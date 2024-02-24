Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3212
Ben yapmadım.
Olur böyle şeyler.
Kafanızı aynı duvara kaç kez vurabilirsiniz ve duvarda farklı bir duvar kağıdı olması ne fark eder?
Şimdiden tatile çıkmalısın ))Samantha Kleinberg tarafından yazılmış "Neden" adlı güzel bir kitap var. Okuyun ve sonra örneğin yeni bir seviye daha çizerken kendinize bu soruyu sorun.
Eğer ne üzerinde çalıştığımı anlasaydınız.... zevkle ciyaklardınız.
Piyasadaki seviyeleri inkar ediyorsanız, bu, giriş ve çıkış fiyatınızın belirli bir fiyatta olduğunu inkar ettiğiniz anlamına gelir.
Bu bunaklıktır, saf ve basit.
konsepti değiştirin, dekorasyonları değil.
Bu konsepti değiştiren karlı bir algotrader hatırlamıyorum. Ancak bunu Expert Advisors for the Market'in yazarları arasında gördüm. Orada genelci bir amatör olmak, dar bir uzman olmaktan muhtemelen daha kârlıdır. Ancak ciddi değişiklikler yapmaya karar vermek harika.
Zaten her gönderinden sonra ciyak ciyak bağırıyorum. )
Kârlı bir algo tüccarının konsepti değiştirdiğini hatırlamıyorum.
tanım :
Profesyonel - belirli bir mesleği (işi) mesleği haline getirmiş kişi; bazı faaliyet alanlarında yüksek sınıf uzman haline gelmiş kişi; belirli bir alanda çalışmak için iyi hazırlanmış, becerilere, niteliklere sahip bir uzman falan - filan - filan
Tanım :
Meslek - bir kişinin mesleği, genellikle geçim kaynağı, kişinin gelir elde ettiği emektir.
Dolayısıyla, profesyonel bir tüccarın piyasada işlem yaparak para kazanan ve bundan geçimini sağlayan bir tüccar olduğu ortaya çıkıyor.
Öyleyse neden o - profesyonel bir tüccar (karlı bir tüccar) ???????? kavramını değiştirsin.
Ben ne yazdım?
Aklın başına gelince atlatırsın.
Sanırım son zamanlarda birkaç kez OOS'den bahsetmiştim. Ama orada iyi OOS sizin terminolojinize göre "ayrı dosya" idi.
Eğer çok geçişli öğrenme söz konusuysa (bir sonraki aşama bir öncekinin hesaplamalarını kullanır), "peeking" olasılığı yüksektir. Genel bir tarif yok, ancak bir vakada aşağıdakileri yaptım.
Hesaplamayı hızlandırmak için gereksiz tiklerden kurtulmak gerekiyordu. Örneğin, tik sayısını 10 kat azaltırsanız, hesaplamalar aynı miktarda hızlanacaktır. Bu çok talep edilen bir eylemdir.
Benim durumumda, hangi tiklere ihtiyacım olduğunu ve hangilerine neredeyse hiç ihtiyacım olmadığını biliyordum. Her neyse, özel bir sembol oluşturdum ve özel ve orijinal olanlar üzerinde geri testlere başladım.
Burada inekliği açmak ve >%99 eşleşme elde etmek önemliydi. Başlangıçta çok fazla şey attığım ortaya çıktı ve farklı bir sonuç elde ettim (tabii ki orijinalinden daha iyi).
Sonunda orijinalinden daha azını atmaya başladım ve her şey eşleşmeye başladı. Aslında antrenmanlarda iki geçişli bir yöntem kullanıyorum.
Bu nedenle, muhtemelen, bir önceki geçişten sonra gözetlemeyi tespit etmek için ciddi hesaplamalardan önce bile yukarıda açıklanan kontrolü kullanabilirsiniz. Bir de büyükbabanın ileriye bakmayı tespit etme yöntemi vardır - "gerçek olamayacak kadar iyi". Yeni başlayanlar harika sonuçlara sevinirken, olgun olanlar üzülürler çünkü kendi hatalarını uzun süre aramak zorunda kalacaklarını fark ederler.
Kontrol edin, kontrol edin ve çok açık: yeni bir dosya alın ve sonuçları karşılaştırın.
Öğretmen ile yordayıcı arasında bir tür "ilişki" vardır ve bu da böyle nahoş bir sonuca yol açar. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, rastgele örnekleme ile elde edilen bir dosya üzerinde ders veriyorum, rastgele örneklemeden elde edilen kalıntıyı, yani aynı zamanda rastgele bir tahmin edici değerler dizisini kontrol ediyorum. Başka neye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Ama hayır, normal bir dosyaya geçiyoruz ve tamamen farklı bir sonuç alıyoruz.
Rastgele örneklenmiş bir dosyada öğrettiğime göre, rastgele örneklemin geri kalanını kontrol ederim.
Aklın başına geldiğinde bunu aşacaksın.
Bana şu sarı şeyin neden ters döndüğüne dair bir sebep bul.