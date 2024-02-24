Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1950

Valeriy Yastremskiy :

Ana şey yüzünü kaybetmemek)

bunun hakkında konuşmak

kaybetmemeyi, ticarete giriş aramamayı öğrenin

kaybetmemek kazanmaktır

Peter Konow'un fotoğrafı.
Ağır yaralandın. Bir psikiyatriste falan git... Yaralarını ağırlaştırmak istemiyorum. Öfkeye atlamayın.
Zaten gitti)) rezalet. piramit şeklindeki sinir ağı
 
Renat Akhtyamov :

bunun hakkında konuşmak

kaybetmemeyi, ticarete giriş aramamayı öğrenin

kaybetmemek kazanmaktır

aptallık. Kaybetmemek, kazanamayacağınız bir çitin üzerine oturmaktır. Bu açıklamada hiçbir anlam yok....
 
Michael Marchukajtes :
aptallık. Kaybetmemek, kazanamayacağınız bir çitin üzerine oturmaktır. Bu açıklamada hiçbir anlam yok....

Misha, beyinler, robotu kapat

kaybetmemek kazanmaktır

bir anlaşma açın, o kırmızıya gitti,

politika - kaybetmeyin, soru şu - nasıl?

nasıl bir robot olacağını anla, aç

elle çalışmayacak

bu kase

 
Renat Akhtyamov :
Misha, beyinler, robotu kapat
Evet, bunu uzun süre yaşadım, yardımcı olmuyor ..... "Asıl olan kaybetmemek" ifadesi anlamında. Kendini aldatmadır....
 
Eh ma, şimdi pazarın kendisi için başka bir video kaydetmeyi düşünüyorum ??? Evet, izleyiciler arasında bir takım yanlış anlamaları gidermek için ....
 
Michael Marchukajtes :
"Önemli olan kaybetmemek." Kendini aldatmadır....

Kim tartışıyor) ama bu yüzle ilgili değil)

 
elibrarius :

Peki, bir şeyi azaltmaya çalıştın mı?

 
mytarmailS :

Peki, bir şeyi azaltmaya çalıştın mı?

Numara.
Yaz. Bir sürü başka şey. İleride vakit buldukça deneyeceğim.
 
Rorschach :

Girdi katmanının ağırlıklarının değerlerini çıkarmaya çalışmak istiyorum, nasıl olduğuna bakmam gerekiyor.

1 nöron ve 100 girişli bir ağ için. Solda tüm girdiler, merkezde son 10'dur. Sağda 10 nöron, 100 girdi var.

büyütülmüş

Aynı ağ aşırı eğitimli


Solda ma(100) 100 giriş, sağda ma(50) 100 giriş ile kesişim başına ızgara ağırlıkları.


