Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3187

Yeni yorum
[Silindi]  
Olanların ne anlama geldiğini hiç anlamadım ama bu benim için normal bir ruh hali.
 
fxsaber #:.

ZЫ Genel olarak, iki sıra arasındaki farkları bulmaya çalışmak ilgi çekiyorsa, bunları sağlayabilir.

Size yazdıklarıma bir göz atın. Sonbaharda ancak kendim bakabileceğim.

 
Aleksey Nikolayev #

Forester#:

Gifleri yayınladığım örneklem ile bir deney yaptım, örneklemde zaten %47 birim var, veriler bir tabloda özetlenmiştir.


Sütunların içeriğinin açıklaması:

  • Üretim - sabit sayıda "1" ve "0" ile hedefin rastgele üretim sayısı, son satır - orijinal hedef
  • Tümünün benzerliği - hedefin benzerlik yüzdesi belirtilir.
  • Benzerlikler "1" - hedefin benzerlik yüzdesi belirtilir, ancak sadece "1" yanıtı için.
  • Benzerlik "0" - hedefin benzerlik yüzdesi belirtilir, ancak yalnızca "0" yanıtı için.
  • Q_All - 870 kuantum tablosu ve 6533 yüklem kullanılarak toplam kaç kuantum segmenti bulundu
  • Q_All% - orijinal hedefe sahip örneklemin yüzdesi olarak kaç tane "Q_All" olduğu
  • Q örneklendi - kaç kuantum segmentinin örneklendiğini gösterir (yalnızca aralıkta çakışmayanlar örneklenir)
  • Q selected% - orijinal hedefli örnekten yüzde ifadesi olarak kaç tane "Q seçildi".
  • Tahmin ediciler - örnekten kaç tahmin edici için verilen kriterleri karşılayan bir kuantum segmenti bulmak mümkün oldu
  • Tahmin Ediciler % - orijinal hedefe sahip örnekten yüzde ifade olarak kaç "Tahmin Edici" olduğu

Bir tahmin edici için toplamda birden fazla kuantum segmenti seçilebileceğini ve bu segmentlerin tahmin edici değer aralığında çakışmaması gerektiğini açıklayayım.

Benim hoşuma gitmeyen şey, hedeflerin %50'sine yakın bir kısmının yerinde bırakılmasıdır ki bu da sonucun değerlendirilmesini olumsuz etkileyebilir.

Aslında, rastgele hedeflerde oldukça fazla kuantum segmenti bulunduğu ortaya çıktı, ancak bazı kümeler oldukları için (muhtemelen), farklı tablolar koordinatlarını üst üste bindirdi, bu nedenle örtüşmeyen aralıkları seçtikten sonra, bu kuantum segmentlerinin kalitesinin (faydasının) orijinal olanlardan 10 kat daha kötü (daha az) olduğu ortaya çıktı. Buna göre, ortalama olarak, orijinal hedefe sahip örnekte, kuantum kesimleri farklı tahminciler için 3,5 kat daha fazla bulundu.

Sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eklenmiştir:

Rastgele hedefin ve orijinalin ikili dizi grafiği şöyle görünür


 
Aleksey Vyazmikin #:

Gifleri yayınladığım örneklem ile bir deney yaptım, örneklemde zaten %47 birim var, veriler tabloda özetlenmiştir.


Sütunların içeriğinin açıklaması:

