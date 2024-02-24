Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 796

Bu arada, seçenekler için MO alınlarını denemek ilginçti. Böylece TC, şimdi hangi modelin ayarlanması gerektiğini, iki ya da iki boğucu olarak belirler. Sınıflandırma burada gayet iyi yapabilirdi ...
 
Alexander_K2 :
Ben A_K2. Lütfen kimseyle karıştırmayın! Ve sözde Markov süreci yine de kendini gösterecek, ah, kendini nasıl gösterecek. Ama burada safları bükmeye başladığımdan daha havalı insanlar var. Grail'i bekliyorum. Her birine!

2003 ve öncesi, bir an için bakma fırsatı var mı?

Yanlışlıkla M1'in geçmişini indirdiğimde nefesim kesildi.

Peki, cennet ve dünya.

Ve süreç aynı görünüyor - değişim için ...

Tabii ki, "teoriden pratiğe" neyin yol açtığını hemen hatırladım, açıkçası 3. yılın alıntısına, aksi halde değil
 
Michael Marchukajtes :

Mikhail, anladığım kadarıyla, pazarı doğrudan içeriden görüyorsunuz, ancak programlamada ortalıkta dolaşmıyorsunuz ve bir robot yapamıyorsunuz. Ama tabiri caizse herkese nasıl para kazanılacağını göstermek istiyorsunuz. Doğru şekilde? Serbest çalışmayı denediniz mi?

 
Alexander_K2 :

Kesinlikle doğru değil. Tüm göstergeleri ve robotu kendim yazdım, elbette forumun ve sempatik insanların yardımı olmadan değil, kendim. Ve nasıl para kazanılacağını göstermek istemiyorum ama yanılan insanlara bakamıyorum ve bazı noktalarda bu çok önemli, bu yüzden deyim yerindeyse beni doğru yola sokmaya yardım etmeye çalışıyorum. Bana ekmek yedirme, birisine öğretmeme izin ver, çünkü kendisinin meraklı bir zihni ve birçok ilginç şeyi var. Ancak bir kişinin yaklaşımını gizleyerek buna nasıl gerçekten inandığını ve kritik hatalar görmediğini gördüğümde, geçemiyorum. ve ticaret istatistiklerini gösterdiğim gerçeği, olması gerekenden bile daha havalı olan tek kanıt....

 
Michael Marchukajtes :


Hmm.. O zaman neden oluşturmak istediğiniz bir algoritmacı ve kodlayıcı ekibine ihtiyacınız var?

 
Uladzimir Izerski :

Bunlar istatistik ise, bu yıl zaten ilerleme kaydettiniz. +0.01% iyi bir başlangıç. Her şeyi öğretebiliriz, ama sadece öğrenmek istemiyoruz.

Bravo!!! Aferin, ama sadece bu zaten buradaki herkes tarafından ve bir kereden fazla görüldü. Ve beni diğerlerinden farklı kılan şeyin ne olduğunu biliyorsun. Hiçbir şey sağlayamayan bazılarının aksine, saklamıyorum. 03/05/2018 tarihinden itibaren somunu ikiye böldüğümden bahsetmiyorum bile ve böyle görünüyor

Peki... şimdi ne diyorsun? Duymak ilginç....

 
Michael Marchukajtes :

Bravo!!! Aferin, ama sadece bu zaten buradaki herkes tarafından ve bir kereden fazla görüldü. Ve beni diğerlerinden farklı kılan şeyin ne olduğunu biliyorsun. Hiçbir şey sağlayamayan bazılarının aksine, saklamıyorum. 03/05/2018 tarihinden itibaren somunu ikiye böldüğümden bahsetmiyorum bile ve böyle görünüyor

Peki... şimdi ne diyorsun? Duymak ilginç....

Sadece övebilirim.) İyi şanslar dilerim. Bu dürüst.

