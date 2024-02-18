Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 44
Hiçbir şey anlamıyorum, nedense CCanvas sınıfı normalde yalnızca tablo büyütüldüğünde tuval üzerine çizgiler çizer ve tablo küçültüldüğünde yalnızca tuvalin kendisi çizilir ve çizgiler çizilmez:
Kodunuzu buraya göndermiyorsunuz, yoksa bir anda bir hata buluruz )) Nesil palyaçolar..
Sorunu buldum, zaman/fiyat koordinatlarını grafik piksellerine dönüştürürken dikkate almadım, grafik koordinatlarına bağlanırken, onları çizdiğimiz tuvalin koordinatlarına getirmek de gerekliydi))
POSITION_TICKET, yalnızca bir DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY) anlaşması varsa POSITION_IDENTIFIER'a eşit olmayabilir.
Böyle bir anlaşma olmasaydı, bu konum parametreleri her zaman eşleşir.
Doğru değil. Bekleyen bir sipariş etkinleştirildiğinde , hesap hadge test cihazında bile bilet ve kimliğin eşleşmediğini gördüm.
Bu nedenle, bir pozisyona ait emir ve anlaşmaların bir listesini almak için pozisyon biletini değil, her zaman tanımlayıcıyı kullanmalısınız.
Test kodu lütfen.
Bu konuda herhangi bir konuşma yapılmadı. Alt satırda:
Mevcut zaman aralığını bulmanın farklı yollarıyla türev piyasasında son gün piyasasının kapanış saati nasıl belirlenir:
1. Cumartesi - Pazar aralığındayız, Cuma akşamı işlem seansının kapanış saatine ihtiyacımız var
2. Pazartesi - Cuma kapalı piyasa aralığındayız, Pazartesi - Perşembe akşam seansının kapanış saatine ihtiyacımız var
3. Pazartesi işlem aralığındayız , Cuma akşamı işlem seansının kapanış saatine ihtiyacımız var
4. Salı - Cuma ticaret aralığındayız, Pazartesi - Perşembe akşam seansının kapanış saatine ihtiyacımız var
Belki birisi benzer bir işlevsellik yazmıştır, aksi takdirde tekerleği yeniden icat etmek istemiyorum))
Bekleyen siparişlerin açılmasıyla herhangi bir kodu alın ve şanslı olduğunuzda opupeniya'ya gidin.
Yazımdaki anahtar kelime
Alexey Viktorov , 2017.06.19 10:53
tanıştım
Daha doğrusu tam tersi:
INOUT ticareti varsa, %100 BİLET != TANIMLAYICI
Bu inkar edilemez. Hadge hesaplarda, bir INOUT anlaşması karşı kapanıştan doğar.
Ve bu şüpheli. Ve hatta çok şüpheli.
Bu konuda sana veda ediyorum. Seni yanılmaktan alıkoymaya hakkım yok...
Belki bu işe yarar? Her ne kadar forex her zaman doğru göstermese de.