  • Üretim - sabit sayıda "1" ve "0" ile hedefin rastgele üretim sayısı, son satır - orijinal hedef
  • Tümünün benzerliği - hedefin benzerlik yüzdesi belirtilir.
  • Benzerlikler "1" - hedefin benzerlik yüzdesi belirtilir, ancak yalnızca "1" yanıtı için.
  • Benzerlik "0" - hedefin benzerlik yüzdesi verilir, ancak yalnızca "0" yanıtı için.
  • Q_All - 870 kuantum tablosu ve 6533 yüklem kullanılarak toplam kaç kuantum segmenti bulundu
  • Q_All% - orijinal hedefe sahip örneklemin yüzdesi olarak kaç tane "Q_All" olduğu
  • Q örneklendi - kaç kuantum segmentinin örneklendiğini gösterir (yalnızca aralıkta çakışmayanlar örneklenir)
  • Q selected% - orijinal hedefli örnekten yüzde ifadesi olarak kaç tane "Q seçildi".
  • Tahmin ediciler - örnekten kaç tahmin edici için verilen kriterleri karşılayan bir kuantum segmenti bulmak mümkün oldu
  • Tahmin Ediciler % - orijinal hedefe sahip örnekten yüzde ifade olarak kaç "Tahmin Edici" olduğu

Bir tahmin edici için toplamda birden fazla kuantum segmenti seçilebileceğini ve bu segmentlerin tahmin edici değer aralığında çakışmaması gerektiğini açıklayayım.

Benim hoşuma gitmeyen şey, hedeflerin %50'sine yakın bir kısmının yerinde bırakılmasıdır ki bu da sonucun değerlendirilmesini olumsuz etkileyebilir.

Aslında, rastgele hedeflerde oldukça fazla kuantum segmenti bulunduğu ortaya çıktı, ancak bazı kümeler oldukları için (muhtemelen), farklı tablolar koordinatlarını üst üste bindirdi, bu nedenle örtüşmeyen aralıkları seçtikten sonra, bu kuantum segmentlerinin kalitesinin (faydasının) orijinal olanlardan 10 kat daha kötü (daha az) olduğu ortaya çıktı. Buna göre, ortalama olarak, orijinal hedefe sahip örnekte, kuantum kesimleri farklı tahminciler için 3,5 kat daha fazla bulundu.

Sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Alexei için bir soru. İstatistiksel teori konusunda güçlü değilim. Ben sadece nesil yerine hedefi karıştırmayı önerdim.
 
Forester #:
Alexei için bir soru. İstatistiksel teori konusunda iyi değilim. Ben sadece nesil yerine hedefi karıştırmayı önerdim.

Anlıyorum.

Size başka bir önerim var, orman oluşturma sürecini daha yönetilebilir hale getirsek ve seçilen kuantum segmentinin belirli bir alt örneğini her ağaç için bir kök olarak alsak nasıl olur?

Derinliği 2-3 bölme civarında yapın, böylece yaprağa göre sınıflandırılabilir sınıf örnekleri en az %1 olacaktır.

Modelin daha istikrarlı olacağını düşünüyorum.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Gifleri yayınladığım örneklem ile bir deney yaptım, örneklemde zaten %47 birim var, veriler tabloda özetlenmiştir.


Sütunların içeriğinin açıklaması:

  • Üretim - sabit sayıda "1" ve "0" ile hedefin rastgele üretim sayısı, son satır - orijinal hedef
  • Tümünün benzerliği - hedefin benzerlik yüzdesi belirtilir.
  • Benzerlikler "1" - hedefin benzerlik yüzdesi belirtilir, ancak yalnızca "1" yanıtı için.
  • Benzerlik "0" - hedefin benzerlik yüzdesi verilir, ancak yalnızca "0" yanıtı için.
  • Q_All - 870 kuantum tablosu ve 6533 yüklem kullanılarak toplam kaç kuantum segmenti bulundu
  • Q_All% - orijinal hedefe sahip örneklemin yüzdesi olarak kaç tane "Q_All" olduğu
  • Q örneklendi - kaç kuantum segmentinin örneklendiğini gösterir (yalnızca aralıkta çakışmayanlar örneklenir)
  • Q selected% - orijinal hedefli örnekten yüzde ifadesi olarak kaç tane "Q seçildi".
  • Tahmin ediciler - örnekten kaç tahmin edici için verilen kriterleri karşılayan bir kuantum segmenti bulmak mümkün oldu
  • Tahmin Ediciler % - orijinal hedefe sahip örnekten yüzde ifade olarak kaç "Tahmin Edici" olduğu

Bir tahmin edici için toplamda birden fazla kuantum segmenti seçilebileceğini ve bu segmentlerin tahmin edici değer aralığında çakışmaması gerektiğini açıklayayım.

