Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2759
Fraktallar ve diğer şeyler hakkında bir yerlerde, son fiyatın her zaman en iyi tahmin gücüne sahip olmadığı düşüncesi vardı. Yani, bazen pencereyi koşullara göre veya başka bir ns aracılığıyla durdurmak gerekir, böylece önceki çubuklar tahmine katılır, sonuncular değil. Ve bu yüzden tarih boyunca ileri geri koşmak zorundadır.
Bu daha çok zaman sabit olmayan bir penceredir. Ve 10 sütun beslediğimiz için 10 olacağız.
Bir düzine ZZ sütunu beslemeyi denedim (her zamanki gibi %5050 aldım). Oluşum zamanları her zaman farklıdır ve son diz 1 ila birkaç çubuk önce oluşmuştur. Bunun normal çubukların kendi çubuklarına dönüşümü olduğunu söyleyebilirsiniz. Benim durumumda zikzak diz bir çubuk oluşturuyordu. Bir yıl önce Prado burada hatırlandı, çubukları zamana göre değil, işlem hacmine göre, örneğin 100 lota göre yeniden inşa etmeyi önerdi.
Ham fiyat, zaman, "hacim" ve "dolar" mum örnekleri
Kafam tahta gibi, daha sonra bir örnek yapacağım
"Örneklem dışı" sonuçların önemini abartıyorsunuz.
"Örneklem dışı", eğitim örneği ile örneklem dışı arasında çok büyük bir fark (muhtemelen %20'den fazla) varsa, modelin aşırı eğitimini tanımlamak için bir şeyler sunabilir. Şimdiye kadar bildiğim tek kanıt, tahmin edicinin tahmin yeteneğinin sd'sinde %20'den fazla olmayan küçük bir varyasyon.
Tahmin edicilere tükür ve eziyet et. Belki öğretmenle birlikte.
Tahmin edicileri onlarca, yüzlerce hayal etmek ve clave etmek ve daha sonra bunları etkilerine, tahmin yeteneklerine, öğretmenle bilgilendirici bağlantılarına göre seçmek gerekir.
İhtiyacınız olan her şey sizden önce kodlandı.
-- ve ben hiçbir zaman mevcut kütüphanelerde bir şeylerin eksik olduğunu söylemedim.... cevap, kütüphaneden, yorum yapmayan biri tarafından çarpık yorumlanmasından daha fazlasını bekleyen biri içindi... siz de kendi yorumlarınıza hitap etseniz daha iyi olur..... (size yönelik olmayan cevabıma değil).
Nedenini bilmiyorum ama özür dilerim.
Yorumumdan dolayı tamamen anlaşılmaz bir kırgınlık oluştu.
Olmamalıydı. ama bu sizin veri analiziniz, en iyisini siz bilirsiniz.
Yeniden örnekleme, aykırı değerleri ortadan kaldırmak ve örneği Gausslaştırmak için yapılır.
Ne için olduğunu biliyorum,
BP analizinde bunu neden önerdiğinizi bilmiyorum,
Bunu nerede ve ne zaman kullandıklarını ve kendilerinin kullanıp kullanmadıklarını görmedim ve BP analizinde bunun anlamını ve mantığını ve geçerliliğini görmüyorum....
2. Son derece ilginç, özellikle entropi konusunda. Sonucu görmek isterim . Korelasyon durağan seriler içindir, bunu unutabiliriz.
korelasyon bağımlılıkları ortaya çıkarır (eğer düzgün çalışılırsa)... hedefin faktör(ler)deki gelecekteki kontrollü, bilinen, kolayca tahmin edilebilen (varsa) değişikliklere olan bağımlılıklarına dayanarak - ve bir tahmin/tahmin yapılır.
