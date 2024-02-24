Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1741
Takma, kümelenme mümkün mü, eğer sizi doğru anladıysam, bulunan özdeş fiyat davranışı bu mu? Öyleyse, bu davranış neden ortaya çıkan arama hedefinde - trendde aranıyor? Yün öncesi ve sonrası olmalıdır. Benim için köpek orada gömülü. Zamana göre bölünmeye ve oradaki aramaya saygı duyuyorum, ancak orada kesinlikle bir kâr olmasına rağmen, sorunun cevabı bu değil.
Bu, verilen kriterlere göre birkaç koşullu duruma bölünmedir.
Diyelim ki devlet büyüme, düşüş, düz
her eyalet için bir strateji yazılır. Kümeleri değiştirirken, yeni verilerde stratejiler değişir
Dağıtım türünün önemli olup olmadığını tahmin etmeye çalışıyorum?
Peki ip atabilirmisin
Anladığım kadarıyla, 2 katsayının basit bir regresyonu tahmin etmek için yeterli mi?
IMHO, bir yerde dikizliyor, bu tür emisyonları tahmin etmek imkansız mı yoksa bir şaka mıydı? O zaman kase
Ve şimdi, vadeli işlemlerin sonunda mükemmel bir daire elde ettiğimizde meydana gelen frekans dönüşümü ticaret stratejisinin ironisi, orada ve herhangi bir aptal onu inşa edebilir. Geçen hafta boyunca sadece iyi çalışan bir araca sahip olursunuz ve başlangıçta neredeyse sabahları ve sonra da öğleden sonraları almanız gerekir. Bu iş, peki, keşke bu rakamları en az bir kez sürme ve arama fırsatım olsaydı. Memnun olurum.
Benim için bu, dalganın doğruluğundan kaynaklanıyor ve dalga teorisinden doğru dalga doğru bir şekilde bozunuyor, bu yüzden kısa vadeli bir tahminimiz var. Düzensiz bir eğrinin içinde birçok dalga vardır, bu nedenle dalga ayrımı olmadan bir tahmin yapılamaz.
Prensip olarak, doğru anlıyorum. İşaretler hakkında daha ayrıntılı olarak mümkündür. Artışlar (şimdiye kadar sadece burada gördüm), hızlar, kaç çubukta, eski zaman dilimlerinin çubukları içindeki daha düşük zaman dilimlerinde fiyat davranışını izleyebilir miyiz?
Bana göre dönüşten gelen görev daha yakın. Genel strateji: EA parametrelerini yeterince doğru olmayan kümeleme kurallarıyla optimize edin, her zaman, başlangıcı yetersiz doğru kurallarla doğru bir şekilde belirlenemeyen boşaltma bölgeleri olacaktır.
Kümeleme kurallarını, daha doğrusu durumları ayırdığımız parametreleri optimize etmek daha doğrudur. Tarihte durumları belirleyin ve kararlı bir durumun başlangıcında ve sonunda aklınıza gelen tüm parametrelere bakın ve hangi parametrelerde aynı değişikliklere sahip olduğunu veya hangisinin daha zor olduğunu ve beyin kırıldığını belirleyin)) bakın. parametreler birer birer değil, çiftler halinde üçlü.
burada önceki saat tarafından tahmin edilirler, ayrıca inceltilirler.. yani. onlar da orada
son makalede, "Tüm küme saatleri için parametreler oldukça yakın" için arama yapın
Benim için bu, dalganın doğruluğundan kaynaklanıyor ve dalga teorisinden doğru dalga doğru bir şekilde bozunuyor, bu yüzden kısa vadeli bir tahminimiz var. Düzensiz bir eğrinin içinde birçok dalga vardır, bu nedenle dalga ayrımı olmadan bir tahmin yapılamaz.
Dalga teorisinde doğru ve yanlış dalga kavramları var mı?
Karoch, spektral analiz kullanarak tahmin ediciler üretmeye çalıştım ..
Eurodoler saatiyle ilgili eğitim (sınıflandırma), sonuçlarımı, derinden saygı duyduğum Vladimir Perervenok'un makalelerindeki sonuçlarla karşılaştırmak istedim.
Makalelerinde gördüğüm kadarıyla, maksimum sonucu, yanılmıyorsam %76 doğru tahmin, %80-82 aldım, ancak bunun trende çapraz doğrulamada olduğunu not ediyorum, yapabilirim. Testte kontrol etmeyin, hedef yeni üzerine özel bir şekilde oluşturulduğundan, veriler etiketlenmez.
Ama grafiğe bakılırsa, hata aynı aralıklarda..
Ayrıca eğitimden sonra ölen modelin etkisini öldürmeyi başardığıma dair bir şüphe olduğunu da belirtmek isterim.
Eğitimden sonra 800 OOS çubuğunda tahmin tablosu böyle görünüyor
Evra izle
Bundan bir şey kazanmak mümkün mü bilmiyorum ama nedir?
Dalga teorisinde doğru ve yanlış dalga kavramları var mı?
Eğitimden sonra 800 OOS çubuğunda tahmin tablosu böyle görünüyor
Bundan bir şey kazanmak mümkün mü bilmiyorum ama nedir?
Bir sinüzoid genellikle kabul edilir))) Ve sonra bir daire elde edilir))
Güzel tablo, denemek gerekir
Güzel tablo, denemek gerekir
Evet, orada ne var, bir sürü yanlış sinyal, %95 için çabalamanız gerekiyor
Ve kaliteyi nasıl iyileştireceğime dair başka fikirlerim var ama hepsini nasıl uygulayacağımı bilmiyorum
Gördüğümüz, periyot ne kadar istikrarlıysa, o kadar yuvarlaktır. Yani örneğin dalgacıkları alıp aynı resmi elde edebilirim.
Genel olarak, çok iyi çalışmıyor. Aşağıdaki resimde periyotlar iyi (2 ve 3), ancak çok düzgün değil ve bu nedenle daire parçalanıyor.Burada , sinir ağının tahminine dayalı olarak cssa'nın ssa olduğunu yazıyorlar. Daha önce yazdığım gibi, gecikme ancak tahmin ile ortadan kaldırılabilir. Her zamanki ssa'da, büyük olasılıkla, tahmin yerine, bilinen son fiyat çoğaltılır ve cssa'da bir sinir ağı kullanılarak bir tahmin oluşturulur.