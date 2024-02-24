Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1950
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ana şey yüzünü kaybetmemek)
bunun hakkında konuşmak
kaybetmemeyi, ticarete giriş aramamayı öğrenin
kaybetmemek kazanmaktır
Ağır yaralandın. Bir psikiyatriste falan git... Yaralarını ağırlaştırmak istemiyorum. Öfkeye atlamayın.
bunun hakkında konuşmak
kaybetmemeyi, ticarete giriş aramamayı öğrenin
kaybetmemek kazanmaktır
aptallık. Kaybetmemek, kazanamayacağınız bir çitin üzerine oturmaktır. Bu açıklamada hiçbir anlam yok....
Misha, beyinler, robotu kapat
kaybetmemek kazanmaktır
bir anlaşma açın, o kırmızıya gitti,
politika - kaybetmeyin, soru şu - nasıl?
nasıl bir robot olacağını anla, aç
elle çalışmayacak
bu kase
Misha, beyinler, robotu kapat
"Önemli olan kaybetmemek." Kendini aldatmadır....
Kim tartışıyor) ama bu yüzle ilgili değil)
Peki, bir şeyi azaltmaya çalıştın mı?
Peki, bir şeyi azaltmaya çalıştın mı?
Yaz. Bir sürü başka şey. İleride vakit buldukça deneyeceğim.
Girdi katmanının ağırlıklarının değerlerini çıkarmaya çalışmak istiyorum, nasıl olduğuna bakmam gerekiyor.
1 nöron ve 100 girişli bir ağ için. Solda tüm girdiler, merkezde son 10'dur. Sağda 10 nöron, 100 girdi var.
Aynı ağ aşırı eğitimli
Solda ma(100) 100 giriş, sağda ma(50) 100 giriş ile kesişim başına ızgara ağırlıkları.