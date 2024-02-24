Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 392
Bu, sinyal fiyatında NN'nin numune dışı çalışmasıdır.
Bu da sinyalden 0.00050 pip daha iyi.
daha az işlem var, ancak bolance eğrisinin kimliği çok daha iyi ve burada sinyaldeki çıkış tamam ve 50 pip daha iyi değil. Yani, bu durumda, eğri daha da güzel olacaktır. İşte avantajınız...
Ne? JPrediction'a bağlantı?
düz, evet
Kişisel olarak attı.
Sonuçta. JPrediction'ı GPU'da çalıştırmaya yardım edin ??????
Peki, başlangıç için mql'yi yeniden yazmanız gerekiyor, ne ayrı bir program için, uygun değil
senks
Peki, başlangıç için mql'yi yeniden yazmanız gerekiyor, ne ayrı bir program için, uygun değil
Yani programın çalışmasının sonucu MQL5'teki koddur. Bu sefer yeniden yaz ve ben videoda başlattım ve sonuç MKUL5'in kodu olacak. Ana şey, videoda e1e'nin nasıl çalıştırılacağını öğrenmek. 20 kat artış bile başarılı olacaktır. Benim nacizane fikrime göre
Yani programın çalışmasının sonucu MQL5'teki koddur. Bu sefer yeniden yaz ve ben videoda başlattım ve sonuç MKUL5'in kodu olacak. Ana şey, videoda e1e'nin nasıl çalıştırılacağını öğrenmek. 20 kat artış bile başarılı olacaktır. Benim nacizane fikrime göre
Eh, gpu üzerinde paralelleştirme, sinir ağlarıyla çalışan bir kişinin düşünmesi gereken ilk şeydir)
Yazarın artık siteyi desteklememesi garip, anladığım kadarıyla gelişme bir süredir yeraltına girdi.
Sürüm 3'ten sonra paralelleştirme ortaya çıktı, o zaman ona bunun hakkında yazdım, paralelleştirmenin kötü olmayacağını. Sadece programın verileri yukarı ve aşağı çevirdiğini anlıyorum. 100 kez rastgele bölün ve her bölüm için 1000 dönem eğitimi. Genelde böyle bir şey. Başka bir deyişle, anlam ON.OFF.BUILD idi. Onu destekledi ama başka bir sitede ve sonra bir şekilde ortadan kayboldu. Sanırım hasta ya da başka bir şey olabilir. Ama o kadar beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolduğu için, dönüşünün planlanmadığını düşünüyorum. Bir keresinde yakında ayrılacağını belirtmiş olmasına rağmen, ama nerede. Sadece ne olduğunu tahmin etmek ve kullanmak için kalır, ne yazık ki :-(
Ancak tahmin edicinin en son sürümü oldukça verimli. İşte 05.22'den bu güne kadar yapılan çalışmaların sonucu, limitlerin girişinden itibaren sinyal fiyatından 0.00050 pip daha iyi. Benim düşünceme göre, oldukça uygulanabilir.
evet genel olarak hesaplaması uzun sürüyor, stüdyoda karar ağaçları anında hesaplandı ama bakalım hata ne olacak, modelleri karşılaştırmak bile enteresan..