Benim hoşuma gitmeyen şey, hedeflerin %50'sine yakın bir kısmının yerinde bırakılmasıdır ki bu da sonucun değerlendirilmesini olumsuz etkileyebilir.

Aslında, rastgele hedeflerde oldukça fazla kuantum segmenti bulunduğu ortaya çıktı, ancak bazı kümeler oldukları için (muhtemelen), farklı tablolar koordinatlarını üst üste bindirdi, bu nedenle örtüşmeyen aralıkları seçtikten sonra, bu kuantum segmentlerinin kalitesinin (faydasının) orijinal olanlardan 10 kat daha kötü (daha az) olduğu ortaya çıktı. Buna göre, ortalama olarak, orijinal hedefe sahip örnekte, kuantum kesimleri farklı tahminciler için 3,5 kat daha fazla bulundu.

Sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eklenmiştir:

Rastgele hedefin ve orijinalin ikili dizi grafiği şöyle görünür


On simülasyon hiçbir şey değildir, istatistiksel anlamlılık için binlerce simülasyona ihtiyacınız vardır.

Ayrıca belirli bir vaka hakkında uzman görüşü vermeye hazır değilim, sadece olası sorunlara ve bunları çözmenin yaygın yollarına işaret ettim.

[Silindi]  
Aleksey Vyazmikin #:

Sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eklendi:

Hedef rastgele ve orijinalin ikili dizi grafiği şöyle görünür

Anlamsız ve acımasız bir saçmalık yapıyorsun. Saber en azından yarım saat içinde oldu ve unuttu.
 
Aleksey Nikolayev #:

On simülasyon hiçbir şeydir, istatistiksel anlamlılık için binlercesine ihtiyacınız vardır.

Ayrıca belirli bir vaka hakkında uzman görüşü vermeye hazır değilim, sadece olası sorunlara ve bunları çözmenin yaygın yollarına işaret ettim.

Binlerce - çok fazla hesaplama kaynağı gerektiriyor - bir geçiş - yaklaşık 40 dakika - bir ekran kartında temel hesaplama.

Genel olarak bu testin yalnızca tahmin edicinin farklı aralıklarında bu tür kümelerin olasılığını kontrol etmenize izin verdiğini düşündüm.

Ve başlangıçta seçilmiş olan kuantum segmentinin belirli bir aralığına isabet etme olasılığına bakmak gerekir.

Ve yine de bu tür bir testin güvenilirliği için hedefin yüzde ifadesindeki farkı sorusu hakkındaki görüşü duymak isterim.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Anlamsız ve acımasız bir saçmalık yapıyorsun. Saber en azından yarım saat içinde bunu yaptı ve unuttu.

Başkalarının performansı hakkındaki değerlendirmelerinizi kendinize saklayın, özellikle de diğer kişinin ne yaptığını anlamadığınızda.

Yapıcı eleştirilere açığım ve sizden gelen hiçbir eleştiri yok.

[Silindi]  
Aleksey Vyazmikin #:

Başkalarının performansına ilişkin değerlendirmelerinizi kendinize saklayın, özellikle de karşınızdaki kişinin ne yaptığını anlamadığınız durumlarda.

Ben yapıcı eleştiriye açığım ama sen değilsin.

Saçmalık yapıyorsunuz. Rastgele HERHANGİ bir sonuç alacağınız birkaç kez yazıldı. Görmek için gözlerinizi açın. Ekleyecek bir şey yok :)

En azından ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı anlayabilir misiniz :)
1...318031813182318331843185318631873188318931903191319231933194...3399
Yeni yorum