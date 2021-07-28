MT5 için dilekler - sayfa 2
Sevgili geliştiriciler!
MT5'te gerçekten kullanıcı tarafından yapılandırılabilen bir fiyat teklifi güncelleme periyodu görmek isterim. Bu, trafikten büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Ve mobil MT5 için - genel olarak, bir şey basitçe gereklidir.
Veya en azından keneleri devre dışı bırakma / etkinleştirme yeteneği.
Örneğin M1'in hatta M5'in güncelleme süresinden oldukça memnunum.
Senin mantığınla. kaçırılan çalışma dışı günler - kapanış verileriyle doldurulsun mu?
Bütün hindiler inciri gösterecek. 80)
Sadece ticaret yapabileceğiniz yerler. İşlem dışı süreler uygulanmasına gerek yoktur.
rapor talebi.
Standart ayrıntılı rapora bazı yeni yerleşik göstergeler eklemek güzel olurdu.
Ne yazık ki, bu asla olmayacak. Terminal, kenelerden tarih toplar ve bu kenelerdeki trafik tek kelimeyle perişandır.
Renat, cevabın için teşekkürler.
Ama ben, muhtemelen, MT5'te tarihin oluşumu ve devam ettirilmesi ilkesini tam olarak açıkça ifade etmedim veya yanlış anladım. Söylemek istediklerimi (MT4 için görüldüğü gibi) açıklamaya çalışacağım:
Örneğin, onayların alınması devre dışı bırakılır, M1 güncelleme süresi yapılandırılır. Terminal, sunucudan dakikada bir kez yeni teklifler talep eder ve geçmiş dosyaları oluşturur. 1 dakikalık aralıkta trafik yok. Özel bir ping dönemi gibi bir şey ortaya çıkıyor.
Örneğin, H1 üzerinde çalışan Uzman Danışmanların bir bar açması için M1 içinde fiyat değişikliğine hiç gerek yoktur.
Trafik hakkında. MarketWatch'ta 30 enstrümana sahip MT4 için, aynı geçmişi haftanın sonunda M1'e indirirseniz (F2'de değil, sadece oturum açarak) trafik haftada yaklaşık 85 Mb'dir - trafik yaklaşık 8 Mb'dir. 10x'lik bir fark oldukça önemli. Sınırsız İnternet için - saçmalıktır, ancak her yerde olmaktan uzaktır ve EDGE / GPRS için daha az trafiğe sahip olmak daha da arzu edilir.
Prensip olarak önerdiğim şey, MT trafiğini istenilen süre boyunca bloke ederek uygulanabilir. Ama sonra her seferinde ping başarısız olacak/bağlanamadı/giriş yapacak. DC veya komisyoncu her dakika oturum açma işlemine nasıl tepki verecek, sunucudaki yük artacak mı?
Vakit kaybetmemek adına bir çok teknik ve organizasyonel açıdan kesinlikle geçilmez bir öneridir.
Anladım, teşekkürler :(
Hepinize iyi günler!
Aşağıdaki öneri sorularım var:
1. Sunulan TF'lere ek olarak, standart olmayan TF'leri panele bağımsız olarak seçme yeteneğini ekleyin
2. Belirli bir işlem gören enstrümanı analiz etmek için sekmede gerekli sayıda grafik oluşturabilmeniz için, bireysel grafikler için olmayan sekmeler oluşturma yeteneğini düzenleyin.
3. Sekmeleri kaldırma ve diğer monitörlere taşıma yeteneği sağlayın
4. Bir anlaşma açmak için menüye MM ve PM'yi kontrol etmek için temel işlevler ekleyin, örneğin burada olduğu gibi
5. Bir profili kaydederken, pencerelerin konumu kaydedilmez (yapı 227)
6. Belirli bir alım satım aracı için tüm emirleri kapatma ve tüm açık emirleri kapatma yeteneğini ekleyin
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz
Türkiye, bir zaman atlaması olduğunda şimdikinden daha gerçekçi bir tablo gösterecek. Kendin için düşün. Daha iyi.
Geliştiriciler için oldukça kullanışlı olan ancak yanlış hesaplamalara yol açan aptal geleneklere kanmayın.
İyi günler, elbette yeni terminal ve tüm bunlar için teşekkür ederim, ama soru şu ki, oyunun kurallarını neden sıradan insanlar lehine değil de DC lehine değiştiriyorsunuz, grafik tedarik etmek onlar için daha kolay olurdu tek pozisyon görmek Yoksa sunucuları veya istemci bilgisayarları boşaltmak için mi yapılır. Ama beyler, herkesin bilgisayarı artık Pentium II değil ve sunucular eskisi gibi değil, ayrıca terminal, kodu bu şekilde optimize edecek kadar doyumsuz bir şey değil. Talimat setini genişletmek için strateji test cihazını optimize etmek daha iyidir. Aynı zamanda herkesin alıştığı mantığı koruyun. Evet ve geceleri uyumayan insanların kod optimizasyonu geliştirmesi.
Örneğin, MT4 için alım, durdurma, takip, bir grup pozisyonun başabaş noktası vb. ile zorlu çıkışlara sahip bir emir ve pozisyonlar tablosu. Bütün bunlar her pozisyon için bireyseldir. MT5, tüm bu özelliklere sahip değildir. Bir sipariş var ki, doldurulduğunda piyasadaki yerini değiştiriyor, bir program oluşturma mantığı şahsen benim için kayboluyor. Eleştiri için üzgünüm. Dileğim ve birçok kişinin beni destekleyeceğini düşünüyorum, oyunun kurallarını bir sıra bir sıra iki sıra iki sıra tutmak mümkünse. Yine de, MT5'in MT4'ü anlaması için terminale bir tercüman kurmak mümkün mü, çünkü birçok algoritma kolay deneme yanılma yoluyla verilmedi ve ah, nasıl da tekrar bu yoldan gitmek istemiyorum.. .