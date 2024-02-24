Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3374
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir süre önce, NS'nin tablo verileri için yeterince iyi olmadığını ve bunlarla uğraştığımızı ve görüntüler ve metin ayrıştırma için daha uygun olduğunu savunan bir makale vardı.
Biçimsel olarak kanıtlanması zor olsa da her zaman bariz görünmüştür.
Geçenlerde bu ifadeyi MO üzerine bir SHAD ders kitabında gördüm ve burada (teyit edilmeden) modern derin ağların tablo verileri üzerinde ağaç kabarmasından daha kötü çalışmadığı da söyleniyordu.
Yani veriler bir tabloya yazılırsa, tablo haline mi gelir?)
Yani verileri bir tabloya koyarsanız, tablo haline mi gelir?)
Bu gerçekten "bir zil sesi duydum ama nerede olduğunu bilmiyorum" ile ilgili.
Yüzde 100 çifte çevirinin ve nispeten eski adlandırma kurallarının harikaları.
Başlangıçta, daha çok tablolaştırılmış verilerle ilgiliydi (ezberlenmiş, önceden hesaplanmış, önceden bilinen). Tabular ve tablolaştırılmış çok sık karıştırılır.
Başlangıçta bu ham verilerle ilgilidir. Ya hemen tablolaşırlar ya da hiç tablolaşmazlar :)
tablo görsel bir temsil biçimidir. Bundan daha fazlası değil.
ve başlangıçta hiçbir şey hakkında değil, "bir yerde okuduğumu veya duyduğumu hatırlıyorum".
Telefondan gelen bir mesajı yanıtlamak için düğme yok. Sinir ağları başlangıçta tablo halindeki veriler üzerinde daha kötü performans gösterir. Bu sadece alışma meselesi.
Başlangıçta tablo verileri:
X; Y; H; S; V ;
Başlangıçta tablo halindeki veriler:
X; Y; H; S; V ;
Başlangıçta bir piksel matrisidir, veriler tablosal değil homojendir. Bu NS için iyidir. Burası bousting'i yendiği yerdir.
Tablo olarak sunulan ayrık veriler.
T.O. değil mi?
O zaman doğrudan kayboldum... tabular/tabular olmayan veri nedir..... tablo doğrusal bir metrik ve Y'nin sadece X'e bağlı olması mıdır? o zaman evet, hiç işe yaramaz, doğada böyle bir canavar yoktur.