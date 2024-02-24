Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3309
Sorunuzun cevabına ihtiyacım yok. Eğer cevabı bulursam, onunla nereye gideceğim? Sorunuzun cevabının pratik değeri nedir?
Sorunuzun cevabını EA'nın neresine ekleyeceğim? Sorunuzun cevabını IO'nun neresine koyacağım?
Cevabına ihtiyacım olmayan bir soruyu neden yüzlerce kez sorayım ki?
İşte sorunuzun cevabı (ya da daha doğrusu benim size ilk sorumun cevabı):
aralık dışında kalan kırmızı kesikli çizginin işaretini değiştirin, istenen aralıkta kalan şey aradığınız şeyin maksimum puanına sahip olacaktır, böylece optimizasyon MAKSİMUM'u bulmaya indirgenecektir. aradığınız şey mümkün olan maksimum puana sahip olacaktır.
Bu, kullandığınız skoru bir plato üzerinde uzanan maksimum değere sahip bir skora dönüştürmenin basit bir yoludur. ancak bu doğru yol değildir, doğru yol başlangıçta aradığınız yerde maksimuma sahip bir skor kullanmaktır.
Bu her şey için geçerlidir, sinir ağı eğitimi, fonksiyon optimizasyonu, strateji optimizasyonu, her şey.
Bu nedenle, "maksimum aramanıza gerek yok, istikrarlı bir plato aramanız gerekir" ifadesi doğası gereği hatalıdır ve tahminin hatalı kullanımına işaret eder.
Andrew NS eğitimi ile parametrelerini optimize etmeyi karıştırıyor sanırım
her ikisi de bir tür optimizasyon gibidir, bu da bir yavru kedinin üzerine çok fazla yiyecek döküldüğünde biraz endişe vericidir. her yerde yiyecek optimizasyonu var gibi görünüyor ve ne yiyeceği belli değil
İddianızın aksine, tahmini göstererek bir plato bulunduğunu gösterdiniz.
Bunu pratikte nereye uygulayabilirim?
Genellikle optimizasyona dayalı olan aşırı uyumu tartışıyoruz. test cihazında bu açıktır.
MO'da aşırı uyum, modelin farklı dosyalar üzerinde çalıştırılmasıyla ortaya çıkar. Model performansının değişimi süper uyumdur: hiçbir kritere gerek yoktur. Aşırı uyum ile ortaya çıkan bir paket de vardır.
Gökyüzünden, pardon, aşırı uçlarınızdan, işlerin farklı olduğu yere inin.
Sonuçta,"biz bulduk" ifadesi de bir tür düşünce sürecini (yinelemeleri) ima etmektedir.
Nihai model, beyin mi yoksa bilgisayar iterasyonları mı olduğunu ve ikisi arasında bir fark olup olmadığını nasıl biliyor?
Soru, Prado'nun makalesini onurlandırdıktan sonra ortaya çıktı
P hackleme, verileri istediğiniz gibi esnetmekle ilgilidir. Herhangi bir FF'yi alırsınız ve onu maksimize etmek için girdiye çok fazla veri eklersiniz. Eğer kötü maksimize ederse, daha fazla veri eklersiniz veya daha doğru bir optimizasyon algoritması seçersiniz. Yani, herhangi bir FF bu şekilde maksimize edilebilir. Bu, TC optimizasyonunda en sık karşılaşılan durumdur. Bu durumda, daha fazla veri - daha fazla aşırı eğitim. Seçenek yok. Global minimum-maksimum hiçbir şey söylemez. Mantıklı çözüm, yukarıda yazdığım gibi, özellik sayısını en aza indirirken FF'yi en üst düzeye çıkarmaktır. Tabiri caizse en az kötülük. Baes - bilimsel deyişle varyant değiş tokuşu.
Bir fıçı bal ve bir kaşık katran, böylece bal atılabilir. Stirlitz'in de dediği gibi, akılda kalıcı olan son cümledir.
Optimizasyon süreci bilinmeyen parametreler için bir araştırmadır.