"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 6
Çevrimiçi bir diyagram çiziminin bazı iş parçacığını kim önerecek, vb. saçmalık?
Mishka'ya sorun, o bizim çizim uzmanımız. PaintNet'te tamamen şemalar için çiziyorum, ancak yeni bir program öğrenmede pek iyi değilim.
Not Evet, kurşun kalemle çizin ve tarayın. Halk için çalışmıyoruz :o)
yazma denemesi :)
Akşam tüm ortak varlıkları ve onlar aracılığıyla kavramsal ağı özetleyeceğim.
TeamWox'ta yerleşik MindMap, çizelgeler ve Visio bloklarımız var. MQL5.com'da bir proje bölümü oluşturursak, bu özellikleri normal düzenleyiciye kolayca dahil edebiliriz.
MQL5.com'da bir proje bölümü oluşturursak, bu özellikleri normal düzenleyiciye kolayca dahil edebiliriz.
Bu açık projenin bir parçası olabilir misiniz?
Örneğin, MQL5'i dönüştürmek için MT4 sürümünün FANN kitaplıklarını kullanmaya iyi bir başlangıç hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hızlı Yapay Sinir Ağları , halihazırda uygulanmış olan başlamak için iyi bir temeldir.
Bulanık Mantık hakkında ne düşünüyorsunuz?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic
Renat, projeyi başlatacak mısın? Evet ise, o zaman en azından lansmanın ilerlemesi hakkında biraz bilgi verin :).
Elbette yapacağız, altyapı tarafında çalışmalar başladı.
Başlattığımız ilk şey, herhangi bir kullanıcı için düzenleyiciden erişilebilen yerleşik depolamaya sahip bir alt sürümdür.
Şimdilik, depo hakkında kısa bir fikir:
Her MQL5 hesabı için bir subversion kullanımı hakkındaki bilgileri desteklemek için " MQL5 Storage " bayrak alanını ekliyoruz. Sitenin web arayüzünden veya editörden etkinleştirilebilir.Varsayılan olarak, iki ana fiziksel depo vardır - Ortak projeler için projeler ve kişisel projeler için Kişisel .
Kullanıcının Proje deposu /MQL5/MQL5 Projeler dizinine eşlenir, Kişisel/renat'taki kişisel klasör /MQL5 köküne eşlenir ve diğer kişilerin paylaşılan klasörleri (yazar başka birinin olduğu yerde) /MQL5/MQL5 ile eşlenir Paylaşıldı. MQL5 Projeleri ve MQL5 Paylaşılan klasörleri, kod düzenleyicide ayrı simgelerle gösterilir ve her zaman listenin en üstünde yer alır.
Kayıt olmadan bu klasörlere tıkladığınızda "MQL5 Storage kodunun çevrimiçi deposuna bağlanabilirsiniz. Yetki burada. Hesabınız yoksa kaydolun ve 2 $ bonus kazanın" penceresi görünür.
Yetkiniz varsa, ancak etkin depolama yoksa, "Ücretsiz MQL5 Depolama kodu deposunu etkinleştirin ve verilerinizi depolayabilecek ve ortak projelere katılabileceksiniz" penceresi.
Kullanıcı, "bu klasöre erişimi paylaş (örneğin, göstergeler / paylaşım) bir kullanıcı için (örneğin, rosh) falan filan" komutuyla kendi alt dizinlerinden herhangi birini diğer kullanıcılarla paylaşabilir.
Sonuç olarak, havuz, rosh kullanıcısına belirtilen /Kişisel/renat/indikatörler/paylaşım klasörüne erişim izni verir.
Kullanıcı rosh, editöründe (senkronizasyondan sonra) /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share dosyalarını renat klasöründe görmeye başlar.
Bu konuda eleştiri ve fikirler duymak ilginç.
Herkese merhaba.
Herkese merhaba.
Hımm, şaka mı yapıyorsun? :)
Renat :
Kullanıcı, "bu klasöre erişimi paylaş (örneğin, göstergeler / paylaşım) bir kullanıcı için (örneğin, rosh) falan filan" komutuyla kendi alt dizinlerinden herhangi birini diğer kullanıcılarla paylaşabilir.
Belirtilen erişimle? Sonrası güzelmiş :) Ortak gelişmeler düzenleyebilirsiniz.
Geriye izleme sorunu kalıyor. En azından genel projelerde . Her revizyon için, yorumlarda sadece birkaç uzun kelime değil, genel görevi öğrenebilmeniz arzu edilir.
TeamWax'ı bağlamayı planlıyor musunuz?
Bu konuda eleştiri ve fikirler duymak ilginç.
Şimdiye kadar hiçbir eleştiri yok, sadece bu fırsatları memnuniyetle karşılayabilir, gelecek için çok iyi bir başlangıç ve haklı olarak. için iki el.
Fikirlere gelince, planınızda geliştiriciler arasındaki iletişim araçları hakkında hiçbir şey yok.
Böyle iletişim kurmak ve tartışmak gerekiyor .... peki, bunu bu forumda ortak bir kazanda yapmayın. Ve böylece konuların peşine düşeriz, eğer proje konuları da katılırsa, o zaman bu kadar, çatıya hoşçakalın.
Ortakların projeyi yalnızca tek bir başlıkta tartışabilecekleri (şu anda çalışma bölümünde olduğu gibi) değil, herkesin tartışmaları yeni dallara ayırabileceği forumun ayrı bir bölümüne ihtiyacımız var. Ve tüm bunlar projeye katıldıktan sonra yucher tarafından kullanılabilir.
Genel olarak, forumda en azından yaklaşık olarak bir hiyerarşi şeklinde, alt konularla vb. Uygulanacak yeni bir "Projeler" bölümünün görüneceğini umuyorum.