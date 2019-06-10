"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 8
Bir hata yapmam tesadüf değildi :) , Balmumu balmumu anlamına gelir, çok semboliktir. Belli ki dikkatinizi çekene kadar yanlış bir harf olduğu aklıma bile gelmemişti :)
Bu konuda eleştiri ve fikirler duymak ilginç.
MQL5'ten SVN, er ya da geç gerekli olduğu için iyi bir fikirdir.
Projeleri ve web alanını paylaşmak harika.
Geliştiricilere yardımcı olmak için her şey iyidir, MQL5.com'un MindMap'e dahil edilmesi bile harika.
Bir bağlantı noktasının işini gerektirir, ancak sıfırdan yeni çözümler öğrenmek yerine, "yap" sinir ağları oluşturmak, başlamak için iyi bir temeldir, çünkü daha ileri gitmek isteyenler için yalnızca dönüşüm çalışması diğer sinir ağlarına daha derin olabilir. .
Evet, mevcut nöropaketlerle doğrudan entegrasyon uygulamak iyi bir fikirdir.
Bu, belirli araçlarla çalışmaya alışmış ve değiştirmek istemeyen kullanıcıları çekecektir.
Ancak MetaTrader 5 platformu için karmaşık sistemlerin halka açık geliştirme sürecini başlatmak istiyoruz, yani bir işbirliği altyapısı hazırlamak ve sadece bir projeyi değil, onlarca ve yüzlerce projeyi başlatmak.
Bir süre önce MQL4/MQL5 geliştiricileri için özel bir serbest hizmet başlattık. Birçoğu şüpheciydi ve canlılığına inanmadı. Başarılı bir şekilde ayağa kalktı ve çalışıyor.
Benzer şekilde, ticaret stratejilerini optimize etmek için bulut bilişim oluşturma olasılığına inanmayan şüpheciler de vardı. Ancak böyle bir sistem yarattık - bu, kitlesel kullanım için finansal piyasaların analizinde gerçekten bir devrim.
Artık MetaTrader 5 için grup geliştirmeyi hızlı ve kolay bir şekilde yürütebilecek geliştiricileri çekmek için bir platform başlatma fikri var.
Mümkünse, bu, piyasa analizi teknolojilerinin uzun vadeli gelişiminin temeli olacaktır.
İhtiyaç duyulan tek tek projeler değil, yüzlerce girişimde sayılan kitlesel yaklaşımlardır.
Ve bu tür projeler için bir üreme alanına ihtiyaç vardır - tek bir yerde çok sayıda sürece entegre edilmiş bir kullanıcı topluluğu.
Bu arada, Renat - Wox önekinin nereden geldiğini bilmek çok ilgimi çekiyor? bu ne demek? Bu başka bir kelimenin sonu mu ( kulağa Volvox gibi geliyor )?
ne kadar çalışıyorum, her zaman ilgileniyorum :)
Bu çok iddialı bir proje, onurlu ve yapılabilir, bunda geleceği görüyorum ve birçok programcı ilgileniyor.
Açıkçası bunun bir proje olduğunu biliyorum ve çok akıllı, dürüst ve devrimci olduğunu düşünüyorum. Çünkü öneminin yanı sıra, gerçekten iyi olanların kendi başlarına iş sahibi olmaları için koşullar da yaratıyor.
Bunu her zaman finansal piyasalardaki tarihsel araştırma alanında bir devrim ve ilk bakışta göründüğünden çok daha devrimci ve bilimsel olarak düşündüm ve bana MetaTrader5 mıknatısı gibi saldıran şey de buydu. benzersiz bir proje ne kadar büyük ve hiçbir zaman şüpheci olmadım, çünkü burada harika bir gelecek görüyorum ve bu modern zamanlarda er ya da geç ne yapılacak. Gelecek büyük ölçüde bulut bilişim üzerine kurulu, MQL5 açıkçası bu alanda lider, başka bir çözüm göremiyorum. Altyapı mükemmel. Sistemin bundan daha iyi değerlendirilmesi için başka bir yolu yoktu.
İyi. ve çalışmaması için hiçbir neden göremiyorum. Aynı zamanda araştırmacılar ve endüstri profesyonelleri için harika bir fikir ve harika bir fırsat.
Kabul ediyorum ..
bu çok iddialı bir proje, aynı zamanda devrim niteliğinde ve programcıların konsantrasyonu, web sitesi geliştirme ve benzersiz bir dil, basitleştirme ve iyileştirme için koşullar yaratıyor.
Bakalım.. Bütün bunlar çok ilginç.
Problem değil. Ancak çevrimiçi bir çevirmen kullanıyorsanız, MS Word'deki cümlenin doğruluğunu kontrol edin.
Yalnızca iyi biçimlendirilmiş cümleler doğru şekilde çevrilir.
Teşekkür ederim.
Teklifinizi anlıyorum. 1 hece de bu kelimenin çevirisini etkileyebilir.
Neyse ki, MS Word gibi harici programlara ihtiyacınız yok, çünkü mql5.com mesaj düzenleyicisine doğrudan kendi ana dilimde yazabiliyorum ve o kelime olduğunda metnin altı kırmızıyla çiziliyor (sanırım bu onun işi. tarayıcı ayarları ve Windows otomatik dil düzeltme).
İletişim kurmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım, neyse ki 2011'de çevirmenlerimiz var - çevrimiçi yapay öğrenme :D
1995'te bu büyük fırsat yoktu.
Nöronun ve katmanın tanımı:
Benim yorumum biyolojik görüşten biraz farklı
Nöronun kendisi, x girişinin y çıkışına basit bir dönüştürücüsüdür. Diyagramımdaki nöronun sinapsları yok. Yalnızca girdi (x), çıktı (y), hata (e) ve eşik değeri (t) vardır. Hata, öğrenme için gerekli olan bir nöronun içsel bir özelliğidir. Alternatif olarak, yinelemelerle görselleştirme için kullanılabilir.
Aynı tip nöronlar bir katmanda birleştirilebilir. Katman -- aynı nöronların bir koleksiyonu (vektörü).
Nöronların giriş ve çıkışları, katmanın giriş ve çıkış tamponunu oluşturur. Tampon, nöronları sinapslarla birleştirmeye hizmet eden ayrı bir varlıktır ve etkileşim şemasını basitleştirmek için bir contadır.
Nöronları birleştirmek, birçok durumda vektör matematiğine geçmeyi ve çoğu zaman işleyişi basitleştirmeyi ve hızlandırmayı sağlar.
Bir katman en az bir nörondan oluşur.
...
Nöron ve katmanın tanımı:...........
...
Yüzdeki ilk tokatı yakalayın, ya katmanda farklı nöron türleri varsa?
Ve pzhalsta daha ayrıntılı olarak ne tür bir varlık "Tampon"?
Gerisi açıklandıktan sonra.
Yüzdeki ilk tokatı yakalayın, ya katmanda farklı nöron türleri varsa?
Olamaz. Farklı katmanlarda çeşitli. Diyorum ki, genel olarak her nöronu ayrı bir katman yapabilirsiniz.
Tampon hakkında bir örnekle daha iyidir. Eve gitmeme izin ver.