Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 45
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki bu işe yarar? Her ne kadar forex her zaman doğru göstermese de.
örneğin, SBRF-9.17 için, dakika grafiğine göre Cuma günü işlem seansı bitiş zamanı == 23:45:00 için yanlış bir değer gösterir ve bu fonksiyon, dakika grafiğine göre 00:00:00'ı gösterir. exchange, akşam işlem seansı bitiş saati 23:50ama mesele bu değil, bulunduğumuz yerde kontroller oluşturabilir ve sabitlerle değiştirebilirsiniz, ancak belki birileri kendi bisikletini yazmamak için bu işlevi zaten uygulamıştır.
bağımlılık yoktur ve olamaz. Bu nedenle, özel bir kod olamaz.
Geliştiriciler bu gibi durumlarda RNG kullanmazlar. Algoritmalar açıktır - tekrarlanabilir.
Mevcut zaman aralığını bulmanın farklı yollarıyla türev piyasasında son gün piyasasının kapanış saati nasıl belirlenir:
1. Cumartesi - Pazar aralığındayız, Cuma akşamı işlem seansının kapanış saatine ihtiyacımız var
2. Pazartesi - Cuma kapalı piyasa aralığındayız, Pazartesi - Perşembe akşam seansının kapanış saatine ihtiyacımız var
3. Pazartesi işlem aralığındayız , Cuma akşamı işlem seansının kapanış saatine ihtiyacımız var
4. Salı - Cuma ticaret aralığındayız, Pazartesi - Perşembe akşam seansının kapanış saatine ihtiyacımız var
Belki birisi benzer bir işlevsellik yazmıştır, aksi takdirde tekerleği yeniden icat etmek istemiyorum))
Muhtemelen, sabitlerden ayrı olarak, ortaya çıkmamak daha esnektir:
CCanvas sınıfıyla kimin çalıştığını söyle, grafik etiketini güncellemeyi nasıl daha az kaynak yoğun hale getirebilirim, örneğin, grafik etiketinde birkaç yüz bin satırımız var, yeniden boyutlandırırken grafik etiketindeki her satırı tekrar çizmemiz gerekiyor, çünkü basit yeniden boyutlandırma ile çizmeden, grafik etiket nesnesinin kendisi yeniden boyutlandırılsa da grafikteki çizgiler görüntülenmez
Muhtemelen, sabitlerden ayrı olarak, ortaya çıkmamak daha esnektir:
Daha kolay değil mi?
Daha kolay değil mi?
sonuç temelde doğrudur)) ATP
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
fxsaber , 2017.05.05 23:48Uygulama örneği
Aynı Dolum ile ilgili bir sorun varsa, bu Expert Advisor'ı çalıştırın ve ihtiyacınız olan siparişi manuel olarak oluşturun (terminalde F9). Oluşturulan ticaret talebi danışman tarafından yazdırılacaktır.
Ne yazık ki, bunu gerçek hesaplarda yapmak sorunlu. Geliştiriciler teklifi reddetti.
Aynı Dolum ile ilgili bir sorun varsa, bu Expert Advisor'ı çalıştırın ve ihtiyacınız olan siparişi manuel olarak oluşturun (terminalde F9). Oluşturulan ticaret talebi EA tarafından yazdırılacaktır.
Eksik olan tek şey bir örnek
Eksik olan tek şey bir örnek
Manuel olarak ayarla
Oluşturulan ticaret talebini günlükte alıyoruzGerçek hayat için, bu ne yazık ki çok pahalı. Bu yüzden bir teklifle geldim.