Yapabilir. Ama düz çizgiler daha iyidir. Yayılmada daha az hareket ve kayıp. dibe kadar hala sallanıyor - sallanacak ve baş dönebilir. Düz bir çizgide Toli işi. Uzun zaman önce elle ticaret yapardım. Bir çizgi çizdim, buna zorunlu akım trendi adını verdim. Ve Fpered. Piyasa aynı fikirde değilse - bu onun sorunuydu :)))
Kotelnikov teoreminde kullanıldığı için sadece sinc () işlevine güvenmeyi öneriyorum) Bu arada, bu teoremden bu yıl forumda henüz bahsedilmedi - düzeltmeniz gerekiyor)
Moskova Devlet Üniversitesi Mekhmat'ı uzun zamandır matematikte bir otorite değil. Burunlarından ötesini görmezler. Bir zamanlar, hiçbir şey anlamadan PNB'yi sapkınlık ilan ettiler.
Bir yerde okudum, şimdi Rusya'da matematikte, ilk sıraların Fizik ve Teknoloji Enstitüsü (MIPT), Ekonomi Yüksek Okulu (HSE) ve muhtemelen St. Petersburg Devlet Üniversitesi Matematik ve Mekanik tarafından alınıyor. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Mekhmat'ın hiç de aynı olmadığını söylüyorlar.
PNB'ler gerektiğinde kolayca sinüse dönüşür. NSP'yi Kotelnikov'un veya başka herhangi bir bilim adamının = araştırmacının sonuçlarıyla karşılaştıralım.
Önceliği, okul çocukları ve öğrenciler için sorunları çözmektir. Orada müze lakabına sahip tek bir gerçek matematikçi fark ettim.
Örneğin, Boyle-Mariotte yasası ile
Önceliği, okul çocukları ve öğrenciler için sorunları çözmektir. Orada sadece bir gerçek bilim adamı-matematikçi fark ettim. Adını hatırlayacağım, seslendireceğim.
Bu, SSCB / RF için oldukça yaygın - araştırma enstitülerinde oturan bilim adamlarımız var. Rusya'daki ana matematik araştırma enstitüsü cam eşyadır (MIAN).
Neden olmasın) İki sinüzoidi dikey olarak birbirinden biraz ayırın ve aralarına girmeyen tüm keneleri atın) İşte bu kadar. ticaret yapabilirsiniz, sadece onları almanız gerekir, böylece aralarında en azından tarihte daha fazla kene olur) Belli ki gelecekte problemler olacak - yeni keneler bu sinüzoidler arasında olmak istemeyebilir)
Birçok insan bu şekilde ticaret yapıyor. Girerler, otururlar, fiyat dönene kadar beklerler. Bazen beklemezler.
Rica ederim:
Kliniğimde şakalar çok dikkatli olmalı)).