 
Alexander_K2 :

Hmm.. O zaman neden oluşturmak istediğiniz bir algoritmacı ve kodlayıcı ekibine ihtiyacınız var?

Zaman kaybetmemek ve seçilen herhangi bir paket üzerinde hızlı bir şekilde bir sistem oluşturmak ve yaklaşımın özünü kanıtlamak veya çürütmek için R'de programcılara ihtiyaç vardır.

 
Renat Akhtyamov :

orada

bu yüzden gerçek değil

Bir likit enstrümandaki bir ECN hesabındaki iyi brokerlerin uzun süre demo ile gerçek arasında hiçbir farkı yoktur. Şahsen bu şekilde ticaret yapıyorum, birkaç reali için bir demodan alım satımları kopyalıyorum. Sonuç aynı, farklı yönlerdeki kaymalar birbirini telafi ediyor. Hacimler, elbette, 0.01 lot değildir.
Yuri Asaulenko'ya tamamen katılıyorum. Test metodolojisi doğruysa, geleceğe bakmaz ve spreadleri, takasları, komisyonları ve slipajları doğru bir şekilde modellemezsek, gerçek hayatta uzun testler için beklemenin bir anlamı yoktur. Bu, elbette, kendisi için bir modelle ilgilidir, çünkü yalnızca gerçek, bir kişiyi dışarıdan ikna eder. Ancak yeterli test, demo ve gerçek hayat arasında önemli bir farkın olmadığı bir gerçektir.
 

Dünkü sözlü kavgalardan sonra, regresyon alanındaki araştırmamı herkese açık hale getirmek ve özellikle deneyimlerimi paylaşmak ve sırları açığa çıkarmak gibi hissettiğim sonucuna vardım, çünkü hemen bunaldım. Sırf, dalın gelişimine kendileri katkıda bulunmayan, ancak bunun neyle ilgili olduğunu anlayamadıkları için ustaca isim veren bazı kişiler yüzünden. Gerileme yönünde çalışmaya devam edeceğim ama istediğim kadar hızlı değil çünkü birçok şeyi kendi başıma çözmem gerekiyor. Burada sadece hem ara hem de nihai sonuçları yayınlayacağım. Pekala, yardım isteyin. Onsuz olmaz. Biz birbirimize yardım etmesi gereken bir toplumuz.

Makine öğrenimi alanındaki R paketlerinden biriyle deneyiminiz varsa ve bu paket olabildiğince esnekse ve ayrıca araştırma yapmak ve belirli bir algoritma şeklinde eksiksiz bir son ürün elde etmek için içinizde doyumsuz bir susuzluk hissediyorsanız. Sonuç olarak iyi çalışan regresyon modellerinin elde edildiği, tekrarlanan testlerle teyit edilen ve bir tüccar olarak sizi tatmin eden eylem. Seni kişisel olarak bekliyorum ve oradan devam edeceğiz.

Sizden, seçtiğiniz paket için R'de hızlı bir şekilde kod yazma becerisi. Benden, bir dizi tahmin edicinin oluşumunda deneyim aktarımı ve önemli nüansların açıklanması, AI sisteminin organizasyonu ve tekrar tekrar çıktı için en uygun modeli seçme yöntemi. aynı eğitim dosyasını optimize etmek. Ayrıca, danışman ve uygulamaya geçiş, yani hamur kazanma ve Markov'un dağıtım teorisi veya Markov olmayan dünya kazançları ve uzaylı teorileri yasaları hakkında konuşma.

Kendinize "Neden buradasınız?" sorusunu sorun. Sadece size açık ve bilinen bir kanunun varlığının hakkını bulun ve kanıtlayın. Ya da sadece para kazanın. Evet, sadece hamur değil, aynı zamanda BABLISH. İlk kategoriden iseniz, yüzümü bile çalmamalısınız. Çünkü sadece kürekle, hatta biraz tugrikle ısınmak için buradayım. Tercihen bir ve çok sayıda sıfır içeren bir miktar.

