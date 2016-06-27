Strateji test cihazı (gelecek için soru) - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
" Grafik Aç " komutuna bakın:
İyi çalışıyor, ancak bence denenmemiş süreyi gizlemek daha iyidir, çünkü testin başındaki "Ana Sayfa" düğmesi çok uygundu...
Ayrıca sıraya çift tıklama da yok --> grafikte bir yere taşınma (önceki gibi)
Artık danışmanda finansal araçları basitçe listeleyebilirim ve danışman onlar üzerinde işlem yapacak, değil mi? Örnek: 2 MA'nın kesiştiği noktalarda anlaşmaları açan ve kapatan bir Uzman Danışman var. Danışmanın başında döviz çiftlerini listeleyebilir miyim ve o (danışman) bunlar üzerinde işlem yapacak mı? Veya danışmandaki çeşitli döviz çiftlerinin grafiklerinin analizini kendim yazmam gerekiyor ve bu analize dayanarak danışman işlemleri açacak. Böyle?
EA'nın kendisi istenen finansal araçlara (en azından tümüne) erişmeli, bunları analiz etmeli (geçmişlerine, göstergelerine bakın) ve herhangi bir sembol üzerinde anlaşmalar yapmalıdır.
Expert Advisor'a dışarıdan ne ticaret yapacağının söylenmesine gerek yoktur - hem gerçek ticarette (MT4'teydi) hem de test cihazında (MT5'te göründü) istediğini alması gerekir.
MetaTrader 5'te çoklu para birimi testi şeffaf bir şekilde çalışır - diğer sembollerle ilgili tüm veriler EA'nın talebi üzerine sağlanır. Yani, "istenen ve alınan" modu, dışarıdan "iş için sembolleri etkinleştir" 1,2,3'ten manuel işlemlere gerek kalmadan çalışır.
Renat, test cihazında aynı anda birkaç döviz çifti seçmeyi mümkün kılmak zor mu? Bunun neden gerekli olduğunu açıklayayım. Belli bir algoritma var. Çalışmasını farklı para birimlerinde kontrol etmek istiyorum çünkü. tüm para birimlerinin farklı sürüş özellikleri vardır. Dolayısıyla farklı çekimler, duruşlar vb. Şimdi test cihazında her para birimi için algoritmamı çalıştırmam ve sonuçları kaydetmem gerekiyor. Ancak, test cihazında gerekli para birimlerini seçmek ve her para birimi için sonuçların çıktısıyla bu para birimlerinde optimizasyon yapmak istiyorum. Uygun olurdu, gece giydim ve yattım ve sabahları tüm çiftlerin sonuçlarını bir kerede aldım.
Tüm işlemleri grafikte görmek istiyorum.
Ne demek istiyorsun?
not: bir bilinç genişleticimiz yok
Ne demek istiyorsun?
not: bir bilinç genişleticimiz yok
:)
İkinci resim TotalTraders = 1985 olduğunu gösteriyor. TesterGraphReport2010.05.13.csv dosyasında 3856 kayıt/anlaşma var.
Ve raporda 4482 işlem var.
Programı anladım. Ölçeği en üst düzeye çıkarmak yardımcı oldu. Artık tüm işlemler görünür durumda.
:)
İkinci şekil TotalTraders = 1985 olduğunu ve grafikte yaklaşık 40 olduğunu gösteriyor. TesterGraphReport2010.05.13.csv dosyası 3856 kayıt/anlaşma içerir.
Ve raporda 4482 işlem var.
Sorunuzu mümkün olduğunca doğru bir şekilde formüle edin, lütfen.
Sorunuzu mümkün olduğunca doğru bir şekilde formüle edin, lütfen.
İyi.
Yarın her şeyi Servis Masası aracılığıyla ayarlayacağım.