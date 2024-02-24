Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3098

Yeni yorum
[Silindi]  
Renat Akhtyamov #:

Oraya gidiyordu.

MO'da balık olmadığı, bu konu başlığı tarafından defalarca kanıtlanmış %100 ve açık bir gerçektir.

İnternette bunu neşeyle söylüyorlar.

Etrafınıza bakın.

MO ts'nin diğerlerinden farklı olmadığını, ortalama başarı oranının aynı olduğunu (yaklaşık sıfır, ancak bazen işe yarıyor) bilmenize izin verin

Ancak MO'dan sonra, göstergeli olanlara geri dönmek, bir Mercedes'ten Zaporozhets'e geçmek gibi. Sürüyor gibi görünüyor ama hisler aynı değil.

Yaşlılıkta marasmus yaşamak istemiyorsanız ve gücünüzü korumak istiyorsanız, bonus beyin eğitimidir :)

Gerçekten zeki olursunuz (özellikle siz değil) ve dünyaya farklı bakarsınız. Yani işe yaramasa bile, yine de kar payı alırsınız.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bilinmelidir ki MO ts'un diğerlerinden hiçbir farkı yoktur, başarı oranı ortalama olarak aynıdır (yaklaşık sıfır, ancak bazen devam eder)

Ancak MO'dan sonra, göstergeli olanlara geri dönmek, bir Mercedes'ten Zaporozhets'e geçmek gibi. Sürüyor gibi görünüyor ama hisler aynı değil.

Yaşlılıkta marasmus hastalığına yakalanmak istemiyorsanız ve gücünüzü korumak istiyorsanız, bonus beyin eğitimidir :)

Gerçekten zeki olursunuz (özellikle siz değil) ve dünyaya farklı bakarsınız. İşler yolunda gitmese bile, yine de kar payı alırsınız.

Vurgulanan kısma katılıyorum.

herkes buna sahip değil:

Hayır, Neira değil (işlemcisi böyle bir çözüm bulmaktansa kaynatmayı tercih ederdi), ben kendim yaptım.

 
Maxim Dmitrievsky #:


Eğitim örneğindeki önyargıyı (asıl önemli olan budur) ve çapraz doğrulama yoluyla varyansı ortadan kaldırdığımız için, model yeni veriler üzerinde +- yeterli davranmaya başlar. Daha sonra ince ayar yapılabilir.


Bu arada, işlemler arasında tek tip bir adımla değil, zamana göre bir grafik yapmayı denediniz mi?
Yoksa benimki gibi 5 yıl boyunca yarım yıl boyunca sadece 2 büyüme alanı, geri kalan zaman neredeyse işlemsiz olabilir. Ve aynı nedenle 2 yıl düşüşte. Gerçekte böyle bir şey koyamazsınız ...

Bunu zamanla değil, adımlarla yaparsanız, sizinki kadar güzel olacaktır.

[Silindi]  
Forester #:

Bu arada, işlemler arasında eşit bir adımla değil, zamana göre bir grafik yapmayı denediniz mi?
Yoksa 5 yıl boyunca sahip olduğum gibi, yarım yıl boyunca sadece 2 büyüme alanı, geri kalan zaman neredeyse işlemsiz olabilir. Ve aynı nedenden dolayı 2 yıl düşüşte. Gerçekte böyle bir şey koyamazsınız ...

Zamana göre değil, adımlara göre yaparsanız, sizinki kadar güzel olacaktır.

Fişleriniz muhtemelen menzil dışında. Aşağıdaki Eurodoll grafiği, aşağı yukarı eşit işlem görüyor. Ancak OOS, eşit eğitim süresi ve OOS ile her zaman daha az ticarete sahiptir. Çünkü ölçümler daha kötü. Henüz mükemmel hale getirmeyi başaramadım.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Fişler menzil dışında sanırım. Aşağıdaki eurodoll grafiğinden, aşağı yukarı eşit işlem görüyor. Ancak OOS, eşit eğitim ve OOS süresiyle her zaman daha az işleme sahiptir. Çünkü ölçümler daha kötü. Henüz mükemmel hale getirmeyi başaramadık.

