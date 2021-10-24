Matstat Ekonometri Matan - sayfa 18
Kliniğimde çok dikkatli şaka yapmalısınız)).
Şakalar için zaman yok, bit PNB için bir sınav var.
Birçok insan bu şekilde ticaret yapıyor. Girerler, otururlar, fiyat dönene kadar beklerler. Bazen beklemezler.
Yalnızca boyutları karıştırırlar/karıştırırlar. Bu yapılamaz.
PNB'niz hafif verilerde bile berbat
PNB size küstahlığınızı hatırlatmamak için özellikle nerede hata yaptı? https://www.mql5.com/ru/forum/334618/page14#comment_19247604
Evet verdiğim link burada. övülen PNP'niz Eylül ayına kadar 3.300.000 vaka öngördü, şimdi Mayıs ve 4,9 milyon, bu bir fiyasko)
Teoriniz doğru, sadece ticarete yaklaşım uyuşmuyor.
Bir zamanlar size piyasayı anlamak için beş yılın yetmediğini söylemiştim. On bile senin için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Neyse.
Piyasa, bilim, siyaset ve ekonominin birçok alanında anlaşılması gereken karmaşık bir yapıdır. Zamanda saklanmak için bir kuzgun gibi sürekli tetikte olun.
Kurutmak için çamaşır asar gibi asılmış siparişleriniz var. Korku beklenmez.))
Ve sonunda piyasa da (ama şşş... kimseye söyleme - bu büyük bir sır :)))) Benim çan kulesinden - periyodik ( ve öyle değil ) sinüsün piyasa eğrisi çok farklı değil, piyasa dalgalanmalarının çok boyutluluğunu hesaba katan TS'de sadece +1 ek kural.
Bu dalgalar istatistik açısından aynı boyutta değil mi? Her zaman ne hakkında konuşuyorsun?
Farkı nerede gördünüz? 3,3 milyon Eylül 2020'deydi ve şimdi 4,9 Mayıs 2021'de. Uyanın.
Bu bir klinik