İşte 5.6e-13 saniyelik bir doğruluk sağlayan yüksek çözünürlüklü bir winapi zamanlayıcı kullanan bir varyant.
Ne hakkında konuşuyorsun? Frekansın 1786 GHz olduğu ortaya çıktı. Ve bu kızılötesi radyasyonun frekansıdır. :))
Oradaki sayaçla frekansı karıştırdın.
Gerçekçi olarak 3.8e-07 saniye. Onlar. yaklaşık bir mikrosaniyenin üçte biri. MQL'den önemli ölçüde farklı değil
Gerçekçi olarak 3.8e-07 saniye. Onlar. yaklaşık bir mikrosaniyenin üçte biri. MQL'den önemli ölçüde farklı değil
Evet, tam olarak karıştı) Düzeltildi.
Evet, doğru, yanlış anladım)
Bu gerçek bir çözüm olmasına rağmen.Yani bu hala MQ'nun düzeltmesi zor olmayan bir hata.
İşaretlendi - sayaçları yerel saatteki değişikliklere yanıt vermiyor.
Bu nedenle, mikrosaniyelere ihtiyacınız varsa ve bunları uzun süre kullanıyorsanız - o zaman Kernel32 .dll'den hoş geldiniz.
Teşekkür ederim!
Toplu taleplerin hizmet masasına iletilmesi gerekmektedir. Çünkü aksi halde işe yaramaz. Derleyici hatalarına yanıt vermeyi bile bıraktılar. Bir sürü uygulama askıda kalıyor, ama hepsi boşuna ...
Benzer şekilde, onlardan milisaniyelik TimeLocal ve TimeCurrent (özellikle ikincisini, çünkü kendi başınıza uygulamak sorunlu olduğu için) yapmalarını uzun zamandır istiyordum.
Bir faydası var, yardımı ile GUI'yi kaldırabilirsiniz, örneğin burada:
tüm grafik için Canvas sınıfının bir nesnesi, tablolarda veri çizimi, küme verileri, düzeyler, vb., OnTimer maksimuma getirilirse ve oraya bir GUI yerleştirilirse (ve bunu her zaman yaparım), sonra bir grafik yüklenir zaman gecikmesi olmayan grafiğim VPS yaklaşık %45-60, 250'lik bir gecikme yaparsanız, her şey minimuma normalleşir, grafikler düğmelere net bir şekilde yanıt verir, sistem önyükleme yapmaz
İşte 3.8e-07 saniyelik bir doğruluk sağlayan yüksek çözünürlüklü bir winapi zamanlayıcı kullanan bir varyant.
Mikrosaniyeleri bu şekilde sayıyoruz.
Renat, GetMicrosecondCount() yerel saatine bağlamayı düzeltebilir misin?
Aksi takdirde, bu özelliği bilmeyenler için sonuçlar en tahmin edilemez olabilir.
Hayır, bu astronomik zamanın değil, zaman aralıklarının doğru ölçümü için göreceli bir zamanlayıcıdır.
Teşekkürler bileceğim.
Referans kafamı karıştırdı.
Mikrosaniyeleri bu şekilde sayıyoruz.
O zaman neden GetTickCount'u aynı şekilde hesaplamıyorsunuz? Ardından sorunlara neden olan 15 ms çözünürlük sorunu ortadan kalkacaktır.