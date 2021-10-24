Matstat Ekonometri Matan - sayfa 17

Wizard2018 :

Yapabilir. Ama düz çizgiler daha iyidir. Yayılmada daha az hareket ve kayıp. dibe kadar hala sallanıyor - sallanacak ve baş dönebilir. Düz bir çizgide Toli işi. Uzun zaman önce elle ticaret yapardım. Bir çizgi çizdim, buna zorunlu akım trendi adını verdim. Ve Fpered. Piyasa aynı fikirde değilse - bu onun sorunuydu :)))

Kotelnikov teoreminde kullanıldığı için sadece sinc () işlevine güvenmeyi öneriyorum) Bu arada, bu teoremden bu yıl forumda henüz bahsedilmedi - düzeltmeniz gerekiyor)

 
Yousufkhodja Sultonov :

Moskova Devlet Üniversitesi Mekhmat'ı uzun zamandır matematikte bir otorite değil. Burunlarından ötesini görmezler. Bir zamanlar, hiçbir şey anlamadan PNB'yi sapkınlık ilan ettiler.

Bir yerde okudum, şimdi Rusya'da matematikte, ilk sıraların Fizik ve Teknoloji Enstitüsü (MIPT), Ekonomi Yüksek Okulu (HSE) ve muhtemelen St. Petersburg Devlet Üniversitesi Matematik ve Mekanik tarafından alınıyor. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Mekhmat'ın hiç de aynı olmadığını söylüyorlar.

 
Aleksey Nikolayev :

Kotelnikov teoreminde kullanıldığı için sadece sinc () işlevine güvenmeyi öneriyorum) Bu arada, bu teoremden bu yıl forumda henüz bahsedilmedi - düzeltmeniz gerekiyor)

PNB'ler gerektiğinde kolayca sinüse dönüşür. NSP'yi Kotelnikov'un veya başka herhangi bir bilim adamının = araştırmacının sonuçlarıyla karşılaştıralım.

 
Önceliği, okul çocukları ve öğrenciler için sorunları çözmektir. Orada müze lakabına sahip tek bir gerçek matematikçi fark ettim.

 
Yousufkhodja Sultonov :

Örneğin, Boyle-Mariotte yasası ile

 
Yousufkhodja Sultonov :

Bu, SSCB / RF için oldukça yaygın - araştırma enstitülerinde oturan bilim adamlarımız var. Rusya'daki ana matematik araştırma enstitüsü cam eşyadır (MIAN).

 
Aleksey Nikolayev :

Neden olmasın) İki sinüzoidi dikey olarak birbirinden biraz ayırın ve aralarına girmeyen tüm keneleri atın) İşte bu kadar. ticaret yapabilirsiniz, sadece onları almanız gerekir, böylece aralarında en azından tarihte daha fazla kene olur) Belli ki gelecekte problemler olacak - yeni keneler bu sinüzoidler arasında olmak istemeyebilir)

Birçok insan bu şekilde ticaret yapıyor. Girerler, otururlar, fiyat dönene kadar beklerler. Bazen beklemezler.

 
Алексей Тарабанов :

Örneğin, Boyle-Mariotte yasası ile

Rica ederim:




 
Алексей Тарабанов :

Örneğin, Boyle-Mariotte yasası ile

Kliniğimde şakalar çok dikkatli olmalı)).

