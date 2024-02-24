Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 237
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ne olmuş? görünüşe göre her şey kötü? Al ve tut piyasasını yenmek mümkün değildi.
soru şu değil...
soru, rastgele bir temelde eğitilmiş bir modelin, başlangıçta pazar verileri üzerinde eğitilmiş bir modele göre yeni pazar verilerinde (OOS) neden daha iyi hissettirdiğidir.
ps kimse süper bir sistem yaratmaya çalışmadı
soru şu değil...
soru, rastgele bir temelde eğitilmiş bir modelin, başlangıçta pazar verileri üzerinde eğitilmiş bir modele göre yeni pazar verilerinde (OOS) neden daha iyi hissettirdiğidir.
ps kimse süper bir sistem yaratmaya çalışmadı
Yeniden eğitildi. Aşırı eğitilmiş modelin hiçbir özelliği yoktur.
sorular...
1) Rastgele eğitilen neden yeniden eğitilmiyor?
2) Rastgele eğitilen neden gönderilen depozitoyu birleştirmiyor?
3) Gerçek verilerle eğitilen neden bu trendler doğrultusunda birleşiyor?
sorular...
1) Rastgele eğitilen neden yeniden eğitilmiyor?
2) Rastgele eğitilen neden gönderilen depozitoyu birleştirmiyor?
3) Gerçek verilerle eğitilen neden bu trendler doğrultusunda birleşiyor?
sanırım (emin değilim)
sorular...
1) Rastgele eğitilen neden yeniden eğitilmiyor?
2) Rastgele eğitilen neden gönderilen depozitoyu birleştirmiyor?
3) Gerçek verilerle eğitilen neden bu trendler doğrultusunda birleşiyor?
Gerçek şu ki, gürültü yapmayı öğrenerek tarafsız bir sistem elde ederiz. Aynı zamanda, esasen piyasa verileriyle rastgele çalışır. Ve piyasada rastgele hareket etmek, piyasanın nereye gideceğini bildiğinizi düşünmekten daha karlıdır ( eğitimli şebeke bildiğini zanneder).
Şaşırtıcı bir şey yoktur, bu nedenle, piyasa her zaman istatistiklerine karşı (kitleye karşı) hareket etmeye çalışır ve öğrenme, en kötü ihtimalle istatistikleri tıka basa doldurur ve en iyi ihtimalle kalıpları yakalar. Ancak gelecekte ne istatistikler ne de düzenlilikler işe yaramaz, çünkü piyasa her zaman istatistiklerine, kitleye karşı hareket etmeye çalışır. Çember kapalı. Eğitim mantıklı değil, öğrenilecek her şey (iyi bir şekilde, yeniden eğitim olmadan) OOS'ta işe yaramaz.
Bu nedenle, rastgele eğitilmiş sistemin piyasa verileri üzerinde ortalama (iyi ve kötü değil) sonuçlar. Bu düşünceler, 2009'da, esasen rastgele verilerden ancak parametrik özelliklere sahip sentetik bir seri oluşturmayı ve daha sonra gerçek piyasa verilerine uygulanacak olan bu veriler üzerinde TS'nin nasıl davrandığını incelemeyi önerdiğimde, benim tarafımdan bir yerlerde hala dile getirildi. Piyasaya "kötümser yaklaşım" denilebilir.
"İyimser" yaklaşım, aynı yıl açıkladığım şekilde - "akan kalıplar". Mesele aynı - piyasa sürekli değişiyor, ancak fark bu değişiklikleri takip etmek, piyasanın türevini takip etmek ve değişikliklere karşı (veya değişikliklere göre) ticaret yapmaktır.
"Karamsar" ve "iyimser" yaklaşımların ikisi de birbiriyle çelişmiyor, sadece piyasaya farklı açılardan bakın (yüz/profil).
Ve kusura bakmayın, piyasanın rastgele olduğuna dair tek kelime etmedim. Piyasa rastgele olsaydı, bu etkileri rastgele verilerle eğitilmiş modellerde görmezdik. Evet ve Amca'nın rastgele bir pazar olmasına izin vermeyecekler (ekonomi onun ayağının arkasında).
