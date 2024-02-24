Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 827
Forum moderatörleri şaşırttı. Sanki onlar yokmuş gibi.
Evet, hayır ... var. Ama şikayet edince cevap veriyorlar. Yani yasaktan döndükten sonra artık Yabida-Karyabida'mızın kim olduğunu biliyorum.
YaA benim kasem pahasına. Üzülmedi, ama her zaman çalışmaya devam ediyor. Boşta kalan baharatlar bir çizgi film yarattı. Çünkü para sessizliği sever...
Şimdi çok havalı çıkıyor, Biri bana bir şey söylerse. O zaman ona cevap veriyorum
"Dinle, beş gündür yasaklıyım." Kulağa ciddi ve tehditkar geliyor :-)
Şaka yapıyorsun gibi görünüyor, tankta olanlar için yukarıda her şeyi yazdım: özellikler - geçmişten üstel bir pencere ile dönüş, gelecekten hedef dönüş (ler) , MO - XGB, RF, ama öyle değil MLP, SVM fark etmez, sonuç güçlü değildir, farklıdır. Sonuç %52-54 doğruluk, Test cihazında keskin oran 2-3
Not: Bu elbette bir test durumu, ZZ'nin hedef olarak kullanılmasını çürütmek için savaş sistemlerinde her şey çok daha karmaşık
Alyoşa iyi bir adam. Korkusuzca her şeyi noktasına kadar yazıyor. Bu doğru, korkacak bir şey yok. Aynı şekilde, kimse bir şey yapmayacak - kontrol edildi. İnsanların sadece bir ticaret sinyali şeklinde Kâse'ye ihtiyacı var ve hepsi bu. Ve piyasayı gerçekten keşfeden birkaç kişi, işe zaman ve ruh harcadıkları için, atalet nedeniyle fikirlerinden vazgeçemezler. Piyasadan aldıkları %1, ONLARIN %1'idir, onların liyakatidir ve asla yollarından dönmeyeceklerdir. Dış tekliften bir şey eklerler ve +%1 daha alırlarsa, bu, kişisel başarılarınızı ve refahınızı hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Rekabete hayır.
İlginiz için teşekkür ederim.
Dürüst olmak gerekirse, kesinlikle resmi olarak, bunun neden böyle olduğunu kanıtlamadım ve ayrıca kendim tahmin etmedim, bilgi birkaç yıl önce, oldukça etkili (piyasada) bir algoritmik tüccarla özel yazışmalarda alındı. , ama sonra bazı beyler burada açıkça yazdığında, bunun bir sır olmadığını ve desteklenebileceğini düşündüm.
Genel olarak, bence, burada resmi olarak kanıtlanacak hiçbir şey yok, her şey oldukça açık, örneğin, regresyon yaparken, belirli bir doğrusal vektör fonksiyonuna {y1,...,yn} = f(x1,..) yaklaşıyoruz. .xk), muhtemelen doğrusal değil, ama x'i hedefe karıştırarak yapay olarak doğrusal bir bileşen ekliyoruz, {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn istenen f(x1,...xk ) yerine gerilemesi kolaydır. Sen kendin yazdın:
bu doğru, modelin üzerine sığacağı doğrusal bir bağımlılık ortaya çıkacak
ama sonuçta, bir sırt kullanımı düşük bir seviyede, neden buna ihtiyaç duyuluyor :)
Paylaşmak? Gönderiyorum, bak. https://github.com/RandomKori/PythonForTraders Kâr için ön koşullar vardır. Proje, MT 5 RTS kene geçmişine göre ayarlanmıştır. Doktor yazamayacak kadar tembel. kendim için yaptım. Geçmiş dışa aktarma komut dosyası yok. Gerçi şimdi yayınlayacağım.
teşekkür etmek!
her şeyi makaleler şeklinde yazın - sunum tamamlanacak ve harcanan zaman için tazminat alacaksınız. Snippet'leri bu şekilde çalışmak uygun değil :)
özellikle yararlı şeyler:
Bir grup Python MT'de hala rıhtımları yazdım. Büyük bir makale yazmayacağım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Evet ve zaman yok. Ayrıca, tavsiyeniz kulaklarınızda olacaktır. Gönderilenlerin yayınlanmasını istediler. Bunu sadece kendim için yaptım. Her şey genetik programlama ile ilgili. Ve genel olarak trans halindeyim. Açıcı ikinci denemeyi kaybetti. Ayrıntıları internette bulun. Orada para tutmak çok riskli. BCS, bir aydan uzun süredir benim için hesap açmak için can atmıyor. Ayrıca ocakta. Artık Rusya pazarında MT5 ile bir komisyoncu yok. Finam byaka. İkili opsiyonları bile küçümsemeyin. MT5 ile bir komisyoncu nerede aranır?
Açılış için faydalı bilgiler. Onlarla çalışmayı düşündüm...