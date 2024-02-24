Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 44

Alexey Burnakov :
Ve deneyebilirsiniz. Bazen dağıtımların kuyrukları kaldırılır ve bazen yardımcı olur.

Ve bazen patiler kesilir ;)

Neden bahsediyorsun?

 
Öğrenmek! pençeler, boynuzlar, toynaklar.

Bir dağıtımın kuyruklarından bir süreç hakkında çok şey söyleyebilirsiniz.

Bu arada ilgilenen var mı yok mu anlamadım. 5 yıl boyunca geçerliliği kanıtlanmış, eğitimli bir robota mı ihtiyacınız var?

Çok

tatilden döndüm. Dosyaları hazırlayabilir ve gönderebilirim ve kimin ihtiyacı varsa, kendisi için geliştirecektir.

 
Çok düşük karlılık .... Parayı bankada tutmak daha güvenlidir.

 
Ve yüksek bir ile, sadece yayınlamayacağım.

geliştirmek diyorum.

Buradaki en önemli şey, piyasada olduğu gibi karlı ve uygun olmamasıdır. Peki bir yolu yok.
 
Heykeli gördüm - tamamen mekanik olarak tepki verdim .. Elbette birinin buna ihtiyacı var.

 
Teşekkür ederim okudum ama bence konuyla hiç alakası yok daha az soyut bir şekilde açıklamaya çalışacağım...

Bir tahmincimiz var, rsi göstergesi olsun, 0'dan 1'e kadar bir değer aralığına sahip

1) 10 aralığa bölün

2) bu aralıklardan tahmin ediciler gibi bir şey yaparız

3) bunlara dayalı bir model oluşturuyoruz, rastgele olsun f.

4) ithalata bakın ve 10 aralıktan birinin diğerlerinden on kat daha güçlü olduğunu görün

5) Bir önceki gönderide sorduğum soruyu okuyun ;)

Bence burada kuyruklara ve dağılımlara ihtiyaç yok, değil mi?

 
Ve tamamen mekanik olarak yanlış çıktı. Dolar olarak yılda %20 verim bulamazsınız. Bu, FV'ye dayalı bir hesaplamadır.
 
Bir tahmin edicinin aralığından birkaç tahmin edici nasıl yapılır? anlamıyorum.
 
Tamam, bunlar tarihteki ticaretin çok iyi göstergeleri! Tebrikler.

