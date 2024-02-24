Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2756
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Başka bir büyük dizede bir desen / dizi arayan bir işlevim var, bulunursa ITINA aksi takdirde False
İLLÜSTRASYON
Rk'da bir fonksiyonum var ama büyük hesaplamalar için yavaş.... daha doğrusu farklı stillerde yazılmış birkaç fonksiyon bile var.
Giriş verileri bu şekilde görünüyor, bu arada her iki dizge de rastgele uzunlukta olabilir.
İşte standart stilde yazılmış ilk s1 fonksiyonu, açık ama hantal.
ya da daha zarif s2.
ikisi de aynı şeyi yapıyor.
Bir sorum/talebim var - bu basit fonksiyonu benim için rcpp'de yazabilir misiniz?
Reshetov'un birkaç düzine sayfa önce yaptığı gibi.
(ve bu kütüphane ile ilgili değil)
Başka bir büyük dizede bir desen / dizi arayan bir işlevim var, bulunursa ITINA aksi takdirde False
İLLÜSTRASYON
Rk'da bir fonksiyonum var ama büyük hesaplamalar için yavaş, daha doğrusu farklı stillerde yazılmış birkaç fonksiyon bile var....
Giriş verileri bu şekilde görünür, bu arada her iki dizge de rastgele uzunlukta olabilir.
İşte standart stilde yazılmış ilk s1 fonksiyonu, açık ama hantal.
ya da s2 gibi daha zarif bir şey.
ikisi de aynı şeyi yapıyor
Bir sorum/talebim var - bu basit işlevi benim için rcpp'de yazabilir misiniz?
Bunu yapmaya hazır değilim, çünkü boş zamanım yok ve kodlamayı ve hata ayıklamayı çok sevmiyorum. Ve bunu kendiniz çözmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Yapabilirsem bazı özel teknik soruları yanıtlayacağım.
Boş zamanım olmadığı ve kodlama ve hata ayıklamayı çok sevmediğim için bunu üstlenmeye hazır değilim. Ve bunu kendiniz çözmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Yapabilirsem bazı özel teknik soruları yanıtlayacağım.
Bana yardım etmediğiniz için teşekkürler) Kendim çözdüm ve bu harika)
R kodu
Rcpp kodu
Bir sorum var: pat dat giriş değişkenlerinin hem sayısal vektörleri (şimdi olduğu gibi) hem de dize vektörlerini kabul etmesini nasıl sağlayabilirim?
p.s. Fonksiyonun sadece 6 kat daha hızlı olduğu ortaya çıktı (( En az 100 kat daha hızlı olacağını düşünmüştüm ((((
yardım etmediğiniz için teşekkürler) kendim çözdüm ve bu harika)
R kodu
Rcpp kodu
Bir soru var: pat dat giriş değişkenlerinin hem sayısal vektörleri (şimdi olduğu gibi) hem de dize vektörlerini kabul etmesi nasıl sağlanır?
p.s. Fonksiyonun sadece 6 kat daha hızlı olduğu ortaya çıktı (( En az 100 kat daha hızlı olacağını düşünmüştüm ((((
Kodu R (compile) ile derleyebilirsiniz. Kodda neredeyse 3 kat hızlanma elde ettim.
for yerine foreach kullanın, tüm çekirdekleri yükleyin.
R kodunu derleyebilirsiniz (compile). Kodda neredeyse 3 kat hızlanma elde ettim.
Tüm çekirdekleri yüklemek için for yerine foreach kullanın.
R 3.4 cmpfun derlemesi varsayılan olarak tüm R kodlarına dahil edildiğinden berihttps://stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c
R 3.4 cmpfun derlemesi varsayılan olarak tüm R kodlarına dahil edildiğinden berihttps:// stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c
Bu yazıdan anladığım kadarıyla şimdi her zaman paketleri derliyor gibi görünüyor, bu arada paketleri güncellerken, byte-compile satırında ve paketi tembel yükleme için hazırlarken görülebilir.
Ancak kullanıcı kodunun derlenmediğini düşünüyorum. Fonksiyonları kaynağa göre yüklüyoruz ve kaynak açıklamasında yüklenecek fonksiyonun derlendiğini görmedim
Bu yazıdan anladığım kadarıyla şimdi her zaman paketleri derliyor gibi görünüyor, bu arada paketleri güncellerken, satır bayt derlerken ve paketi tembel yükleme için hazırlarken görülebilir.
Ancak kullanıcı kodunun derlenmediğine inanıyorum. Fonksiyonları kaynağa göre yüklüyoruz ve kaynak açıklamasında yüklenecek fonksiyonun derlendiğini görmedim
hmm, bir deneyeceğim
Bir soru var: pat dat giriş değişkenlerinin hem sayısal vektörleri (şimdi olduğu gibi) hem de dize vektörlerini kabul etmesi nasıl sağlanır?
Aşırı yükleme için ilk fikir, aynı isimde ancak farklı argümanlara sahip başka bir fonksiyon yazmaktır. Bunu Rcpp'de hiç yapmadım, bu yüzden işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Muhtemelen C kodunu ayrı bir dosyada yapmam ve cppFunction() yerine sourceCpp() kullanmam gerekecek.