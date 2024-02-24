Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 737
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve işte burada, size sadece neyi yanlış yaptığınızı ve orada balık olmadığını yazıyorlar. Daha esnek olmanız ve bilgiyi algılamanız, paradigmayı değiştirmeniz, dünyanın resmini sallamanız vb.
Pekala, bakın ... modeller zaten bir hafta çalıştı ... Onlara parmağımla dokunmadım ve onları bir iki hafta daha işte tutmayı planlıyorum ... Bakalım ....
Ve evet, 40'tan fazla örnek üzerinde eğitilmediler ...... Doğru mu değil mi bilmiyorum ama kâr ediyor .... Ve doğru şekilde veya bir şekilde elde edildi. yanlış yol, kimse e.. Sonuç önemli, nokta.....
... Ve doğru bir şekilde elde edildi ya da bir şekilde kimse için doğru değildi ... Sonuç önemli, nokta .....
Bununla tartışamazsın.
Çarpık öz sermaye yine yeterince uzun olmalı, en az bin işlem olmalı ve Sharp oranına bakarsanız ve geri dönüş yoksa, o zaman herkes hemfikir olacaktır ve 10 işlem veya hatta 100, kardan daha az kârla. düşüş, bu ciddi değil, bunlar "depozitoyu dağıtanlar"
Bu seçeneğin kazalara ve hokkabazlığa karşı sigortalı olmayacağını düşünüyorum. İdeal olarak, makine öğrenimi yöntemlerini test etmek için tüccarlara bağımsız olarak modeller oluşturmalarına ve bunları ileriye doğru test etmelerine olanak tanıyan basit ve erişilebilir bir araç sunmanız gerekir.
Çarpık öz sermaye yine yeterince uzun olmalı, en az bin işlem olmalı ve Sharp oranına bakarsanız ve geri dönüş yoksa, o zaman herkes hemfikir olacaktır ve 10 işlem veya hatta 100, kardan daha az kârla. düşüş, bu ciddi değil, bunlar "depozitoyu dağıtanlar"
Bu rakamlar nereden geliyor??? 1000 işlem. Unutma, Kâse yok. Piyasa çok geçici olarak değişkendir ve işlemlerin değerini 1000'de gördüğümde, bunun var olmayan bir şeye (kase) maksimum yaklaşım olduğunu anlıyorum ve neden 100 işlemin istatistiklerini beğenmiyorsunuz? İşte bir örnek ... Evet, zaten yayınladım. Model 40 puan üzerinde eğitilmiş ve 80 puan üzerinde çalışmıştır. Bu çarpık istatistik hakkında ne söylemek istersiniz???? Yeterli kar yok mu??? Aracın gereksinimleri sizin için çok mu yüksek Zehirli ????
Modelin kalitesini eğitimden hemen sonra öğrendiğimiz ve nasıl çalıştığını görmek için OOS'un başka bir mini bölümünü ayırmamıza gerek olmadığı gerçeğinden bahsetmiyorum bile. Bu, eğitilen modellerin metriklerini aldıktan sonra bilinir. Yani, birkaç modeli eğittik, metriklerini hesapladık, en iyi göstergeye sahip olanı seçtik ve gecikmeden hemen savaşa girdik.
Model seçimi çok kolaydır. Çıkış değişkeninde eşit sayıda sıfır ve bir varsa, böyle bir değişkenin entropisi yuvarlandığında genellikle 0,7'dir. Yani, çıktının belirsizliği oldukça yüksektir. Yukarıdaki gönderide sunulan modelin VI değeri 0.87 idi. Bu, iki polinomun VI'sının toplamıdır. Ve tüm bunlar eğitim alanında. Model devreye alınmadan önce. Böyle bir göstergeyi aldıktan sonra, bunun olduğunu hemen anladım, çünkü aynı eğitim dosyası temelinde elde edilen modellerin geri kalanı yaklaşık 0,7 idi. Bu arada, OOS'un aynı sitesindeki bu tür modeller, 0,6 ve altı puan alan modellerin yanı sıra yaklaşık sıfırdı. Bunlar birleşti.
Buradan sonuca varıyorum. Çalışma modeli, çıktıya göre karşılıklı bilgi indeksinin (MI) çıktının kendisinin entropisinden daha büyük olduğu model olarak kabul edilir. Çıktının belirsizliği 0,7, model sonucunun VI değeri 0,87'dir. Yani model, çıktının kendisinin belirsizliğinden çok çıktı hakkında bilgi sahibidir. İşte o zaman 40 değer üzerinde eğitilen modeliniz, eğitim aralığından çok daha uzun süre çalışacaktır. Her neyse, aklıma bu geldi...
Ve eğer VI, 0.95 içinde birden büyük veya biraz daha düşükse, bu açık bir fazla uydurma işaretidir. Verileri manipüle ettim ve modeli bilerek yeniden eğittim. Yani tüm VI'lar birden büyüktü. İşte düşünmeniz gereken bir gerçek ve düşünceler ....
Model seçimi çok kolaydır. Çıkış değişkeninde eşit sayıda sıfır ve bir varsa, böyle bir değişkenin entropisi yuvarlandığında genellikle 0,7'dir. Yani, çıktının belirsizliği oldukça yüksektir. Yukarıdaki gönderide sunulan modelin VI değeri 0.87 idi. Bu, iki polinomun VI'sının toplamıdır. Ve tüm bunlar eğitim alanında. Model devreye alınmadan önce. Böyle bir göstergeyi aldıktan sonra, bunun olduğunu hemen anladım, çünkü aynı eğitim dosyası temelinde elde edilen modellerin geri kalanı yaklaşık 0,7 idi. Bu arada, OOS'un aynı sitesindeki bu tür modeller, 0,6 ve altı puan alan modellerin yanı sıra yaklaşık sıfırdı. Bunlar birleşti.
Buradan sonuca varıyorum. Çalışma modeli, çıktıya göre karşılıklı bilgi indeksinin (MI) çıktının kendisinin entropisinden daha büyük olduğu model olarak kabul edilir. Çıktının belirsizliği 0,7, model sonucunun VI değeri 0,87'dir. Yani model, çıktının kendisinin belirsizliğinden çok çıktı hakkında bilgi sahibidir. İşte o zaman 40 değer üzerinde eğitilen modeliniz, eğitim aralığından çok daha uzun süre çalışacaktır. Her neyse, aklıma bu geldi...
Ve eğer VI, 0.95 içinde birden büyük veya biraz daha düşükse, bu açık bir fazla uydurma işaretidir. Verileri manipüle ettim ve modeli bilerek yeniden eğittim. Yani tüm VI'lar birden büyüktü. İşte düşünmeniz gereken bir gerçek ve düşünceler ....
Şimdi her şey çıkışa dayanıyor (öğretmen). Kâr mı? düşüş? kâr faktörü? veya başka bir şey?
Şimdi her şey çıkışa dayanıyor (öğretmen). Kâr mı? düşüş? kâr faktörü? veya başka bir şey?
Kar sinyali için birkaç çıktı değişkeni yapıyorum. -40 -20 0 20 40 60 80'den. Bu, maksimum örnek üzerinde maksimum sayıda önemli değişkene sahip bir veri seti seçmenizi sağlar. Ve -40 puanlık bir kârla bile çıkış yolu ne olacak. Bunu biliyorum ve bir anlaşma açarken, sinyalin oluştuğu anda barın kapanmasından 40 puan daha iyi almaya çalışacağım... Bir tür uyarlanabilir çıkış. En azından ben böyleyim....
Çarpık öz sermaye yine yeterince uzun olmalı, en az bin işlem olmalı ve Sharp oranına bakarsanız ve geri dönüş yoksa, o zaman herkes hemfikir olacaktır ve 10 işlem veya hatta 100, kardan daha az kârla. düşüş, bu ciddi değil, bunlar "depozitoyu dağıtanlar"
Hedef ve öngörücüler arasındaki ilişki hakkında bir DÜŞÜNCESİ var - karşılıklı bilgi ve bu fikir istatistiklerin tüm eksikliklerini kapatabilir, çünkü bu fikir tahminciler arasındaki tüm gürültüyü keser ve bu gürültü ana kötülüktür.
En akıllıları, sinir ağlarının ilk anlaşılması için bu programı https://basegroup.ru/deductor/download kullanmak mantıklı mı (genellikle sayı dizilerinde kalıp aramakla ilgileniyorum)? Sadece bu işte tamamen yeniyim ve Rusça ve grid sonuçlarının görselleştirilmesiyle (bir çözüm aramak) bir yazılıma sahip olmak istiyorum.
Lütfen profesyonel bir göz atın.