Rastgele bir evden "kendi yolumda" çalışma kalıpları seçmeye çalıştım, model çok uzun bir süre eğitildi, satın alınacak ilk en iyi kalıbı seçti ve ardından stüdyo kapattı ve tamamlanmasıyla onu kapatmak zorunda kaldı. görevler, modeli kurtarmayı başardım ama hedef korunmadı ve aslında, kalıp arayışı imkansız hale geldi, tüm modeli yeniden eğitmeniz gerekiyor, böyle bir sıkıntı ...
ve kaydetmeyi başardığım tek model oldukça iyi çıktı (ya da öyle düşünmek istiyorum :))))
Çok güzel görünüyor, katılıyorum!
saymak karlı %77 iyidir
1d2'den büyük alma/durdurma oranı da +- fena değil
sadece iki şey can sıkıcıdır - oos'ta sadece 9 bu tür kalıp olduğu gerçeği, bu istatistikler için bir şey değildir ve ikincisi, piyasadaki neredeyse tüm oo'lar yükseliyor ve satın almanın kendisindeki kalıp, bu nedenle kesintiler tam olmayabilir yeterli, tesadüfen oldu, iyiyim özelleştirmedim
Kısacası modeli tekrar eğitmek ve tekrar test etmek, test etmek, düşünmek ve test etmek gerekiyor... Bu arada herkese bol şanslar)
Rastgele bir evden "kendi yolumda" çalışma kalıpları seçmeye çalıştım, model çok uzun bir süre eğitildi, satın alınacak ilk en iyi kalıbı seçti ve ardından stüdyo kapattı ve tamamlanmasıyla onu kapatmak zorunda kaldı. görevler, modeli kurtarmayı başardım ama hedef korunmadı ve aslında, kalıp arayışı imkansız hale geldi, tüm modeli yeniden eğitmeniz gerekiyor, böyle bir sıkıntı ...
ve kaydetmeyi başardığım tek model oldukça iyi çıktı (ya da öyle düşünmek istiyorum :))))
Çok güzel görünüyor, katılıyorum!
saymak karlı %77 iyidir
1d2'den büyük alma/durdurma oranı da +- fena değil
sadece iki şey can sıkıcıdır - oos'ta sadece 9 bu tür kalıp olduğu gerçeği, bu istatistikler için bir şey değildir ve ikincisi, piyasadaki neredeyse tüm oo'lar yükseliyor ve satın almanın kendisindeki kalıp, bu nedenle kesintiler tam olmayabilir yeterli, tesadüfen oldu, iyiyim özelleştirmedim
Kısacası modeli tekrar eğitmek ve tekrar test etmek, test etmek, düşünmek ve test etmek gerekiyor... Bu arada herkese bol şanslar)
İlgi uğruna yeni bir veri seti arandı.
toksik biraz ileride. Seni zar zor buldum))) yetiş ...
https://numer.ai/
Bir şeyler yanlış gitti.
Geçen seferki gibi aynı modeli aynı parametrelerle aldım, değerlendirme sonrası sonuç daha kötü çıktı. Model parametrelerinin tekrar seçilmesi ve çapraz doğrulama yapılması gerekiyordu. Etrafta dolaşıp başka bir modeli eğitmeye karar verdim, eğitim verilerinde çok daha iyi sonuçları var. Bekle, bu ikinci modelin tahminini doldurdum ve sayılardaki mantık, tam tersine daha da kötüleşti. Düzensizlik. İlk modele geri döneceğim ve çapraz doğrulama yapacağım ...
aynı modeli kontrol etti, ancak yarım yıl (oos) değil (ilk kez olduğu gibi) , 5 yıl (oos)
göstergelerin hepsi çılgınca düştü, ancak kalıbın çalışma dili olmadığını söylemek dönmüyor, duruşlar / alımlar aynı, hiçbir şey değişmedi ve ayarlanmadı ve ayrıca piyasada sabit bir düşüş trendi fark etti, kalıp uzun, bu yüzden sadece uzun ticaret yapabiliriz
Duruşları ve çekimleri optimize ederseniz daha iyi bir resim elde edebilirsiniz, ancak bu yine de uygun
Bütün bunlar beni biraz şaşırttı, neden işe yarıyor?!?!?
================================================= ==============
Ve izleyiciler için başka bir soru: Gönderdiğim şey genellikle birileri için ilginç, aksi takdirde ilgi görmüyorum ...
belki kimsenin ihtiyacı yok ama ben sadece şubeyi mi tıkadım?
================================================= ==============
Ve izleyiciler için başka bir soru: Gönderdiğim şey genellikle birileri için ilginç, aksi takdirde ilgi görmüyorum ...
belki kimsenin ihtiyacı yok ama ben sadece şubeyi mi tıkadım?
Tabii ki ilginç.
Şimdi gerçek zamanlı. Ve burada izlemeyi unutmayın.