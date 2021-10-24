Matstat Ekonometri Matan - sayfa 19
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu bir klinik
Doğru şekilde. Şube numarası 3. İkinci katta. "Kriz ve acil durumlar bölümü")))).
Bu bir klinik
Gerçekten!
Doğru şekilde. Şube numarası 3. İkinci katta. "Kriz ve acil durumlar bölümü")))).
Burada doktorlar var mı?
Burada doktorlar var mı?
Siz doktorsanız, o zaman doktorlar. Ve eğer adaysanız, o zaman adaylar. Herkese davranıyoruz. Endişelenme.
Sel için yazardan özür dilerim, ancak yerel şiddet içerenlerin çoğu şubede zaten not edilmiş, moderatör gelip beşinci sayfadan başlayarak her şeyi temizlemediği sürece hala mahkumdur.
Yapıcı diyalog, bence bir sel değil.
Kişiselleşip birbirinize hakaret etmeyin.
Ayrıca bir bilimin diğerinden daha iyi olduğunu ve hiçbir şey anlamadığınızı iddia etmek.
Bir alandaki bilginizi, başka bir alandaki başka bir kişinin bilgisine üstün kılmak.
Bu çok düşük ve profesyonel değil. Çocuklukta olduğu gibi bir ifade vardı, her şeyi bilen.
Ama çocukluk geride kaldı ve artık yetişkiniz ve kibirlenmeden daha verimli bir şekilde yapıcı bir diyalog yürütebiliriz.
Birbirinize saygılı davranın, çünkü burada genelde aptal insanlar toplanmaz.
Bu kişisel olarak sizin için geçerli değildir, bu benim genel bir ifademdir.
Konuya gelince, burada bazı eğitim kurumlarına değinilmiştir.
Burada, SEÇ'den “Sayısal Finans” alanlarından birini anlamaya çalışırken, bazı sorular ortaya çıkıyor.
Bu ip böyle doğdu. Kantitatif finans alanında HSE kursu alan var mı?
GARCH serisinden modellere ve geçiş fonksiyonları ile modifikasyonlarına yaklaşan var mı?
Neden birçok kişi bir ilişki gibi basit bir gerçeği unutuyor. Her şey birbirine eşit veya daha az bağımlıdır. Finansta daha da fazla.
Nicel finans, okudukları şeydir. Buradaki bazı insanlar neden bahsettiğimi anlıyor.
Ve bunu kim anlamayan, evet, herkes modellerde tam olarak durağanlık, ortak yaşamları, varlıkların çok boyutluluğu vb.
Ve yetkin bir varlık portföyü derlendiğinde, evet, burada olmadığını söyledikleri gibi korku umrumda değil, çünkü matematiksel olarak hariç tutuluyor.
Tüm portföyün mat beklentisi sıfırdır. Ve bir varlık bozulursa, bu tüm portföyü etkilememeli, diğer varlıklarla telafi etmelidir.
Bu, piyasaların birbirine bağlanmasıdır. Burada tabiat vs. ile bir benzetme yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. herkes bir bağlantının ne olduğunu anlıyor.
Sadece doğru uygulanması gerekiyor. Ve bir SB'ye bakmak ve çok sayıda başka model varken ertelemek için, neden bir yerde sıkışıp kaldıklarını bilmiyorum.
Konunun devamında.
Burada birçok kişi veri incelmesinden bahsediyor.
Bir PCA yöntemi var (temel bileşen yöntemi) - azaltmanın ana yollarından biri boyut veri, en az miktarda kaybetme bilgi .
Bu yöntemi okuyan var mı? Uygulanabilirlik hakkında herhangi bir sonuç var mı?
Bu yöntemin varlık seçimini azalttığını biliyorum. Ama veri setini boyut kaybetmeden inceltsinler diye bilmiyorum.
Gördüğüm gibi, incelme ile ilgili temel sorun boyutsallık azaltmadır . Yani, örnek farklı bir boyut haline gelir.
Basit bir durumda, aynı üniversite öğretim görevlilerinin bir öğeyi kümeden çıkarmama, örneğin onu komşu öğelerin ortalama değeriyle değiştirme önerileri vardır.
En azından basit bir yaklaşımla aykırı değerler bu şekilde kaldırılır. Ancak, başka yaklaşımların olduğu ve hangilerinin açıklanmadığı uyarısı ile.
Bu nedenle, bir kırım fikri olarak PCA iyi araştırılabilir.
PS Smart site bağlantıları, hatta benzer bir konudaki makaleleri bulun
Oh nasıl))
Bakın yabancı uzaylarda ne kadar ilginç bir kanca buldum.
Bu, burjuvadan bir makalenin çevirisidir.
Ve maksimizasyon fonksiyonu bir maliyet fonksiyonuna dönüşür))
Belki size verdiğim örnek hala olabilirlik ilkesine göre çalışıyordur?
türevleri de vardır. getCost işlevine baktınız mı?
Veya getCost'ta hala çok yanlış bir hesaplama yok mu?
Bakın yabancı uzaylarda ne kadar ilginç bir kanca buldum.
Bu, burjuvadan bir makalenin çevirisidir.
Ve maksimizasyon fonksiyonu bir maliyet fonksiyonuna dönüşür))
Belki size verdiğim örnek hala olabilirlik ilkesine göre çalışıyordur?
türevleri de vardır. getCost işlevine baktınız mı?
Veya getCost'ta hala çok yanlış bir hesaplama yok mu?
Optimizasyondaki standart yaklaşım, hedefi eksi ile çarpmaktır ve maksimizasyon bir minimizasyona dönüşür (ve tam tersi)
Hatalar Gauss'a göre dağıtılırsa MLS == MLE olduğunu zaten size açıklamaya çalıştım. Hatalar Laplace'a göre dağıtılırsa, LSM!=MLE==en az modül yöntemi. MLE==Huber minimum olduğunda hata dağılımının türünü kendiniz tahmin edebilirsiniz.
Deneylerde, hata dağılımının türü ya bazı ek hususlarla bilinir ya da ampirik olarak seçilir (genellikle uygun bir kayıp fonksiyonu şeklinde).