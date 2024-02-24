Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2753
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tarihte klasik SB'nin ötesindeki noktalar özel ilgiye değerdir
dahil olmak üzere yeterli bir yöntem kullanmak için doğalarını belirlemek ve bir şekilde genel olarak tanımlamak gerekir.
Bence fraktal teori bu durumda vücuda daha yakın
Fraktalizm ne sağlayacak?
Fraktal serilerin özellikleri içgörü sağlayabilir
Mandelbrot'u okuyorum, genel olarak fena değil, bu teori tarafından tanımlanan "kalıpları" görmeye başlayabilirsiniz
Bu modeller farklıdır, ancak ortak özellikleri paylaşırlar
Tahmin gücü elbette kanıtlanmamıştır.
dahil olmak üzere, uygun bir yöntem kullanmak için doğalarını tanımlamak ve bir şekilde genel olarak tanımlamak gerekir.
Bence fraktal teori bu durumda vücuda daha yakın
ve bu zaten fraktal, kendine benzer...
dakikalar ölçeğinde tam olarak aynı grafik:
ve her iki şekilde de, herhangi bir başlangıç noktasından :-))
fiyat sapmaları en aza indirme eğilimindedir (sonuçta piyasa tüm seviyelerde ve zaman ufuklarında pazarlık yapar), bu nedenle bu sapmaların maksimum olduğu yerlere dikkat edin
ve zaten fraktal, kendine benzer.....
bir dakika ölçeğinde tam olarak aynı grafik:
ve her iki yönde, herhangi bir başlangıç noktasından :-)
fiyat sapmaları en aza indirme eğilimindedir (sonuçta piyasa her seviyede ve zaman ufkunda pazarlık yapar), bu nedenle bu sapmaların maksimum olduğu yerlere dikkat edin.
Ne yaptığınızı biliyorsunuz, bir gösterge bile icat ettiniz.
Bunu MO çerçevesinde işlemekle ilgileniyorum. Ve diğer özellikler. Belki daha sonra bir şeyler yaparım.Tamam, ben çıkıyorum, daha sonra örneklerle bir şeyler yazarım.
Küçük bir ek: SB genel olarak klasik SB'den düzlüklerin yasak olmasıyla ayrılır. Ekonomik nedenlerle, ufuk boyunca uzun bir hareket imkansızdır.
Fraktal serilerin özellikleri aşağıdakiler hakkında bilgi sağlayabilir
Mandelbrot'u okuyorum, genel olarak fena değil, bu teori tarafından tanımlanan "kalıpları" görmeye başlayabilirsiniz
Bu modeller farklıdır ancak ortak özellikleri paylaşırlar
Tahmin gücü elbette kanıtlanmamıştır.
Bizim durumumuzdaki özelliklerin resmileştirilmesi çok zordur / hatta imkansızdır. Bu yönde araştırma yapmak gerekli olsa da, bizim durumumuzda işe yarayıp yaramadığına dair henüz bir cevap yok. Hava durumu da dahil olmak üzere diğerleri için işe yarıyor.
Tarihte klasik SB'nin ötesindeki noktalar özel ilgiye değerdir
kuyruklu yıldız
;)
referans noktalarını belirlemenin başka bir yolu, 7-9 derecelik polinomlar aracılığıyla (2-3 değil, ama aşırı değil, yoksa yanlışlıkla yumuşatırız):
- oldukça büyük bir geçmiş alın (çok, çok sayıda çubuk)
- bir şekilde polinomun derecesinin paritesini tanımlar veya belirtir
- çubuklara ağırlıklar atayın - eski çubuklar için en küçükten yeniler için en büyüğe. Eşit olmadıkları sürece doğrusal veya üstel olarak.
- ISC'yi uygulayın
işte - özel noktaların (köşeler ve bükülmeler) çevresinde geçerli çubuklar ararız.
Referans noktalarını belirlemenin başka bir yolu, 7-9 dereceli polinomlar aracılığıyla (2-3 değil, ama aşırı değil, yoksa yanlışlıkla yumuşatırız):
- oldukça geniş bir tarih (birçok, birçok çubuk) almak
- bir şekilde polinomun derecesinin paritesini belirler veya belirtir
- çubuklara ağırlıklar atayın - eski çubuklar için en küçükten yeniler için en büyüğe. Doğrusal veya üstel olarak, asıl önemli olan eşit olmamaları gerektiğidir
- ISC'yi itin
voila - özel noktaların (köşeler ve bükülmeler) çevresinde geçerli çubukları ararız
Bu repertuarlar çatallanma repertuarları olacak ve onlardan sonra çekicileri aramalı ve bir sonraki çatallanmaya kadar pencereyi onlara göre ayarlamalıyız.
Doğrusal olmayan dinamikler açısından ya da her neyse.
Bu pencereyi MO'ya koymak ve yakın gelecek için tahmin yapmak.
Çekiciler, yalnızca grafiğin bu kendi kendine saf parçasının ortasından sonra bir yerde netleşecek, ondan önce hiçbir şey net olmayacak veya daha büyük veya daha küçük bir tanesi hareket edecektir.
Bu konuda endişelenmenize gerek kalmadan eğitim örneklerinde her şeyi hesaba katmanın muhtemelen algoritmik olarak basit bir yolu vardır.
Bu repertuarlar çatallanma repertuarları olacaktır ve onlardan sonra çekicileri aramalı ve bir sonraki çatallanmaya kadar pencereyi onlara göre ayarlamalıyız
doğrusal olmayan dinamikler ya da her neyse.
Bu pencereyi MO'ya yerleştirmek ve yakın gelecek için tahmin yapmak.Çekiciler ancak grafiğin bu kendine özgü parçasının ortasından sonra bir yerde netleşecek, ondan önce hiçbir şey netleşmeyecek veya daha büyük bir tanesi harekete geçecek.
Pencerelere neden bu kadar takıntılı olduğunuzu anlamıyorum. Windows hakkında - bu microsoft için :-)
Bir referans noktası seçtiniz, oradan saymalısınız. Kişisel hesabınızın/serinizin/işleminizin kişisel kaderini önemsiyorsunuz. Önemli olan da bu.
Bir hesap ne kadar uzun yaşarsa, o kadar derine inmeniz gerekir. Siz de kısa pantolon giyerken bir haftanın sonsuzluğa yakın olduğunu düşünürdünüz; şimdi haftalar göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor;