Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3098
Oraya gidiyordu.
MO'da balık olmadığı, bu konu başlığı tarafından defalarca kanıtlanmış %100 ve açık bir gerçektir.
İnternette bunu neşeyle söylüyorlar.
Etrafınıza bakın.
Bilinmelidir ki MO ts'un diğerlerinden hiçbir farkı yoktur, başarı oranı ortalama olarak aynıdır (yaklaşık sıfır, ancak bazen devam eder)
Vurgulanan kısma katılıyorum.
herkes buna sahip değil:
Hayır, Neira değil (işlemcisi böyle bir çözüm bulmaktansa kaynatmayı tercih ederdi), ben kendim yaptım.
Eğitim örneğindeki önyargıyı (asıl önemli olan budur) ve çapraz doğrulama yoluyla varyansı ortadan kaldırdığımız için, model yeni veriler üzerinde +- yeterli davranmaya başlar. Daha sonra ince ayar yapılabilir.
Bunu zamanla değil, adımlarla yaparsanız, sizinki kadar güzel olacaktır.
Zamana göre değil, adımlara göre yaparsanız, sizinki kadar güzel olacaktır.
Fişler menzil dışında sanırım. Aşağıdaki eurodoll grafiğinden, aşağı yukarı eşit işlem görüyor. Ancak OOS, eşit eğitim ve OOS süresiyle her zaman daha az işleme sahiptir. Çünkü ölçümler daha kötü. Henüz mükemmel hale getirmeyi başaramadık.
Bir zaman grafiği deneyin. Aynı olacağı göz ardı edilemez....
Kozul, model sonuçları üzerindeki etkisini tahmin etmek için bazı harici parametreler kullanır. Bu bir tahmin edici veya ikili değişken, herhangi bir şey olabilir. Hatta tahmin edicilerin farkı bile olabilir.
Daha sonra, farklı teknikler kullanılarak, bu parametrenin tahminler üzerindeki etkisine ilişkin çıkarım yapılır. Bundan sonra, örneğin etiketlerin yeni değerlerini elde etmek için bu etki göz önünde bulundurularak model yükseltilebilir. Ve çift makine öğreniminde yapıldığı gibi modelin yeni katsayıları. Orada 2 model vardır: biri debias, diğeri denoise yapar. Tahmin sürecinde çapraz doğrulama kullanıldığından, yeni parametreler yeni veriler üzerinde de daha sağlamdır. Daha sonra nihai model eğitilir.
Parmaklarla anlatmak zor, özel literatürü okumak daha iyi. Birkaç varyant yaptım, işe yarıyorlar. Konu kendi nüansları ile oldukça büyük. En sevdiğiniz "paketler" var.
Hem tamamen ampirik yaklaşımlar hem de Chernozhukov'unki gibi kesin olarak kanıtlanmış yaklaşımlar var. Genel olarak güzel bir teknik.
Piyasada pek çok farklı yöntem var. İşe yaradıklarına dair çok az kanıt var. Yani soru şu ki, şimdi varyansın toplamda arttığı tahmin edicilerin alanlarını bulmaya ve bunları dışlamak için bir model oluşturmaya çalışıyorsunuz ve ardından sınıflandırmadan sonra artıklar üzerinde modeli ticarette uygulamak için eğitim veriyorsunuz?
Zaman çizelgesini deneyin. Aynı olması mümkün....
Böyle pencereler yok büyük, ortalama eşit, kontrol edildi. İşaretler aralıkların ötesine geçtiğinde diğer TC'lerde de böyleydi.
Dışarıda bir sürü yöntem var. İşe yaradıklarına dair çok az kanıt var. Yani soru şu, şimdi toplamda varyansın arttığı tahmin edicilerin alanlarını bulmaya ve bunları dışlamak için bir model oluşturmaya çalışıyorsunuz ve daha sonra sınıflandırmadan sonra artıklar üzerinde modeli ticarette uygulamak için eğitildiniz mi?
Ben çıkmıyorum. Sadece eşik yüksek ve birçok anlaşmayı kesiyor. Ortadan aktive ederseniz, çok daha kötü olacaktır. Genel olarak, ticaret göstergelerini de kendiniz yükseltiyorsunuz (bugün yazdınız).