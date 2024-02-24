Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 41
gerekenin tersi bir sonuç verecek bir nöronu eğitmek, sizinki gibi olacak, ama bilerek. Ama bunun neden yapılacağı açık değil mi? :)
Evet, özellikle yapmadım, sadece eğitim aldım ve bunu gördüm))
bunun gibi yemek tarifi
1) iki ağı satın al ve otur için ayrı ayrı eğitiyoruz, ağı "derin sinir" aldım, bu önemli çünkü böyle bir ağın çıktısı 01010101 değil, gerçekleşme olasılığı 01010
2) sadece iki ağın çıktılarını alıyoruz ve kümülatif toplamlardaki farkı oluşturuyoruz, resimde olanı elde ediyoruz ...
Aşağıdaki ilk resim olasılıkları (iki ağın çıktıları olduğu gibi) ve en üstte fiyatla birlikte kümülatif farkı (olduğu gibi) göstermektedir.
ikinci resimde her şey aynı, daha iyi görünürlük için farktaki işareti değiştirdiler (çevirdiler)
=======================================
Bu süreç birkaç mum için önceden tahmin edilebilirse, en azından biri için, o zaman bu kâsedir )) Henüz başaramadım
bütün gün yorum bekliyorum, gerçekten kimsenin ilgisini çekmiyor mu ???
Sorunun kendisi net değil.
Caret alıyoruz. Yaklaşık 200 model. Henüz başlamadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Sadece modeller değil, aynı zamanda çok faydalı başka şeyler de var.
İstenirse, herkes birkaç adım ilerisini tahmin eder.
Regresyonlar, önceki adımlardan kaynaklanan hataları biriktirir.
Sınıflandırma modelleri için hata artar, ancak ileriye doğru adım sayısı nedeniyle değil.
Zaman serileri için, zaman çerçevesini büyütmenin ve daha küçük bir zaman diliminde birkaç adımlık tahmine karşılık gelecek bir adımla tahminde bulunmanın her zaman mümkün olduğunu not ediyorum.
bir dizi tahmin edici kullanarak birkaç adım ileriyi tahmin edebilecek bir tür araca ihtiyacımız var.
mytarmailS :
rminer'a bakın. Çok iyi organize edilmiş paket
Merhaba!
sana iki sorum var
1) son sayfadan tekrarlayan ağlar hakkında, "rnn" paketini düşürdüm, gerçekten garip ve biraz düşünülmüş ve "RSNNS" ye geçtim, "Elman" ağını aldım, verileri yükledim, her şey yolunda gitti, ama bir tane "AMA" var, onu nerede ve nasıl ayarlayacağımı hala anlamıyorum "geçmişte ağın kendisini ne kadar hatırladığı" burada "rnn" de her değişkenin sayıldığı bir matrise dönüştüğü hemen belliydi. sütunlar, olduğu gibi, ağ belleğinin boyutuna karşılık geldi, ancak "RSNNS" de böyle bir parametre bulamadım, ancak olmaması imkansız, çünkü tekrarlayan ağın özü tam olarak bu.
2) " rminer " de tam olarak ne görmeliyim? "Arima" gibi bir şeyi kastediyorsanız, o zaman bu zaten tartışılan işe yaramaz.
Ben kendim birkaç adımı tahmin etmek için sınıflandırıcı için böyle bir hedef yazmaya çalıştım, tahmin etmek mümkün değildi, kesintiler bir şekilde garipti, ilk önce kalite düştü (bu normal, çünkü tahmin bir sonraki mum değil, ancak 5'inde veya 10'unda), anti-korelasyon en azından ve daha az belirgin olarak korundu, ancak şaka şu ki öncü bir etki alamadım, gösterge tersine dönüşleri piyasa dönüşleriyle aynı yerdeydi, yani, Aslında daha önce sahip olduğum şeyi aldım ama daha kalitesiz, neden anlamıyorum...
Niteliksel özelliklerin seçimi hakkında biraz konuşalım. bu konudaki düşüncelerim...
vurma! Abartacağım, ama bir örnek için gerekli ..
Özellikleri seçmek için (piyasayla ilgili) genel olarak kabul edilen tüm yöntemler, eğitime 100 gösterge atmaktan ibarettir. Örneğin, fiyatı en iyi tanımlayan 20 göstergeyi seçmek için farklı "soğukluğun" farklı yöntemlerini örnekleme ve kullanma, ancak bu yöntem çok kaba değil mi? Özellik seçimi için yöntemlerin tüm ilerlemesine ve gücüne rağmen çok ilkel değil mi? Bunun kaba ve ilkel olduğunu düşünüyorum ve seçim yöntemlerinin bununla hiçbir ilgisi yok, nedenini açıklamaya çalışacağım ...
Diyelim ki, sadece iki işarete sahip olan profesyonel bir tüccarın nasıl çalıştığını düşünelim (unutmayın, hala abartıyorum :)) Kulağa şöyle geliyor - seviye bozulursa ve RSI 0.9'un üzerindeyse sat...
Ticaret sistemi nedir? Ticaret sistemi bu durumda bir veri filtresi, işlemcinin gürültüye girmesine izin vermeyen bir filtre görevi görür ve bu örnekte RSI ile gürültünün payı şaka değildir %95, çünkü RSI aralığı -1'dir. 1'e ve tüccarın sadece >0.9'a ihtiyacı var, bu %5'lik. ..
Bundan şu sonuç çıkar ki, eğer Tanrı verirse, her işarette, yararlı bilgilerin %5'i ve hatta daha azı olacaktır ve kalan %95'in tamamı gürültü, gerekli olmayan gürültü, gürültüdür. ağın öğrenmesini engeller, gerekli olan gürültüyü silin... Yani, RSI ile bu örnekte yalnızca yararlı durumları izole etmeniz gereken her işaretten, bu 0,9 ila 1 aralığıdır, diğer her şey çöpte.. .
Ve şimdi gönderinin başına dönersek, 100 işaretiniz (göstergeniz) var, yapabileceğiniz tek şey (yöntem ne kadar havalı olursa olsun) en iyi göstergeleri seçmek, şimdi her göstergenin %95 gürültüye sahip olduğunu anlayarak, ne yaparsınız? Bu işaretlerin seçim kalitesi olduğunu mu düşünüyorsunuz? doğru, seçim kalitesi sıfıra yakın olacak, bu hem sizin hem de bu alandaki araştırmam tarafından onaylandı ...
Sonuç: Her burcu alıp faydalı olanı ondan izole etmek gerekiyor, bunun nasıl yapılacağına dair düşüncelerim var ama dile getirmeden önce bu konudaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve önerilerinizi duymak isterim.