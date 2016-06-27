Strateji test cihazı (gelecek için soru) - sayfa 3
Renat, bize test cihazının işlevselliği hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Örneğin kendi metin dosyalarından grafik verilerini ve ticaret verilerini yüklemek mümkün olacak mı?
Özel grafikler indirilemez - yalnızca ticaret hesabının geçmişi kullanılır.
Tüm dosya işlemleri çalışır - onlardan gelen sinyalleri sorunsuz bir şekilde okuyabilirsiniz.
Umarım önümüzdeki hafta test cihazı + ekran görüntüleri hakkında daha fazla bilgi yayınlayacağız.
Başka bir soru: bir değişken değil, örneğin binlerce öğeden oluşan bir dizi (elbette, bir genetik algoritma kullanarak) bir optimizasyon parametresi olarak ayarlamak mümkün olacak mı?
Otomatik optimize ediciyi bir EA'dan aramayı planlıyor musunuz? Örneğin, bir Expert Advisor'ın karlılığını, düzenli olarak yeniden optimize edilmesine bağlı olarak uzun bir süre boyunca değerlendirmek gerekir. Şimdi bu, ya zahmetli bir el işi ya da algoritmayı ve alıntıları matematiksel bir pakete doldurmak için uzun bir iştir. Buna göre, yalnızca değişkenlerin değerleriyle değil, aynı zamanda optimizasyon kurallarıyla da (örneğin, bir optimizasyon dönemi seçme) oynayan bir stratejiyi test etme (ve optimize etme) yeteneği bir atılım olacaktır...
Strateji test cihazında "görselleştirme" uygulanacak mı? havaya nasıl ihtiyacın var
Renat, test cihazının çoklu para birimi nerede? Test cihazımda sadece bir çift seçmek mümkündür.
Evet, bir sonraki yapı "Grafikte aç" komutuyla işlemleri grafikte gösterecek ve gerçek zamanlı görselleştirme daha sonra olacak.
Bir sonraki yapı 273 yayınlandı, ancak işlemlerin görüntüsü bulunamadı.
"Grafik Aç" komutuna bakın:
