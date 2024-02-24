Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3181
Şimdi aklıma geldi ki
1) Bir süreci anlamak içinilk girişim onu bazı ilkellere ayırmaktır (parçalara ayırmak), örneğin sıkıştırma algoritmaları, çeşitli ayrıştırmalar, ayrıştırmalar....
2) İkinci adım, bu ilkeller (kırık parçalar ) arasındaki etkileşimlerin kombinasyonlarını aramaktır .
3) Gereksiz olanlar atılır ve geriye sadece öz kalır. Filtreleme...
Tıpta, 100 hastayı alıp yarısına ilaç yarısına plasebo verdiğiniz ve bunu sözde istatistiksel olarak anlamlı sonuçları haklı çıkarmak için İSTATİSTİK olarak sunduğunuz sözde kanıta dayalı yaklaşım beni her zaman şaşırtmıştır.
Bana evrensel ölçekte bir hile gibi geliyor.
Sabit süreçler için 100 bir örnek değildir, ama işte bir insan, 100'ünün hepsi HER ZAMAN farklıdır, farklı şiddette bir sürü başka hastalığa sahiptir, farklı hayatlar yaşar ve hepsinin test edilen ilaçla bilinmeyen bir korelasyonu vardır. Buna kanıta dayalı tıp denir.
Tek kelimeyle, evrensel bir tıbbi dolandırıcılık.
Her zaman üçe kadar) Ve 5 yıllık dahili in vitro araştırmadan sonra sadece bir kontrol çalışması (farmakope makalesi bunun üzerine yazılmıştır), daha sonra genellikle koşullardan ve ilacın nasıl çalıştığının anlaşılması ve eğer işe yaramazsa, kullanımın 5 yıla kadar izlenmesi).
Tıbbi araştırmanın uygun kurallarını çiğnemenin politik riskleri büyüktür))
Ama para çok büyük...)))))
Ya da belki de bunun kanıtlarla HİÇBİR ilgisi yoktur ve en iyi ihtimalle istatistiksel olarak okuma yazma bilmeyen nüfusun çoğunluğunu hedef alan haksız bir reklamdır. Ne pahasına olursa olsun paraya duyulan sıradan bir açlık.
Covid konusuna değindiğimize göre.
Sağlık Bakanlığı'nın 20 yıl önce kanıta dayalı tıbbın gereklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak yazdığı talimatları ele alırsanız, o zaman tüm dünyada olduğu gibi biz de (1) salgın yoktu ve (2) aşı yoktu. Ve sonra sizin"Ama bazı kanıtların olması hiç olmamasından iyidir" ilkenize göre, geçici yönetmelikler çıkardık ve kendi talimatlarımızı görmezden gelerek hızla milyarlar kazanmaya başladık. İstatistikleri göz ardı ederek tıp tehlikeli hale geldi.
Bu istatistikte dürüstlükle ilgili. Ya istatistiğin gerekliliklerini harfiyen yerine getiririz ya da o istatistik değildir.
Büyük örneklem gerekliliği konusunda sadece kısmen haklısınız. Asimptotik testler küçük örneklerde iyi çalışmazken, kesin testler oldukça iyi çalışır.
İlaç testlerinde matematiksel sorunların yanı sıra pek çok başka sorun da var, ancak bunları bir şekilde çözmeye çalışmak, her şeyi iptal edip muzla tedaviye geri dönmekten daha iyidir.
Verilerle çalışma konusunda ilginç bir yaklaşım, bu tür algoritmaları daha önce hiç görmedim
https://www.google.com/search?q=blockcluster+r+package&oq=blockclustering+r+&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l3.8329j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Forester #
Doğru anladıysam bu şekilde yaptım - hedefin bulunduğu sütundaki/dizideki birim sayısını sayın ve ardından yeni diziyi rastgele birimlerle doldurun, ardından yenisini eskisine kopyalayın.
ile net değil, sütunları bu şekilde karıştırıyorum. Bu örnekte, dizin dizisi karışıktır, ancak veri türünü
ile değiştirerek verinin kendisini karıştırabilirsiniz.
Özellikle i--
ile karmaşık bir şeyiniz var.
Bu, satır zaten dışarı atılmışsa, başka bir deneme alır ve değer bire eşitse dışarı atılır.
İlginç ve daha çok yönlü görünüyor.
Her neyse, iki geçiş yapıldı - örnekteki birimlerin %18'i, ilk geçişte bir kuantum segmenti bulundu, ikinci geçişte ise iki.
Hatta biraz şüpheli derecede küçük.
Eklendi - üçüncüde yine.
Yani yöntemimin işe yaradığı kabul edilebilir mi?
Değişiklikten sonra kodda bir hata aranıyor
Hata yok hayır