veya
Tahmin, hedefte zaman içinde tespit edilen değişim modellerine dayalı olarak yapılır
== Bu iş hep böyle yapılırdı
== korelasyonları reddediyorsanız, bu sizin hakkınızdır, ancak analizlerde amaçları doğrultusunda kullanamamak onları işe yaramaz hale getirmez... ("Korelasyon" kelimesinden neden hoşlanmadığınız ve korelasyonel olmayan ancak bazı psişik "tahmin gücü" olan şeylerle ilgili sürekli tartışmanın ötesindeyim.Nobel Ödülü için icat ettiğiniz) - sadece psişik öngörü yeteneklerinizle ortaya çıkmanızdan birkaç yüzyıl önce oluşturulmuş olan tahmindeki doğal kavramsal aygıtı çarpıtmak - tahminin nesnelliğini (belirli durumlarda tespit edilebilir bağımlılıklara güvenmeyi yasaklamayan) çarpıtmaktadır.
Not: Bu arada size zaten bir ipucu verilmişti
regresyon zaten tahmin edicilerin önemini karşılaştırmanıza izin verir. Diğer adımlar analiz sonuçlarına dayanmaktadır.
ama nedense her şeyi ma-shkas'a indirgediniz.....
Tahmin edicilere tükür ve yüzüne vur. Belki öğretmenle birlikte.
Tahmin edicileri onlarca, yüzlerce hayal etmek ve çırpmak ve ardından etkilerine, tahmin yeteneklerine, öğretmenle olan bilgilendirici bağlantılarına göre seçmek gerekir.
Onları ne yapmalı? Elli göstergeden, her türlü ayarla - milyonlarca varyant ortaya çıkacaktır.
Ve hepsinin her hedef için test edilmesi gerekir ve yüzlerce veya binlerce tanesi de icat edilebilir. Toplam milyarlarca test.
Bir sorun var - neredeyse hepsi MA'lara dayanıyor, yani gecikmeli.
Örneğin gecikmesiz girişe ZZ: Test ettim, beğenmedim.
1. korelasyon bağımlılıkları ortaya çıkarır (eğer düzgün çalışılırsa)... hedefin faktör(ler)deki gelecekteki kontrol edilebilir, bilinen, kolayca öngörülebilir (varsa) değişikliklere bağımlılıklarına dayanarak - ve bir tahmin/tahmin yapılır
ya da
Tahmin, hedefte zaman içinde tespit edilen değişim modellerine dayalı olarak yapılır
== bu her zaman böyle olmuştur
== korelasyonları reddediyorsanız, bu sizin hakkınızdır, ancak bunları analizlerde amaçlandığı gibi kullanamamak onları işe yaramaz hale getirmez... ("Korelasyon" kelimesinden neden hoşlanmadığınız ve neyin bu kadar ilişkisiz olduğu konusundaki sürekli tartışmanın dışındayım, ancak bir tür
2." Nobel Ödülü için icat ettiğiniz psişik "öngörü yeteneği") - siz psişik öngörü yeteneklerinizle ortaya çıkmadan yüzyıllar önce geliştirilmiş olan doğal kavramsal tahmin aygıtını çarpıtmak - tahminin nesnelliğini (belirli durumlarda tespit edilebilir bağımlılıklara güvenmeyi yasaklamayan) çarpıtmak
1. Gerçek ve nominal değişkenler arasındaki korelasyonlardan haberdar mısınız?
2- Bu benim icadım değil. "Tahmin yeteneği" kelimesi bile değil. VLADIMIR PERERVENKO tembellik etmedi ve benim "tahmin yeteneği" terimimin anlamını grafiksel olarak gösteren ve ilgili paketleri ve bu paketlerin sadece bir kısmını listeleyen bir dizi son derece nitelikli makale yayınladı. Buradan başlayabilirsiniz.
İşte "öngörü yeteneği" kelimelerinin grafiksel anlamı
Ya da bu şekilde
Tahmin ediciler ve öğretmen arasındaki korelasyonlar burada kokmaz.
NOT.
Daha az alınganlık, daha az aplomb ve diğer insanlardan daha fazla şey öğrenin. ve dijital olarak mutlu olacaksınız.