MT5 için dilekler - sayfa 47
Tamam, eğer bu çok önemliyse - hadi C++ değil, Java alalım. Ayrıca bayt koduna çeviri :) Lütfen dil standardını gözden geçirin mi?
Genel bir tür ekleme isteği pek yeterli değil. Şablonları isteyin. Ve genel türler için OOP yeterlidir.
Pekala, şablon olarak uygulanmasına izin verin, asıl şey, herhangi bir türde bir parametrenin transferini uygulama yeteneğidir.
bu, kod miktarını büyük ölçüde azaltacaktır. Bir sürü gereksiz aşırı yükleme yapmaya gerek kalmayacak. Bir kez başlatma ve iletme sırasında kontrol yapıldı.
Ve şimdiye kadar, tüm türler için, bir giriş parametresi olan her işlevi 14 kez aşırı yüklemeniz gerektiği ortaya çıktı.
Visual Basic'te bir dll yazmak mümkündür - "varyant" genel türünü destekler. Tabii bu size uygunsa.
:Ö)
Tavsiyen için teşekkürler, ama mql5'e sıçacağız
1.111e5 ve 9.999e4 hakkında net. Ancak bunları karşılaştırmam gerekiyor: 9.9999999999999968e-017 (Ayrıca rakamlardaki doğruluk kaybı hakkında da yazdım). Ve yardım, DBL_EPSILON'dan daha az farkı olan sayıların ayırt edilemez olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Tam anlayamadıysam kusura bakmayın - daha yeni çözüyorum :) Göstergeyle ilgili bilgi için teşekkürler.
Komik )))))))) Geleneksel kablolu iletişim operatörleri bile ultra hassas hesaplamalara geçti .....
İşte ev numaramdaki detay:
Ne diyebilirim ki... Böyle bir insan düşüncesi pırlantası (abartmadan çok güçlü programlanabilir bir ticaret platformu) ve MT5 gibi büyük bir harfle derinden saygı duyulan profesyonel geliştiricilerin faaliyetlerinin tüm yönleriyle ve doğruluğuyla parlaması gerektiğine inanıyorum. hesaplamalar, programın doğasında bulunan hesaplamaların hız ve esneklik potansiyelini sonuna kadar fark eden bu tür yüzlerden biri olmalıdır)))))))
Servis Masasına yazmanızı tavsiye ederim . Pek çok dilek var, geliştiricilerin daha az önceliği yok ve uygulama hiçbir yerde kaybolmayacak.
Sevgili Yedelkin , tavsiyene uydu. Firma yetkilisi dilek için teşekkür etti ve değerlendirileceğini söyledi. Olumlu bir karar alınması durumunda, bu işlevin en geç yarım yıl hatta bir yıl içinde uygulanabileceğini de sözlerine ekledi.
Sevgili geliştiriciler, gösterge çalışırken (hesaplamalar) görev yöneticisinin %50 CPU kullanımını gösterdiğini fark ettim. Hemen, örneğin bir test cihazında olduğu gibi, tüm çekirdeklerin kullanılması veya özel bir miktarın% 100 (elbette, özel erişim modunda değil) kullanılması yönünde bir istek vardı - test sırasında, toplam yük yaklaşık% 100'dür. Başka bir %50'ye çok ihtiyaç var! Ayrıca, hesaplamaları hızlandırmak için uzak aracıları (diğer ev bilgisayarları) kullanabilmeniz için. Başka bir başlıkta, bu tür sistemlerin zaten birileri tarafından uygulandığını (mümkünse) ve GPU'yu (duydum) kullanmanın çok iyi olacağını da belirtmiştim. Bu gerçekçi mi, yoksa bu tür kararlar MT6'nın olası bir ayrıcalığı mı?
Tüm çekirdekler pahasına, bu elbette iyi bir fikir, ancak o zaman çoklu iş parçacığı ile çok şey karıştırmanız gerekecek ve anladığım kadarıyla çoklu iş parçacığı, MT'nin ana sorunu (en azından şimdi).
Bir grafik yardımcı işlemcisi veya aracılarının kullanılması bana oldukça şüpheli bir şey gibi görünüyor (büyük olasılıkla faydalardan daha fazla sorun olacaktır), ancak birkaç yerel çekirdeğin (en az iki) kullanılması muhtemelen oldukça mümkündür.
not
Birinin WinAPI veya kendi DLL'lerini (alternatif olarak) kullanarak "çoklu okuma" uygulamasını düşünmesi de ilginçti?
Geliştiricilerin bu konudaki görüşleri de ilginç. Yoksa Fix API'nin bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağına mı inanıyorlar (muhtemelen kısmen ortadan kaldıracak olsa da)?
MT5'te döşemeyi (alet pencerelerinin konumu) sabitledikleri için MetaQuotes personeline ve özellikle programcılara teşekkür etmek istiyorum. Aynısını MT4'te de yapmanızı rica ederiz. Yeni Yılda iyi şanslar.
Expert Advisor'ın grafiğe eklendiği sembol için gerekirse tick akışını ( NewTick olayları) devre dışı bırakmanın bir yolunu bulamadım.
Böyle bir yöntem yoksa, Expert Advisor'ın grafiğe eklendiği sembol için NewTick olayının oluşturulmasını programlı olarak devre dışı bırakmanıza izin veren bir geçiş işlevi eklemenizi öneririm.
Açıklama. Uzman Danışman, bağlı olduğu sembol için onay işaretlerinin işlenmesini sağlamazsa, bu sembol için sürekli olarak NewTick olaylarının oluşturulması, bu Uzman Danışman tarafından işlenen olaylar kuyruğunun aşırı taşmasına yol açar.