_TesterInfo türünden) oluşturup doldurarak yapılabilir.
Veya alternatif olarak
"Custom max" kriterim (ve eminim pek çoğu) kendi geliştirdiğim birkaç göstergeden oluştuğu için,
ki sadece tek geçiş modunda değil, aynı zamanda optimizasyon sürecinde de gözetlemek istedim.
Belirli bir geçişte "Custom max" öğesinin hangi belirli parametreden dolayı büyüdüğünü gerçekten görmek için.
Ve sadece bu yüzden değil. Birçoğunun, parametrelerin optimizasyonu sırasında aşağıdaki gibi göstergeleri takip etmek istediğime dair fikrimi paylaşacağından eminim:
- çeşitli dezavantajlar
- kârlı işlemlerin kârsız olanlara yüzde oranı (farklı yönlerde)
- Sürdürülebilirlik
- terazinin büyüme çizgisinin lineer regresyonu ( konuyu hatırla)
- puanların açık pozisyon zamanına oranı şeklinde işlemlerin kalitesi için bir kriter
Vb. ... her birinin kendi gösterge geliştirmesi vardır ...
Geliştiricilere sormak istiyorum ...
Bir gün bu en kullanışlı seçeneğin mevcut olacağına dair bir umut var mı?
Gönderinizden OnTester() işlevi hakkında bilginiz olup olmadığı net değil .
Sadece bilmekle kalmıyorum, aynı zamanda bu yeniliği MT'nin yeni versiyonunun tüm değerinin neredeyse yarısı olarak görüyorum.
Ben çok ilgileniyorum (ve eminim ki sadece benim için değil, birçokları için de) ana soru ... özü daha önce açıklanan ...
Lütfen söyle bana umut var mı?
Ben çok ilgileniyorum (ve eminim ki sadece benim için değil, birçokları için de) ana soru ... özü daha önce açıklanan ...
Lütfen söyle bana umut var mı?
Peki, OnTester'da kendi uygunluk fonksiyonunuzun hesaplamasını uygulayın ve buna göre optimize edin. Yoksa soru bu değil mi? OnTester() işlevinin değerleri için "Optimizasyon sonuçları" raporunda ayrı bir sütun görüntülenir.
Peki, OnTester'da kendi uygunluk fonksiyonunuzun hesaplamasını uygulayın ve buna göre optimize edin. Yoksa soru bu değil mi? OnTester() işlevinin değerleri için "Optimizasyon sonuçları" raporunda ayrı bir sütun görüntülenir.
Sonuca ek olarak, standart sette olmayan birçok faydalı göstergeyi gerçekten gözlemlemek istedim. Pek çok insanın sahip olduğu gerçekten gelişmiş olanların yanı sıra, eminim.
"Özel maks" hesaplama formülüm 7 farklı göstergenin birleşiminden oluşuyor (eminim birçoğu bunu yapıyor). Her geçiş "özel maksimum" giderek daha fazla büyür ve hangi göstergelerin iyileştiğini kontrol etmek için optimizasyonu durdurmanız ve tek bir geçişe bakmanız gerekir, artık değil (((
Optimizasyonu durdurmadan, ayrı (açma/kapama) sütunlarında gelişmiş göstergelerinizden herhangi birini görüntüleme özelliğini açın.
Bunun için her tüccar size teşekkür edecek ve eğilecek. Eminim ki bunu gereksiz görecek biri olmayacak.
Söyle bana, umut var mı? Yoksa eziyet etmek için ruha değmez mi ...