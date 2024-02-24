Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3183
Aynı algoritma aracılığıyla hem OOS çalışan modelleri hem de çalışmayan modelleri tam olarak aynı şekilde elde ediyorum. Sembol aynı, yeni bir rastgeleleştirme eklenmedi. Sadece rastgele olarak ya uzun süreli modeller ya da yerel modeller buluyor. Çünkü rastgele bir alt örnek üzerinde eğitim (çizgi ile seçilen aralık içinde %40) ve hala rastgeleleştirme yoluyla desen arayan diğer rastgeleleştiricilere dayanıyor, rastgeleleştirme de bunu takip ediyor.
Bir.
Bu ifadeyi anlamıyorum. Aşağıdaki iki seçenekle ne kastediliyor?
Rastgeleleştirme algoritması aşağıdaki gibidir:
Evet, vurgulanan
Birçok kez, birçok karakter çalıştırmanız gerekir. Yukarıda aşırı örnekleyicimin bir örneğini gösterdim. Sadece aynı satırdan eğitim için rastgele örnekler çekiyor ve sonuçlar OOS'de her zaman farklı oluyor.OOS'de tam olarak aynı keskin düşüşler.
Kahretsin, bunu nasıl basit bir şekilde ifade edeceğimi bilmiyorum.
İfadeniz.
Genel olarak sadece 1000 TS varyantınız olduğunu düşünün.
1. ve 2. adımlarınız
1) İyi bir TS için optimizasyon/arama yapmaya başlarsınız, bu traine verisidir (uydurma/arama/optimizasyon).
Diyelim ki TC'nin para kazandırdığı 300 varyant buldunuz...
2) Şimdi bu 300 varyanttan OOS'u geçecek bir TC arıyorsunuz, bu test verisidir. Hem traine hem de testte (OOS) kazanan 10 TC buldunuz diyelim.
Peki 2. nokta nedir?
Bu aynı fittingin devamıdır, sadece aramanız(fitting/arama/optimizasyon) biraz daha derin veya karmaşık hale gelmiştir, çünkü artık tek bir optimizasyon koşulunuz (ticareti geçmek) değil, iki koşulunuz vardır (testi geçmek + ticareti geçmek).
Bir milyon kat daha fazla varyant olduğunu hayal edelim: 1 milyar TC, 300 milyon TC varyantı bulunur, burada eğitilmiş örnekte para kazanır - bu p.1'dir.
p.1.'de optimizasyon bazı uygunluk fonksiyonları üzerinde yapılır. Değer ne kadar yüksekse, uygunluğun o kadar yüksek olduğu varsayılır. Yani optimizasyon küresel maksimum değeri bulmakla ilgilidir. Tüm bunlar p.1.
Train_optim + test_forward modeline (train+test)_optim'den daha fazla güvenmeniz gerektiğini düşünüyor musunuz?
Yani bu en saf haliyle bir uyumdur.
Ancak ikincisini yaparsanız, bu bir uyum değildir.
Aynı sembol üzerinde olmayan bir eğitim aldım. Açıkçası rastgeleleştirme bulutunda herhangi bir özelliğe sahip seriler vardır.
Ön taraf daha kötü ve arka taraf daha iyi. Tersi durumlar da tamamen aynı. Sadece şu anda çok fazla yeniden inşa yapmadım.
Anladım. Özür dilerim.
Birden fazla özellik üzerine eğitim aldım. Açıkçası, rastgeleleştirme bulutunda herhangi bir özelliğe sahip satırlar vardır.
Ben bir sorun göremiyorum. Tüm bu TS'ler rastgeledir çünkü durağan olmayan bir piyasada işlem yaparlar. Ancak bazı varyantlar belli bir perspektifte kâr getirebilir.
Gerçek sembol üzerinde böyle bir etkim yok. Optimizasyon aralığının herhangi bir %40'ını seçiyorum ve bundan sonra sonuçlar OOS üzerinde çok benzer.
Bu, rastgeleleştirme için seçtiğim ve eğitim grafiklerini verdiğim semboldür.
OOS üzerinde tam olarak aynı keskin düşüşler.
Onları her zaman görmüyorum.
Yine de kenelerde daha fazla alfa olduğu anlamına geliyor. İçlerinde hızlıca arama yapmanın bir yolunu buldum (MO aracılığıyla çok uzun olurdu). İşim bittiğinde sonuçları daha sonra yayınlayacağım.