Bir zaman grafiği deneyin. Aynı olacağı göz ardı edilemez....

 
Maxim Dmitrievsky #:

Kozul, model sonuçları üzerindeki etkisini tahmin etmek için bazı harici parametreler kullanır. Bu bir tahmin edici veya ikili değişken, herhangi bir şey olabilir. Hatta tahmin edicilerin farkı bile olabilir.

Daha sonra, farklı teknikler kullanılarak, bu parametrenin tahminler üzerindeki etkisine ilişkin çıkarım yapılır. Bundan sonra, örneğin etiketlerin yeni değerlerini elde etmek için bu etki göz önünde bulundurularak model yükseltilebilir. Ve çift makine öğreniminde yapıldığı gibi modelin yeni katsayıları. Orada 2 model vardır: biri debias, diğeri denoise yapar. Tahmin sürecinde çapraz doğrulama kullanıldığından, yeni parametreler yeni veriler üzerinde de daha sağlamdır. Daha sonra nihai model eğitilir.

Parmaklarla anlatmak zor, özel literatürü okumak daha iyi. Birkaç varyant yaptım, işe yarıyorlar. Konu kendi nüansları ile oldukça büyük. En sevdiğiniz "paketler" var.

Hem tamamen ampirik yaklaşımlar hem de Chernozhukov'unki gibi kesin olarak kanıtlanmış yaklaşımlar var. Genel olarak güzel bir teknik.



Eğitim örneğindeki önyargıyı (asıl önemli olan budur) ve çapraz doğrulama yoluyla varyansı ortadan kaldırdığımız için, model yeni veriler üzerinde +- yeterli davranmaya başlar. Daha sonra ince ayar yapılabilir.


Piyasada pek çok farklı yöntem var. İşe yaradıklarına dair çok az kanıt var. Yani soru şu ki, şimdi varyansın toplamda arttığı tahmin edicilerin alanlarını bulmaya ve bunları dışlamak için bir model oluşturmaya çalışıyorsunuz ve ardından sınıflandırmadan sonra artıklar üzerinde modeli ticarette uygulamak için eğitim veriyorsunuz?

[Silindi]  
Forester #:

Zaman çizelgesini deneyin. Aynı olması mümkün....

Böyle büyük pencereler yok, ortalama tekdüze, kontrol ettim. İşaretler aralıkların ötesine geçtiğinde diğer TS'de oldu.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Böyle pencereler yok büyük, ortalama eşit, kontrol edildi. İşaretler aralıkların ötesine geçtiğinde diğer TC'lerde de böyleydi.
Bende yok. Eşik sadece yüksek ve birçok ticareti kesiyor. Ortadan etkinleştirirseniz, çok daha kötü olacaktır. Genel olarak, ticaret göstergelerini de kendiniz yükseltirsiniz (bugün yazdınız).
[Silindi]  
Aleksey Vyazmikin #:

Dışarıda bir sürü yöntem var. İşe yaradıklarına dair çok az kanıt var. Yani soru şu, şimdi toplamda varyansın arttığı tahmin edicilerin alanlarını bulmaya ve bunları dışlamak için bir model oluşturmaya çalışıyorsunuz ve daha sonra sınıflandırmadan sonra artıklar üzerinde modeli ticarette uygulamak için eğitildiniz mi?

Sadece kozul'u tartışabilir miyiz, benim ts'mi değil

Önce kabullenmenin zor (Sanych için dayanılmaz) aşaması, sonra alıştırma, sonra aşk. 😀

[Silindi]  
Forester #:
Ben çıkmıyorum. Sadece eşik yüksek ve birçok anlaşmayı kesiyor. Ortadan aktive ederseniz, çok daha kötü olacaktır. Genel olarak, ticaret göstergelerini de kendiniz yükseltiyorsunuz (bugün yazdınız).
Sinyal seviyesinden çok fazla hesaplama vardı.

1...309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105...3399
Yeni yorum